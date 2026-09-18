Zug - Die Zuger Kantonalbank setzt bei der Weiterentwicklung ihres Anlagegeschäfts auf Kontinuität und Kompetenz aus den eigenen Reihen: Die Geschäftsleitung hat den erfahrenen Anlageexperten Alexander Hunziker per sofort zum neuen Chief Investment Officer ernannt. Hunziker tritt die Nachfolge von Alex Müller an, der Mitte Juni 2026 die Leitung des Private Banking der Zuger Kantonalbank übernommen hat. Alexander Hunziker ist seit 2021 für die Zuger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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