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Markus Weingran
18.09.2026 15:27 Uhr
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Klein, fein & riskant: Öl: JPMorgan gibt Prognose auf | Nvidia: Chipboom l Nestle: Russland-Schock

Die Telekom-Aktie fällt heute tief. Eine Unternehmensnachricht gibt es zu dem Rückschlag nicht. Liegt es am Hexensabbat oder gibt es einen anderen Grund, warum das Telekom-Papier ordentlich strauchelt?Thema des Tages: Klein, fein, aber hochriskant Wer eine hohe Rendite erzielen möchte, der muss auch ein entsprechendes Risiko eingehen. Immer wieder setzen Anleger dabei auf Pennystocks. Hier ist das Risiko bekanntlich mit am höchsten. Genau hier haben wir uns heute umgeschaut. Entdeckt haben wir fünf Titel, die durchaus ein hohes Potenzial haben, die aber auch ein sehr hohes Risiko auf sich vereinen. Nvidia: Verdoppeln sich die Chipverkäufe noch einmal? Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet eine …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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