NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 99 Franken auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes sieht in der von Russland angeordneten Zwangsverwaltung für dortige Aktivitäten nur einen begrenzten Rückschlag für die Schweizer, wie er am Freitag schrieb. Dies sei ein allgemein befürchtetes Risiko gewesen. Der Umsatzbeitrag liege bei etwa 2 Prozent./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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