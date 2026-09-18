Die BayWa-Aktie bewegte sich zuletzt überwiegend in einer engen Range zwischen 2,40 und 2,70 €. Am Freitag notiert sie aktuell bei 2,65 €. Inzwischen ist ein wesentlicher Schritt bei der finanziellen Neuordnung gelungen. Die endgültige Sanierungsvereinbarung soll im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. Hier stellt sich die Frage: Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Neues Sanierungskonzept vorgestellt Die Verhandlungen über eine Anpassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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