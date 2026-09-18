Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt zu Wochenschluss mehr oder weniger an Ort. Vor allem die Abgaben in den schwergewichtigen Nestlé-Papieren binden den Leitindex zurück. Anleger bleiben aber auch kritisch wegen der Situation im Nahen Osten sowie der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Damit dürfte der Schweizer Leitindex nach zuvor drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus einfahren. Aufgrund des sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab