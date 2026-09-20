Jede Reparatur speist eine Datenbank über Kanadas größte Marken - noch ohne Preis

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Wollten Sie schon immer einmal wirklich ein Stück Nordamerikas besitzen?

Verbreitet im Auftrag von: Elevate Service Group Inc.



Kein Stück von Nvidia oder Tesla oder von irgendeinem privaten Raumfahrtunternehmen, in das Ihr Broker Sie ohnehin nie hineinbekommen hätte. Das sind Wetten darauf, wie die Zukunft aussehen könnte. Hier geht es um etwas anderes, in gewisser Weise sogar um das Gegenteil.

Unter jedem dieser Schlagzeilennamen liegt eine Wirtschaft, die physisch funktionieren muss. Das Licht muss angehen, die Kühlung muss die Temperatur halten, das Wasser muss laufen, und Fritteusen, Kühlgeräte, Kaffeesysteme und Elektroverteilungen müssen in Zehntausenden von Gebäuden jeden Tag ihren Dienst tun, denn in dem Moment, in dem etwas davon ausfällt, fällt auch der Umsatz aus.

Der größte Teil dieser Ebene liegt in den Händen privater Betreiber, Familienunternehmen und regionaler Dienstleister, die niemals eine Aktie an die Börse bringen werden. Genau deshalb hatten die meisten Anleger dazu noch nie einen direkten Zugang.

Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19) ist einer der wenigen kanadischen Small Caps, bei denen dieser Zugang mit einem Börsenkürzel versehen ist.



Elevate Service Group Inc. - (WKN: A41MZW)

Bei diesem Punkt lohnt es sich zu verweilen, denn Sie müssen sich die Hände nicht schmutzig machen, um an dem Unternehmen beteiligt zu sein, dessen gesamtes Geschäft genau darin besteht.

Der Kauf dieser Aktie ist keine Wette darauf, ob die Menschen weiterhin Kaffee kaufen. Es ist eine Position mitten im operativen Geschäft der Unternehmen, die ihn verkaufen. Elevate (WKN: A41MZW) arbeitet auf Grundlage von Rahmendienstleistungsverträgen mit großen nationalen Marken, hält exklusive Rechte für die Wartung von Geräten, ohne die diese Marken ihr Geschäft nicht betreiben können, und hat Tag für Tag eigene Techniker physisch in den Filialen der Kunden.¹?²

Nimmt man diese Instandhaltungsebene heraus, laufen diese Blue-Chip-Betreiber nicht mehr. Geräte bleiben defekt, Standorte schließen früher, Warenbestände verderben, und die Verluste summieren sich Stunde für Stunde. Genau deshalb übersteht diese Art von Ausgaben Rezessionen, die fast alles andere einbrechen lassen.³?4

Sie kaufen keine Geschichte über die Wirtschaft. Sie kaufen ein Stück dessen, was sie trägt.

Und es gibt noch eine weitere Ebene, an der die Sache wirklich interessant wird, denn die Präsenz in all diesen Gebäuden erzeugt etwas, das sonst niemand hat.

Die Frage, die keine dieser Marken heute beantworten kann

Stellen Sie sich die Person vor, die den Betrieb von hundert McDonald's-Filialen verantwortet.

Stellen Sie ihr eine einfache Frage: Welche Ihrer Fritteusen wird im nächsten Monat ausfallen?

Sie kann es Ihnen nicht sagen, und niemand sonst kann es, allerdings nicht deshalb, weil die Antwort unmöglich zu ermitteln wäre. Die Information existiert; sie ist lediglich über Dutzende kleiner Dienstleister verstreut, von denen jeder einen Auftrag ausgeführt, ihn auf einer Papierrechnung vermerkt und alles Gelernte für sich behalten hat. Also fällt die Fritteuse an einem Samstag aus, die Filiale verliert einen Umsatztag, und alle nennen es Pech.

Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19) baut die Antwort auf diese Frage auf, und kaum jemand, der sich diese Aktie ansieht, hat verstanden, was das wert ist.

Der Markt bewertet Elevate als ein Unternehmen, das Installateure und Elektriker in Filialen schickt, was durchaus zutrifft, denn genau das tut es. Doch jeder dieser Einsätze erzeugt zugleich etwas, das die meisten Kunden von ihren anderen Dienstleistern nicht bekommen, und Elevate ist derjenige, der es behält.

Warum Elevate über Daten verfügt, die den meisten Wettbewerbern fehlen

Beginnen wir mit dem, was dies überhaupt möglich macht, denn es liegt nicht auf der Hand. Elevate (WKN: A41MZW) erbringt rund 55% seiner Arbeiten mit den eigenen 130 Technikern selbst und strebt einen Anteil von 75% bis 80% an. Diese Entscheidung fiel aus Margengründen, trägt aber einen zweiten, ebenso bedeutsamen Effekt in sich.²?¹

Vergeben Sie einen Auftrag an einen Subunternehmer, erhalten Sie lediglich eine Rechnung. Schicken Sie Ihren eigenen Mitarbeiter, erhalten Sie alles: was ausgefallen ist, warum, welches Teil eingebaut wurde, wie lange es gedauert hat, in welchem Zustand die übrige Ausrüstung war und was als Nächstes ausfallen dürfte. Das Management formuliert es so: Weil Elevates eigene Leute die Arbeit ausführen, erfasst Elevate (WKN: A41MZW) die operativen Daten und fungiert als ausgelagerter Betriebspartner statt als Dienstleister, der lediglich vorbeikommt.³

Ein Dienstleister mit acht Fahrzeugen kann das nicht nachbilden, und der Grund hat nichts mit Software zu tun. Er sieht immer nur eine Filiale, ein einziges Mal, während Elevate (WKN: A41MZW) Tausende von Aufträgen in zehn Provinzen sieht, an denselben Geräten bei denselben Marken, immer und immer wieder.

Die Kameras

Das ist der Teil, der die Sache greifbar macht.

Nach Angaben des Managements führt Elevate (WKN: A41MZW) derzeit Kameras für seine Techniker im Außendienst ein, ähnlich wie bei den Fahrzeugen, die Straßen für Online-Karten fotografieren. Sobald das System aktiv ist, werden die Arbeiten aufgezeichnet und protokolliert, und ein Regionalleiter, der für hundert Standorte verantwortlich ist, kann eine Filiale aus der Ferne begehen und genau sehen, was ausgeführt wurde, wie die neuen Einbauten aussehen und in welchem Zustand der Standort hinterlassen wurde.³

Überlegen Sie, was das ersetzt.

In weiten Teilen dieser Branche schickt ein national tätiger Betreiber heute einen Arbeitsauftrag ins Ungewisse, irgendwann erscheint jemand, und Wochen später trifft eine Rechnung mit einer einzigen Textzeile ein. Ob der Auftrag ordentlich, zügig oder überhaupt ausgeführt wurde, ist weitgehend eine Frage des Vertrauens, und derjenige, der mit diesem Problem allein bleibt, ist ein Filialleiter, der ohnehin ein Restaurant zu führen hat.

Elevate (WKN: A41MZW) arbeitet darauf hin, Vertrauen durch Nachweise zu ersetzen. Executive Chairman Romeo Di Battista Jr. beschreibt es als unmittelbare Nachverfolgung der geleisteten Arbeit direkt an der Quelle und benennt es als genau das, was kleinen regionalen Anbietern fehlt, und als den Grund, weshalb sich große Konzerne mit ihnen schwertun. Sie brauchen Daten.³

Nach Angaben des Managements soll im Januar eine erweiterte Version der Plattform einschließlich dieser Technikerwerkzeuge live gehen.³

Die Karte darunter

Die Kameras setzen auf etwas auf, das bereits existiert und bereits im Einsatz ist.

Elevate (WKN: A41MZW) hat eine proprietäre Geo-Intelligence-Mapping-Plattform aufgebaut, die jeden Kundenstandort samt seinen spezifischen Merkmalen, der vor Ort installierten Ausrüstung und der vollständigen Historie der Serviceeinsätze verzeichnet, dazu jeden Techniker und Subunternehmer nach Standort, Satz und Qualifikation sowie jeden physischen Vermögenswert und jedes Fahrzeug der Flotte.¹

Canaccord Genuity beschreibt den Zweck unmittelbar und hält fest, dass das Werkzeug die Einsatzplanung und die Routendichte optimiert, Effizienzgewinne bewirkt und die Margen verbessert, während das Unternehmen zugleich eine zentrale Enterprise-Resource-Planning-Plattform einführt, die Finanz- und Betriebsdaten in Echtzeit bündelt und automatisierte Disposition sowie Arbeitsauftragsverwaltung ermöglicht.²

Beacon Securities hat den zugrunde liegenden Software-Stack in einem eigenen Bericht durchleuchtet, einschließlich Auftragsverfolgung, Disposition, Anlagen- und Bestandsverwaltung, Zeit- und Anwesenheitserfassung, Rechnungsanalytik, Geofencing und integrierter Auswertungen zur Auftragsleistung, und kam zu dem Schluss, dass diese Fähigkeit Elevate (WKN: A41MZW) von kleineren Wettbewerbern abhebt und eine gleichbleibende Leistungserbringung über mehrere Regionen hinweg unterstützt.4

Darüber liegen laut der unternehmenseigenen Präsentation Fähigkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz für Abfragen und die Entwicklung von Erkenntnissen, dazu eine IoT-fähige Überwachung, die Ausfallzeiten minimieren soll.¹

Worauf die KI tatsächlich angesetzt wird

Hier hört die Sache auf, eine Softwarefunktion zu sein, und beginnt, ein anderes Geschäft zu werden.

Das Management beschreibt den Einsatz von KI auf den erfassten Daten, um zu ermitteln, was wann gewartet werden muss: wie viele Spülungen eine Toilette vor dem Austausch noch übersteht, wie lange es dauert, bis eine Kaffeemaschine gewartet werden muss, wann ein Fettabscheider gewechselt werden muss.³

Das ist der Wechsel von der Reparatur nach dem Ausfall hin zum Austausch vor dem Ausfall.

Der Wert dieses Wechsels ist keine Vermutung. Beacon Securities verweist auf Branchenuntersuchungen, wonach Organisationen durch den Übergang von reaktiven zu vorausschauenden Strategien bis zu 30% ihrer Instandhaltungskosten einsparen können, und nennt Ausfallkosten von mehr als 420 Dollar pro Minute bei kleinen Unternehmen und mehr als 9.000 Dollar pro Minute bei großen. Zudem wird auf die Produktivitätslücke hingewiesen: Techniker im reaktiven Einsatz verbringen nur etwa 25% bis 35% ihrer Zeit mit dem Werkzeug in der Hand, gegenüber 55% bis 65% bei geplanter Instandhaltung.4

Lesen Sie das als Verkaufsgespräch. Elevate (WKN: A41MZW) kann zu einer landesweiten Kette gehen und anbieten, deren Instandhaltungsrechnung spürbar zu senken, die Ausfallzeiten zu verringern, die sie Tausende Dollar pro Stunde kosten, und ihr genau zu zeigen, wohin jeder einzelne Dollar geflossen ist.

Es gibt eine zweite, nach innen gerichtete Anwendung. Nach Angaben von Romeo Di Battista Jr. wird die Plattform derzeit erprobt, um die Disposition zu verbessern, damit das Unternehmen keine teuren konzessionierten Fachkräfte mehr zu Einsätzen schickt, die diese nicht erfordern, was die Kosten unmittelbar senkt.³

Dasselbe System, das den Service für den Kunden verbessert, macht seine Erbringung also zugleich günstiger, was in jedem Geschäft eine ungewöhnliche Kombination ist.

Warum die Kundenbeziehung dadurch so schwer ersetzbar wird

Verbinden Sie das nun mit dem, was Anleger tatsächlich interessiert, nämlich der Frage, ob die Umsätze bleiben.

Zu den Kunden von Elevate (WKN: A41MZW) zählen McDonald's, Starbucks, Tim Hortons, Loblaws, Circle K, Sobeys, Staples, Dairy Queen, A&W, Chipotle, Sherwin-Williams und SmartCentres.¹

Sobald Elevate (WKN: A41MZW) die vollständige Servicehistorie, die Geräteunterlagen, die Kostendaten und die visuelle Dokumentation eines Kunden über Hunderte von Standorten hinweg besitzt, bedeutet ein Anbieterwechsel nicht mehr nur, einen anderen Installateur zu beauftragen. Er bedeutet, die gesamte Dokumentation bei null neu zu beginnen. Das Management formuliert es so, dass der Kunde für diese Daten auf Elevate angewiesen ist und genau das die Beziehung dauerhaft macht.³

Genau das macht aus einem Reparaturgeschäft etwas, das einem Abonnement näherkommt.

Auf der Vertriebsseite wirkt es auch in die andere Richtung. Jeder Einsatz zeigt Elevate, was im Gebäude sonst noch Aufmerksamkeit braucht. Das Management schätzt, dass eine Filiale rund 2% bis 4% ihres Bruttoumsatzes für die Gebäudeinstandhaltung aufwendet. Einen Teil davon vereinnahmt Elevate (WKN: A41MZW) heute. Zu erkennen, wohin der Rest voraussichtlich fließt, ist der Weg, um einem Kunden, der Ihnen bereits vertraut, die nächste Servicelinie zu verkaufen.³

Das Kurspotenzial, auf das das Management verweist

Die meisten kleinen Unternehmen sprechen über Technologie, weil das die Geschichte modern klingen lässt.

Die Verantwortlichen bei Elevate (WKN: A41MZW) stellen es anders dar. Direkt danach gefragt, wo jenseits der Übernahmen und des Cross-Sellings das Potenzial liegt, lautete die Antwort, dass die Technologieplattform ein Geschäft für sich ist, dass der Baustein, der Elevate für große Firmenkunden wertvoll macht, proprietär ist, und dass dies ein eigener Kurspotenzial-Aspekt zusätzlich zu allem anderen ist.³

Dabei lohnt es sich zu verweilen, denn nichts davon steckt in den Zahlen, die Sie gesehen haben.

Canaccords Prognose von rund 15 Millionen C$ bereinigtem EBITDA (operativer Gewinn ohne einmalige und nicht zahlungswirksame Posten) bis 2028 unterstellt überhaupt keine zusätzlichen Übernahmen. Beacon bewertet das Unternehmen auf Basis seiner EBITDA-Prognose für 2027. Keines der beiden Häuser weist einer Daten- und Analyseplattform, einer vorausschauenden Instandhaltung als Produkt oder einer Lizenzierung davon auch nur einen Dollar an separatem Wert zu.5?4

Sollte diese Plattform für sich genommen irgendeinen Wert haben, gibt es ihn derzeit gratis dazu.

Das Argument, dass dies nicht wegautomatisiert wird

Noch ein Punkt, denn es ist die Frage, die sich derzeit jeder Anleger bei jedem Dienstleistungsgeschäft stellen sollte: Ersetzt KI das irgendwann?

Das Management sieht es genau umgekehrt, und dem ist schwer zu widersprechen. Irgendjemand muss weiterhin die Leiter hinaufsteigen, den Schaltschrank öffnen und das Bauteil austauschen, und qualifizierte, nicht gewerkschaftlich organisierte Fachkräfte sind knapp und werden noch knapper. Statt diese Menschen zu ersetzen, macht die Technologie jeden Einzelnen von ihnen produktiver und verwandelt das, was sie vor Ort sehen, in etwas, wofür der Kunde zahlt.³

Die Handwerksberufe sind der Burggraben, und die Daten sind das, was darauf aufbaut und sich immer weiter verstärkt.

Die Risiken

Machen Sie sich klar, was belegt ist und was nicht.

Die Geo-Intelligence-Plattform, die ERP-Einführung und der Software-Stack sind in veröffentlichtem Research und in den unternehmenseigenen Unterlagen beschrieben. Die erweiterten Technikerwerkzeuge, der Start im Januar und die KI-gestützte Disposition sind Aussagen des Managements über Pläne und Erprobungen, keine ausgelieferten Produkte, und sie können sich verzögern, geändert werden oder die beschriebenen Einsparungen verfehlen. Derzeit werden dem weder vom Unternehmen noch von einer der beiden Banken Umsätze zugerechnet.

Die übrige Risikoliste bleibt bestehen: die Abhängigkeit von fortgesetzten Übernahmen, ein einzelner Kunde mit rund 37% des Pro-forma-Umsatzes, die wahrscheinliche Ausgabe weiterer Aktien und die damit verbundene Verwässerung, eine steigende Verschuldung, die Abhängigkeit von knappen Fachkräften und eine marktenge Notierung an der TSX Venture Exchange.5?4

Was das für Sie bedeutet

Der Markt bewertet Elevate (WKN: A41MZW) als eine Zusammenführung von Handwerksbetrieben. Allein auf dieser Grundlage stufen zwei Investmentbanken die Aktie mit Buy ein, bei einem Konsens-Kursziel von 3,75 C$ gegenüber einem Aktienkurs von rund 2,85 C$ (18 September).6

Darunter liegt, weitgehend nicht eingepreist, ein Unternehmen, das still und leise eine Dokumentation darüber aufbaut, was wann, warum und zu welchen Kosten ausfällt, und zwar über Tausende von Standorten hinweg, die zu einigen der größten Marken des Landes gehören. Nur wenige Wettbewerber sind in der Lage, dies auf dieselbe Weise zu erfassen, denn bei Elevate (WKN: A41MZW) erledigen die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens die Arbeit.

Jeder Auftrag erweitert diese Dokumentation und jede Übernahme verbreitert sie, während die Kunden, die sich darauf zu verlassen beginnen, zugleich jene Kunden sind, die im ganzen Land am schwersten zu gewinnen und am leichtesten zu halten sind, wenn man sie einmal hat.

Noch hat niemand eine Zahl dafür angesetzt, und es fällt schwer zu glauben, dass das lange so bleibt.

Elevate Service Group Inc. - (WKN: A41MZW)

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Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Graham Colmer Verantwortlich für den Inhalt gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Graham Colmer

Quellen

https://elevateservicegroup.com/presentation-deck/ Canaccord Genuity Corp., "Come together", Initiation of Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 16. Juli 2026. BUY, Kursziel 3,25 C$. Management-Kommentar, Elevate Service Group Inc., 9. September 2026, dem Herausgeber zur Verfügung gestellt und vom Unternehmen vor der Veröffentlichung geprüft. Beacon Securities Limited, "Buy It, Scale It, Elevate It", Initiating Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-V), 20. Mai 2026. Buy, Kursziel 4,00 C$. Canaccord Genuity Corp., "Let it roll (up)", Raising Target Price, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 1. September 2026. BUY, Kursziel 3,50 C$. https://stockanalysis.com/quote/tsxv/SERV/

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