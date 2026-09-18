München (ots) -- Freitag, 18. September 2026: "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" (20:15 Uhr)- Sonntag, 20. September 2026: "The Accountant" (20:15 Uhr)Ein preisgekröntes Weltraumkino, ein gefährlicher Tauchgang und ein undurchsichtiger Kriminalfall: RTLZWEI zeigt am Freitag Ridley Scotts "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" mit Matt Damon sowie den Unterwasserthriller "Escape From The Deep - Bis zum letzten Atemzug". Am Sonntag übernimmt Ben Affleck als hochbegabter Steuerberater in "The Accountant" die Primetime. Später am Abend ist "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" erneut zu sehen.Freitag, 18. September 2026Das Wochenende beginnt mit dem erfolgreichen Sci-Fi-Abenteuer "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" (20:15 Uhr). Nach einer überstürzten Evakuierung glaubt die Besatzung der Mission "Ares 3", Botaniker Mark Watney sei ums Leben gekommen. Tatsächlich hat er überlebt und muss nun mit begrenzten Ressourcen auf dem Mars zurechtkommen. Gleichzeitig sucht die NASA auf der Erde nach einer Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Ridley Scott ("Gladiator") inszenierte das Weltraumabenteuer nach dem Bestseller von Andy Weir, in der Hauptrolle ist Matt Damon zu sehen. Zum Ensemble gehören außerdem Jessica Chastain, Jeff Daniels und Kate Mara. Der Film erhielt sieben Oscar-Nominierungen sowie den Golden Globe als bester Film und für Matt Damon als bester Hauptdarsteller. Für Regisseur Ridley Scott steht 2026 eine weitere besondere Ehrung an: Am 15. November wird ihm ein Ehren-Oscar verliehen.Im Anschluss läuft ab 23:15 Uhr "Escape From The Deep - Bis zum letzten Atemzug". Ein Tauchgang zu einem lange gesuchten Schiffswrack bringt eine Gruppe alter Collegefreunde in eine lebensgefährliche Situation. Tief unter der Wasseroberfläche versperrt ein Weißer Hai den Weg ins Freie, während der Sauerstoffvorrat schwindet. Joachim Hedén führte Regie, das Drehbuch stammt von Nick Saltrese und Andrew Prendergast. Zum Cast zählen Kim Spearman, Jack Parr, Alexander Arnold, Erin Mullen und Julian Sands. Für Sands, der 2023 nach einer Wanderung am Mount Baldy in Kalifornien nicht zurückkehrte, war die Produktion seine letzte Filmrolle.Sonntag, 20. September 2026"The Accountant" eröffnet um 20:15 Uhr den Sonntagabend. Christian Wolff verdient sein Geld als außergewöhnlich talentierter Steuerberater und übernimmt Aufträge für zwielichtige Kunden. Bei der Prüfung eines Technologieunternehmens entdeckt er Unstimmigkeiten in Millionenhöhe. Zusammen mit einer Mitarbeiterin verfolgt er die Spur - und gerät damit ins Visier gefährlicher Gegner. Gavin O'Connor inszenierte den Action-Thriller nach einem Drehbuch von Bill Dubuque. Die Hauptrolle spielt der zweifache Oscar-Preisträger Ben Affleck. An seiner Seite stehen J.K. Simmons, ebenfalls Oscar-Preisträger, die Oscar-nominierte Anna Kendrick sowie Jon Bernthal, John Lithgow, Jeffrey Tambor, Cynthia Addai-Robinson und Jean Smart.Um 22:50 Uhr zeigt RTLZWEI zum Abschluss des Wochenendes noch einmal "Der Marsianer - Rettet Mark Watney".Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 18. September 2026, und Sonntag, 20. September 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6354425