Klein, fein & riskant: Öl: JPMorgan gibt Prognose auf | Nvidia: Chipboom l Nestle: Russland-Schock

Die Telekom-Aktie fällt heute tief. Eine Unternehmensnachricht gibt es zu dem Rückschlag nicht. Liegt es am Hexensabbat oder gibt es einen anderen Grund, warum das Telekom-Papier ordentlich strauchelt?Thema des Tages: Klein, fein, aber hochriskant Wer eine hohe Rendite erzielen möchte, der muss auch ein entsprechendes Risiko eingehen. Immer wieder setzen Anleger dabei auf Pennystocks. Hier ist das Risiko bekanntlich mit am höchsten. Genau hier haben wir uns heute umgeschaut. Entdeckt haben wir fünf Titel, die durchaus ein hohes Potenzial haben, die aber auch ein sehr hohes Risiko auf sich vereinen. Nvidia: Verdoppeln sich die Chipverkäufe noch einmal? Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran