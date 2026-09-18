Erst gestern ist die Lynas Rare Earths-Aktie auf ein neues 6-Monatstief abgesackt, doch am Freitagmorgen kann sie sich um gut +5% erholen. Was gibt dem australischen Seltenerdproduzenten neuen Rückenwind und könnte die Kurserholung noch weitergehen? Gipfeltreffen der Rohstoffgiganten Eine konkrete Unternehmensmeldung, die als Auslöser für den Kursgewinn der Lynas Rare Earths-Aktie infrage kommt, gibt es heute nicht. Vielmehr dürfte eine Kombination ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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