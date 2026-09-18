Mutares veräußert das auf Autokomponenten spezialisierte Portfoliounternehmen Cimos an das lokale Management sowie den Investor Vero Automotive.Für den Aktionär eine gute Nachricht - weiterer Exit gelungen. Fehlend diesmal - fast auffällig - Worte zum "Gewinn", nicht einmal ein "im Rahmen der üblichen Ziel-Parameter". Mit rund 120 Millionen Euro Jahresumsatz und Standorten in Südosteuropa galt der Betrieb lange Zeit als Baustein der Automotive-Plattform FerrAl United, doch die Transaktion signalisiert möglicherweise eine strategische Kehrtwende in München. Und das muss nicht zum Schaden des in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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