Zürich - UBS-Chef Sergio Ermotti hat vor dem Entscheid des Ständerats zur UBS-Regulierung die Behörden scharf kritisiert. Die Finma und die Schweizerische Nationalbank (SNB) seien mitverantwortlich für das, was mit der Credit Suisse (CS) passiert ist, sagte er in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview mit der «NZZ». Den Vorschlag der Ständeratskommission bezeichnete er als «verkraftbar». Mit dem Kommissionsvorschlag müsste die UBS laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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