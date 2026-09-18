The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.09.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2026
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ISIN Name
CA2176411098 COPPEREX RESOURCES CORP.
CA84841L5062 SPHERE 3D CORP.
DE000A41YEG8 NEXUM GROUP AG
FR0013476XXX RCI BANQUE 20/27 MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2026
.
ISIN Name
CA2176411098 COPPEREX RESOURCES CORP.
CA84841L5062 SPHERE 3D CORP.
DE000A41YEG8 NEXUM GROUP AG
FR0013476XXX RCI BANQUE 20/27 MTN
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