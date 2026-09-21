DJ PTA-AFR: ANCERVA AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
ANCERVA AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Zug (pta000/21.09.2026/09:45 UTC+2) - ANCERVA AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.ancerva.ch Veröffentlichungsdatum: 22.09.2026
(Ende)
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Aussender: ANCERVA AG Poststr. 24 6300 Zug Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +41 41 6771661 E-Mail: info@ancerva.ch Website: www.ancerva.ch ISIN(s): CH1516870115 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1789976700802 ]
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(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)