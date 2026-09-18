Bei EVOTEC kommt Bewegung in die Aktie. Nach dem Absturz auf ein Zehnjahrestief sprang der Kurs am Freitag zeitweise um 8,5 % an - der stärkste Anstieg seit April. Auslöser waren optimistischere Aussagen von CFO Claire Hinshelwood auf einer Investorenkonferenz. Die operativen Frühindikatoren entwickelten sich "in die richtige Richtung" und sollten sich künftig in Umsätzen niederschlagen. Gleichzeitig liege das 75-Mio.-€-Sparprogramm Horizon im Plan, während die Deal-Pipeline robust sei.
Das trifft auf eine extrem pessimistische Positionierung. Nach Daten von S3 sind 21,9 % des Freefloats leerverkauft. Der jüngste Kurssprung dürfte auf entsprechende Eindeckungen zurückzuführen sein.
Von einer operativen Trendwende zu sprechen, ist Stand heute verfrüht.
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info.
Das trifft auf eine extrem pessimistische Positionierung. Nach Daten von S3 sind 21,9 % des Freefloats leerverkauft. Der jüngste Kurssprung dürfte auf entsprechende Eindeckungen zurückzuführen sein.
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