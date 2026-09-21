Elmos hat sich bis mindestens 2028 eine erheblich höhere Waferkapazität aus seinem Dortmunder Werk gesichert, ein zeitgerechter Schritt, da das Angebot an 8-Zoll-Wafern angespannt ist und die Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz den Druck auf die Verfügbarkeit und Kosten von Wafern erhöht. Da Dortmund schätzungsweise etwa ein Drittel der Waferversorgung von Elmos ausmacht, verbessert die Erweiterung die Sichtbarkeit der Versorgung erheblich, reduziert das Ausführungsrisiko und könnte Elmos besser positionieren als die Wettbewerber, um die Kundennachfrage zu unterstützen und Marktanteile während der Kapazitätsallokation zu gewinnen. Wir erwarten auch, dass selektive Preisanpassungen zumindest die höheren Inputkosten ausgleichen, mit einem gewissen Spielraum für einen Nettomargen-Vorteil. In Anbetracht der verbesserten mittelfristigen Volumen- und Preisaussichten erhöhen wir unsere Schätzungen für 2027/28 und heben unser Kursziel auf 180,00 EUR von 170,00 EUR an. Bei einem KGV von 16,6x für 2027E betrachten wir die Bewertung weiterhin als attraktiv und bekräftigen unser BUY vor einem erwarteten starken Q3. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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