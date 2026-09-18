Unterföhring (ots) -Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist mehr als ein Sportmediziner. Er ist Vertrauensperson, Krisenmanager und eine Schlüsselfigur im deutschen und internationalen Spitzensport. Seit Jahrzehnten setzen Weltklasseathleten, Fußballstars und prominente Persönlichkeiten auf seine Expertise. Doch wer ist der Mann hinter dem Mythos "Mull"?Der Sky Original Dokumentarfilm "Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" zeichnet mit exklusivem Zugang zu Praxis, Familie und privatem Umfeld von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ein differenziertes und persönliches Porträt einer der prägendsten Figuren der deutschen Sportgeschichte. Dabei kommen nicht nur Müller-Wohlfahrt und sein engstes Umfeld zu Wort, sondern auch Sportler und Prominente wie Usain Bolt, Wladimir Klitschko, Katarina Witt, Lothar Matthäus, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Joachim Löw, Peter Maffay und Veronica Ferres."Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions ", eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag von Sky Deutschland, ist ab 23. Oktober exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen.Trailer hier auf Youtube ansehen und hier downloaden.Alle Bilder hier downloaden.Über "Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions":Kein Arzt hat den internationalen Spitzensport unserer Zeit so geprägt wie Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Seine Praxis im Zentrum Münchens wurde zu einem Anlaufpunkt für die Spieler des FC Bayern genauso wie für Spitzensportler und Prominente aus aller Welt. Was unmöglich scheint, ist bei "Mull" machbar: präzise Diagnosen, schnelle Rehabilitation und eine Behandlung, die den Menschen als Ganzes in den Mittelpunkt stellt. Seine Methoden wurden bewundert, hinterfragt und kontrovers diskutiert, immer wieder stellten Kritiker seine Diagnostik und Therapieansätze - zuallererst ein Ertasten von Körper und Gelenken mit den Händen - in Frage. Doch was er vollbringt, ist nichts weniger als medizinische Höchstleistung unter Extrembedingungen - und sein Erfolg gibt ihm Recht."Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" erzählt die Geschichte eines Mannes, der aus einer ostfriesischen Pfarrersfamilie stammt und zum wohl bekanntesten Sportarzt der Welt wurde. Von seinem Weg in die Medizin über seine Anfänge im Sport bis hin zu seinem heutigen Engagement wirft der Sky Original Dokumentarfilm einen Blick auf die Laufbahn von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Dabei blickt er auch hinter die Kulissen von sportlichen Wettkämpfen und Comebacks und rückt erstmals auch den Privatmenschen hinter der öffentlichen Figur in den Mittelpunkt.Im Zentrum steht dabei auch die Frage, warum die Weltstars aus Fußball, Leichtathletik, Tennis, Boxen, Wintersport und Showbusiness über Jahrzehnte gerade ihm ihr Vertrauen schenkten. Was macht Müller-Wohlfahrts Arbeit so besonders? Und was treibt einen 84-Jährigen an, der immer noch fast täglich arbeitet, behandelt, trainiert - und nicht ans Aufhören denkt?Neben Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kommen auch seine Frau Karin und seine Tochter Maren zu Wort und erzählen, was ein Leben im Spitzensport für eine Familie bedeutet. Sportgrößen wie Usain Bolt, Wladimir Klitschko, Katarina Witt, Jogi Löw, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Christina Surer und Franziska van Almsick sprechen ebenso über ihre Erfahrungen mit dem Arzt und Mensch Müller-Wohlfahrt wie Peter Maffay und Prof. Dr. Ulrich Stöckle. "Müller Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" verbindet persönliche Familienmomente mit exklusiven Einblicken in die Praxis Müller-Wohlfahrt und Archivaufnahmen großer Sportereignisse. Daraus entsteht das facettenreiche Porträt einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte.Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: "Diese Dokumentation ist für mich ein sehr persönlicher Rückblick auf ein Leben für die Medizin - mit all den Menschen, Begegnungen, Erfahrungen und Herausforderungen, die meinen Weg geprägt haben. Besonders die jahrzehntelange Begleitung von Sportlerinnen und Sportlern, oft über viele Jahre und über entscheidende Phasen ihrer Karriere hinweg, hat mein Leben auf besondere Weise geprägt. Das Vertrauen meiner Patientinnen und Patienten und das Gefühl, mit meiner Behandlung helfen zu können, waren für mich stets Antrieb und Verpflichtung zugleich. Daraus habe ich über all die Jahre meine Kraft und Energie geschöpft."Thomas Ammann, Regisseur: "Mit seiner umfassenden Fußball-Berichterstattung ist Sky Deutschland prädestiniert für ein Porträt des Mannes, der vielen als langjähriger Mannschaftsarzt des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft bekannt ist. Wir wollen mit dieser Dokumentation den Menschen hinter der bekannten Persönlichkeit Dr. Müller-Wohlfahrt zeigen - seine Herkunft, seine Überzeugungen, seine Motivation, auch im 85. Lebensjahr noch jeden Tag in der Praxis zu stehen und seinen Patientinnen und Patienten zu helfen."Kamila Schmid, Director Sky Original Non-Scripted Productions Sky Deutschland: "Außergewöhnliche Persönlichkeiten und ihre Geschichten hautnah aus einer neuen Perspektive zu erzählen, ist ein wichtiger Teil unseres Anspruchs an Sky Originals. Mit 'Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions' gelingt uns genau das: ein exklusives und persönliches Porträt eines Mannes, der den deutschen und internationalen Spitzensport im Hintergrund über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat."Facts:Sky Original Dokumentarfilm, 60 Minuten, D 2026; Regie und Producer: Thomas Ammann; Produktion: Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag von Sky Deutschland; Produzent: Werner Kimmig; Executive Producer für Sky Deutschland: Nico GammellaAusstrahlung:"Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" ab 23. Oktober auf Sky und WOW auf Abruf und am gleichen Tag um 21.00 Uhr auf Sky Documentaries.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRMail: thomas.schoeffner@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6354616