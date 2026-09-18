Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive - Hersteller von Komponenten für Turbolader, Antriebsstrang und Elektrifizierung für die Automobilindustrie - Umsatz von rund EUR 120 Mio. - Ein weiterer Schritt im aktiven Management des Automotive & Mobility-Portfolios von Mutares Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Cimos d.d. ("Cimos") an Mitglieder des aktuellen Managementteams von Cimos veräußert. Das Managementteam wird dabei von Investor Vero Automotive 111 d.o.o. ("Vero Automotive") unterstützt. Cimos entwickelt und produziert Aluminium- und Eisengussteile sowie mechanisch bearbeitete Komponenten und Baugruppen für die Automobilindustrie. Das Angebot reicht von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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