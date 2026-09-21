Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 21-Sep-2026 / 09:07 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 21 September 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 14 September 2026 to 18 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 14 September LSE 189.2756p 188,470 191.4000p 186.0000p 2026 15 September LSE 189.4200p 187,532 194.4000p 185.4000p 2026 16 September LSE 182.4938p 193,728 186.0000p 179.0000p 2026 17 September LSE 184.8517p 244,611 188.4000p 182.6000p 2026 18 September LSE 187.8409p 142,225 189.4000p 184.6000p 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 9,825,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,915,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 294,915,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 14 September 390 188.60 08:01:32 00419905377TRLO1 XLON 2026 14 September 414 188.00 08:01:44 00419905382TRLO1 XLON 2026 14 September 15 187.80 08:06:29 00419905590TRLO1 XLON 2026 14 September 412 187.80 08:06:29 00419905591TRLO1 XLON 2026 14 September 647 187.60 08:06:29 00419905592TRLO1 XLON 2026 14 September 790 187.80 08:06:29 00419905593TRLO1 XLON 2026 14 September 981 187.60 08:07:41 00419905625TRLO1 XLON 2026 14 September 429 187.40 08:08:17 00419905692TRLO1 XLON 2026 14 September 110 187.80 08:09:09 00419905722TRLO1 XLON 2026 14 September 331 189.20 08:26:14 00419906309TRLO1 XLON 2026 14 September 74 189.20 08:26:24 00419906315TRLO1 XLON 2026 14 September 603 189.20 08:34:08 00419906594TRLO1 XLON 2026 14 September 411 189.00 08:38:08 00419906720TRLO1 XLON 2026 14 September 426 188.80 08:38:08 00419906721TRLO1 XLON 2026 14 September 426 188.60 08:48:42 00419907274TRLO1 XLON 2026 14 September 600 188.60 08:49:30 00419907295TRLO1 XLON 2026 14 September 421 188.20 08:55:43 00419907543TRLO1 XLON 2026 14 September 947 188.20 08:55:43 00419907544TRLO1 XLON 2026 14 September 38 188.20 08:55:43 00419907545TRLO1 XLON 2026 14 September 38 188.20 08:55:43 00419907546TRLO1 XLON 2026 14 September 946 188.20 08:55:43 00419907547TRLO1 XLON 2026 14 September 539 188.20 08:55:43 00419907548TRLO1 XLON 2026 14 September 400 188.00 09:00:17 00419907809TRLO1 XLON 2026 14 September 422 188.00 09:04:23 00419908009TRLO1 XLON 2026 14 September 413 187.60 09:15:04 00419908339TRLO1 XLON 2026 14 September 428 187.60 09:17:33 00419908450TRLO1 XLON 2026 14 September 400 186.80 09:24:45 00419908747TRLO1 XLON 2026 14 September 400 186.80 09:24:45 00419908748TRLO1 XLON 2026 14 September 656 186.60 09:24:46 00419908749TRLO1 XLON 2026 14 September 62 187.60 09:28:37 00419908868TRLO1 XLON 2026 14 September 181 187.60 09:28:40 00419908871TRLO1 XLON 2026 14 September 58 187.60 09:28:40 00419908872TRLO1 XLON 2026 14 September 54 187.60 09:28:48 00419908876TRLO1 XLON 2026 14 September 597 187.60 09:28:54 00419908879TRLO1 XLON 2026 14 September 54 187.60 09:28:54 00419908880TRLO1 XLON 2026 14 September 925 187.60 09:29:09 00419908898TRLO1 XLON 2026 14 September 407 187.40 09:29:09 00419908899TRLO1 XLON 2026 14 September 3 187.60 09:29:09 00419908900TRLO1 XLON 2026 14 September 1 187.60 09:29:09 00419908901TRLO1 XLON 2026 14 September 10 187.60 09:29:09 00419908902TRLO1 XLON 2026 14 September 407 187.40 09:29:09 00419908903TRLO1 XLON 2026 14 September 426 187.20 09:32:17 00419908961TRLO1 XLON 2026 14 September 408 187.80 09:40:03 00419909173TRLO1 XLON 2026 14 September 396 188.00 09:45:06 00419909331TRLO1 XLON 2026 14 September 395 188.00 09:45:06 00419909332TRLO1 XLON 2026 14 September 105 188.00 09:49:28 00419909493TRLO1 XLON 2026 14 September 177 188.00 09:49:28 00419909494TRLO1 XLON 2026 14 September 202 188.00 09:49:28 00419909495TRLO1 XLON 2026 14 September 1088 188.00 09:49:28 00419909496TRLO1 XLON 2026 14 September 105 188.00 09:49:28 00419909497TRLO1 XLON 2026 14 September 200 188.00 09:49:28 00419909498TRLO1 XLON 2026 14 September 1198 187.80 09:49:28 00419909499TRLO1 XLON 2026 14 September 275 187.80 09:49:41 00419909505TRLO1 XLON 2026 14 September 133 187.80 09:52:53 00419909642TRLO1 XLON 2026 14 September 403 187.80 09:52:53 00419909643TRLO1 XLON 2026 14 September 839 188.60 10:00:47 00419909863TRLO1 XLON 2026 14 September 293 188.60 10:17:35 00419910386TRLO1 XLON 2026 14 September 111 188.60 10:21:20 00419910542TRLO1 XLON 2026 14 September 293 188.60 10:21:20 00419910543TRLO1 XLON 2026 14 September 1616 188.40 10:24:29 00419910718TRLO1 XLON 2026 14 September 703 187.80 10:24:31 00419910719TRLO1 XLON 2026 14 September 198 189.80 10:44:41 00419911236TRLO1 XLON 2026 14 September 206 189.80 10:44:41 00419911237TRLO1 XLON 2026 14 September 403 189.80 10:55:03 00419911591TRLO1 XLON 2026 14 September 412 189.60 10:56:55 00419911668TRLO1 XLON 2026 14 September 107 190.20 11:01:52 00419911840TRLO1 XLON 2026 14 September 394 190.00 11:01:54 00419911841TRLO1 XLON 2026 14 September 22 191.40 11:49:11 00419913250TRLO1 XLON 2026 14 September 410 190.80 11:50:13 00419913298TRLO1 XLON 2026 14 September 410 190.60 11:50:13 00419913299TRLO1 XLON 2026 14 September 1224 190.80 11:50:41 00419913305TRLO1 XLON 2026 14 September 236 190.80 11:50:41 00419913306TRLO1 XLON 2026 14 September 425 190.40 11:50:41 00419913307TRLO1 XLON 2026 14 September 424 190.40 11:50:44 00419913308TRLO1 XLON 2026 14 September 424 190.20 11:53:39 00419913382TRLO1 XLON 2026 14 September 413 190.00 11:53:39 00419913383TRLO1 XLON 2026 14 September 939 190.00 11:56:09 00419913475TRLO1 XLON 2026 14 September 285 190.00 11:56:09 00419913476TRLO1 XLON 2026 14 September 1240 189.80 11:56:10 00419913477TRLO1 XLON 2026 14 September 418 189.60 11:58:57 00419913521TRLO1 XLON 2026 14 September 405 189.40 12:09:32 00419913812TRLO1 XLON 2026 14 September 400 188.80 12:13:33 00419913929TRLO1 XLON 2026 14 September 428 188.20 12:19:25 00419914069TRLO1 XLON 2026 14 September 75 188.20 12:19:38 00419914117TRLO1 XLON 2026 14 September 426 188.00 12:32:20 00419914610TRLO1 XLON 2026 14 September 1 188.00 12:32:20 00419914611TRLO1 XLON 2026 14 September 406 187.40 12:33:02 00419914622TRLO1 XLON 2026 14 September 400 187.40 12:35:03 00419914664TRLO1 XLON 2026 14 September 1421 187.40 12:38:16 00419914744TRLO1 XLON 2026 14 September 429 186.80 12:45:51 00419914903TRLO1 XLON 2026 14 September 425 186.60 12:56:57 00419915133TRLO1 XLON 2026 14 September 420 186.40 12:57:10 00419915143TRLO1 XLON 2026 14 September 14 186.60 12:57:10 00419915144TRLO1 XLON 2026 14 September 401 186.20 12:59:53 00419915202TRLO1 XLON 2026 14 September 468 186.60 12:59:54 00419915203TRLO1 XLON 2026 14 September 429 186.60 12:59:58 00419915213TRLO1 XLON 2026 14 September 1216 186.20 13:04:00 00419915318TRLO1 XLON 2026 14 September 128 186.60 13:06:43 00419915381TRLO1 XLON 2026 14 September 421 186.80 13:21:37 00419915925TRLO1 XLON 2026 14 September 404 186.60 13:22:02 00419915932TRLO1 XLON 2026 14 September 410 186.40 13:22:02 00419915933TRLO1 XLON 2026 14 September 412 186.20 13:22:11 00419915939TRLO1 XLON 2026 14 September 412 186.20 13:22:11 00419915940TRLO1 XLON 2026 14 September 412 186.20 13:22:11 00419915941TRLO1 XLON 2026 14 September 412 186.00 13:26:14 00419916065TRLO1 XLON 2026 14 September 39 187.20 13:32:22 00419916317TRLO1 XLON 2026 14 September 962 188.80 13:33:56 00419916393TRLO1 XLON 2026 14 September 801 188.00 13:33:57 00419916394TRLO1 XLON 2026 14 September 801 188.20 13:33:57 00419916395TRLO1 XLON 2026 14 September 138 188.20 13:34:09 00419916402TRLO1 XLON 2026 14 September 4943 188.00 13:34:12 00419916403TRLO1 XLON 2026 14 September 792 187.80 13:34:12 00419916404TRLO1 XLON 2026 14 September 700 187.80 13:40:42 00419916871TRLO1 XLON 2026 14 September 191 187.80 13:40:42 00419916872TRLO1 XLON 2026 14 September 500 187.80 13:40:51 00419916873TRLO1 XLON 2026 14 September 400 187.80 13:41:06 00419916880TRLO1 XLON 2026 14 September 1070 188.00 13:42:39 00419916953TRLO1 XLON 2026 14 September 200 188.00 13:46:30 00419917071TRLO1 XLON 2026 14 September 6 188.20 13:48:49 00419917144TRLO1 XLON 2026 14 September 500 188.20 14:04:09 00419917617TRLO1 XLON 2026 14 September 400 187.60 14:04:09 00419917618TRLO1 XLON 2026 14 September 401 187.80 14:04:09 00419917619TRLO1 XLON 2026 14 September 767 187.80 14:04:22 00419917624TRLO1 XLON 2026 14 September 502 187.80 14:04:22 00419917625TRLO1 XLON 2026 14 September 105 188.20 14:24:40 00419918385TRLO1 XLON 2026 14 September 130 188.20 14:24:40 00419918386TRLO1 XLON 2026 14 September 152 188.20 14:24:40 00419918387TRLO1 XLON 2026 14 September 963 188.60 14:35:35 00419919190TRLO1 XLON 2026 14 September 10 189.20 14:46:17 00419920047TRLO1 XLON 2026 14 September 89 189.20 14:46:17 00419920048TRLO1 XLON 2026 14 September 424 189.00 14:48:00 00419920151TRLO1 XLON 2026 14 September 423 189.00 14:48:00 00419920152TRLO1 XLON 2026 14 September 396 189.80 14:52:16 00419920381TRLO1 XLON 2026 14 September 316 190.20 14:58:14 00419920572TRLO1 XLON 2026 14 September 399 189.80 15:00:45 00419920719TRLO1 XLON 2026 14 September 500 189.80 15:03:51 00419920918TRLO1 XLON 2026 14 September 17 189.80 15:05:02 00419920951TRLO1 XLON 2026 14 September 420 189.80 15:05:02 00419920952TRLO1 XLON 2026 14 September 183 189.80 15:05:02 00419920953TRLO1 XLON 2026 14 September 400 189.80 15:05:02 00419920954TRLO1 XLON 2026 14 September 174 189.80 15:05:02 00419920955TRLO1 XLON 2026 14 September 300 189.80 15:05:22 00419920962TRLO1 XLON 2026 14 September 390 189.80 15:05:24 00419920967TRLO1 XLON 2026 14 September 59 189.80 15:05:39 00419920975TRLO1 XLON 2026 14 September 853 189.60 15:05:39 00419920976TRLO1 XLON 2026 14 September 817 189.40 15:11:52 00419921430TRLO1 XLON 2026 14 September 827 189.40 15:11:54 00419921437TRLO1 XLON 2026 14 September 827 189.40 15:12:03 00419921447TRLO1 XLON 2026 14 September 827 189.20 15:12:03 00419921448TRLO1 XLON 2026 14 September 200 189.20 15:12:05 00419921457TRLO1 XLON 2026 14 September 105 189.20 15:12:05 00419921458TRLO1 XLON 2026 14 September 300 189.20 15:12:16 00419921464TRLO1 XLON 2026 14 September 257 189.00 15:15:44 00419921611TRLO1 XLON 2026 14 September 257 189.00 15:16:22 00419921632TRLO1 XLON 2026 14 September 167 189.00 15:16:22 00419921633TRLO1 XLON 2026 14 September 414 188.80 15:19:02 00419921730TRLO1 XLON 2026 14 September 415 188.80 15:22:45 00419922259TRLO1 XLON 2026 14 September 415 188.80 15:23:20 00419922292TRLO1 XLON 2026 14 September 804 188.80 15:25:51 00419922468TRLO1 XLON 2026 14 September 119 188.80 15:28:56 00419922650TRLO1 XLON 2026 14 September 238 188.80 15:28:56 00419922651TRLO1 XLON 2026 14 September 407 188.60 15:30:16 00419922732TRLO1 XLON 2026 14 September 815 188.60 15:30:16 00419922733TRLO1 XLON 2026 14 September 408 188.60 15:30:16 00419922734TRLO1 XLON 2026 14 September 1275 188.80 15:38:14 00419923214TRLO1 XLON 2026 14 September 1244 188.60 15:38:14 00419923215TRLO1 XLON 2026 14 September 206 188.80 15:39:55 00419923332TRLO1 XLON 2026 14 September 734 188.80 15:39:55 00419923333TRLO1 XLON 2026 14 September 9 188.80 15:39:55 00419923334TRLO1 XLON 2026 14 September 600 189.80 15:46:49 00419923764TRLO1 XLON 2026 14 September 789 189.60 15:46:49 00419923765TRLO1 XLON 2026 14 September 1431 189.60 15:47:00 00419923772TRLO1 XLON 2026 14 September 323 189.60 15:47:00 00419923773TRLO1 XLON 2026 14 September 787 189.00 15:53:41 00419924001TRLO1 XLON 2026 14 September 158 188.60 15:53:50 00419924011TRLO1 XLON 2026 14 September 35 189.00 15:57:08 00419924126TRLO1 XLON 2026 14 September 128 188.80 15:58:56 00419924251TRLO1 XLON 2026 14 September 90 189.40 16:00:23 00419924367TRLO1 XLON 2026 14 September 600 189.40 16:00:23 00419924368TRLO1 XLON 2026 14 September 365 189.40 16:00:23 00419924369TRLO1 XLON 2026 14 September 343 189.40 16:00:23 00419924370TRLO1 XLON 2026 14 September 102 189.40 16:00:23 00419924371TRLO1 XLON 2026 14 September 151 189.40 16:00:23 00419924372TRLO1 XLON 2026 14 September 53 189.00 16:00:23 00419924373TRLO1 XLON 2026 14 September 359 189.00 16:00:43 00419924414TRLO1 XLON 2026 14 September 29 189.00 16:00:43 00419924415TRLO1 XLON 2026 14 September 388 189.00 16:04:58 00419924735TRLO1 XLON 2026 14 September 24 189.00 16:04:58 00419924736TRLO1 XLON 2026 14 September 52 189.20 16:05:40 00419924823TRLO1 XLON 2026 14 September 329 189.60 16:06:30 00419924936TRLO1 XLON 2026 14 September 1243 189.60 16:07:28 00419925041TRLO1 XLON 2026 14 September 1100 189.60 16:10:47 00419925325TRLO1 XLON 2026 14 September 367 189.60 16:10:47 00419925326TRLO1 XLON 2026 14 September 700 189.60 16:11:13 00419925347TRLO1 XLON 2026 14 September 803 189.20 16:11:13 00419925348TRLO1 XLON 2026 14 September 60 189.40 16:13:37 00419925462TRLO1 XLON 2026 14 September 278 189.40 16:13:38 00419925463TRLO1 XLON 2026 14 September 886 189.40 16:13:50 00419925473TRLO1 XLON 2026 14 September 424 189.40 16:13:50 00419925474TRLO1 XLON 2026 14 September 343 189.20 16:14:01 00419925500TRLO1 XLON 2026 14 September 809 189.20 16:14:41 00419925521TRLO1 XLON 2026 14 September 377 188.80 16:15:32 00419925599TRLO1 XLON 2026 14 September 118 189.80 16:18:18 00419925798TRLO1 XLON 2026 14 September 400 189.80 16:18:18 00419925799TRLO1 XLON 2026 14 September 359 189.80 16:18:18 00419925800TRLO1 XLON 2026 14 September 920 189.80 16:18:18 00419925801TRLO1 XLON 2026 14 September 94647 190.00 16:21:58 00419926157TRLO1 XLON 2026 15 September 398 190.20 08:07:57 00420377163TRLO1 XLON 2026 15 September 398 190.00 08:09:02 00420379153TRLO1 XLON 2026 15 September 414 189.80 08:10:36 00420381712TRLO1 XLON 2026 15 September 45 189.80 08:10:59 00420382418TRLO1 XLON 2026 15 September 421 189.40 08:11:08 00420382669TRLO1 XLON 2026 15 September 415 189.20 08:11:29 00420383257TRLO1 XLON 2026 15 September 408 189.40 08:11:29 00420383259TRLO1 XLON 2026 15 September 816 189.20 08:11:29 00420383260TRLO1 XLON 2026 15 September 35 189.20 08:11:29 00420383263TRLO1 XLON 2026 15 September 332 189.20 08:11:29 00420383265TRLO1 XLON 2026 15 September 287 189.40 08:11:37 00420383459TRLO1 XLON 2026 15 September 85 189.60 08:12:09 00420384285TRLO1 XLON 2026 15 September 69 189.60 08:12:19 00420384512TRLO1 XLON 2026 15 September 421 189.40 08:12:58 00420385456TRLO1 XLON 2026 15 September 1 189.80 08:14:18 00420387546TRLO1 XLON 2026 15 September 428 191.20 08:35:32 00420425650TRLO1 XLON 2026 15 September 413 191.20 08:36:07 00420426570TRLO1 XLON 2026 15 September 420 191.20 08:36:07 00420426577TRLO1 XLON 2026 15 September 420 190.60 08:36:11 00420426687TRLO1 XLON 2026 15 September 1 189.60 08:39:47 00420433307TRLO1 XLON 2026 15 September 412 189.60 08:39:47 00420433308TRLO1 XLON 2026 15 September 411 189.60 08:45:53 00420445880TRLO1 XLON 2026 15 September 1198 189.60 08:45:53 00420445882TRLO1 XLON 2026 15 September 296 189.60 08:45:53 00420445883TRLO1 XLON 2026 15 September 158 189.60 08:45:55 00420445923TRLO1 XLON 2026 15 September 332 189.60 08:47:22 00420447560TRLO1 XLON 2026 15 September 700 189.60 08:48:04 00420448473TRLO1 XLON 2026 15 September 153 189.60 08:49:47 00420449973TRLO1 XLON 2026 15 September 7 190.00 08:51:07 00420451058TRLO1 XLON 2026 15 September 426 189.60 08:51:07 00420451059TRLO1 XLON 2026 15 September 407 189.20 08:55:29 00420454869TRLO1 XLON 2026 15 September 500 189.20 08:55:37 00420454947TRLO1 XLON 2026 15 September 345 189.20 08:55:37 00420454948TRLO1 XLON 2026 15 September 200 189.20 08:55:50 00420455105TRLO1 XLON 2026 15 September 200 189.20 08:56:04 00420455286TRLO1 XLON 2026 15 September 300 189.40 09:07:53 00420467672TRLO1 XLON 2026 15 September 424 189.00 09:07:53 00420467673TRLO1 XLON 2026 15 September 424 189.00 09:07:53 00420467674TRLO1 XLON 2026 15 September 117 188.60 09:10:34 00420469480TRLO1 XLON 2026 15 September 300 188.60 09:10:34 00420469481TRLO1 XLON 2026 15 September 412 188.40 09:10:53 00420469692TRLO1 XLON 2026 15 September 200 189.00 09:11:29 00420470217TRLO1 XLON 2026 15 September 1256 190.00 09:40:13 00420498411TRLO1 XLON 2026 15 September 789 189.80 10:18:24 00420537106TRLO1 XLON 2026 15 September 394 189.80 10:18:24 00420537107TRLO1 XLON 2026 15 September 853 190.00 10:23:26 00420542446TRLO1 XLON 2026 15 September 200 191.60 10:35:33 00420554881TRLO1 XLON 2026 15 September 100 191.20 10:35:46 00420555068TRLO1 XLON 2026 15 September 669 191.20 10:35:46 00420555069TRLO1 XLON 2026 15 September 825 191.40 10:44:09 00420561975TRLO1 XLON 2026 15 September 1675 192.60 10:51:07 00420563005TRLO1 XLON 2026 15 September 1661 192.60 10:51:09 00420563006TRLO1 XLON 2026 15 September 73 194.20 11:02:44 00420563963TRLO1 XLON 2026 15 September 146 194.20 11:02:44 00420563964TRLO1 XLON 2026 15 September 128 194.20 11:02:44 00420563965TRLO1 XLON 2026 15 September 9 194.00 11:05:03 00420564024TRLO1 XLON 2026 15 September 425 194.40 11:09:31 00420564158TRLO1 XLON 2026 15 September 424 194.40 11:09:31 00420564159TRLO1 XLON 2026 15 September 1090 194.40 11:09:48 00420564189TRLO1 XLON 2026 15 September 265 194.40 11:09:48 00420564190TRLO1 XLON 2026 15 September 2001 194.40 11:47:51 00420566328TRLO1 XLON 2026 15 September 418 193.80 12:09:33 00420567154TRLO1 XLON 2026 15 September 300 193.60 12:09:45 00420567159TRLO1 XLON 2026 15 September 397 192.60 12:45:50 00420568364TRLO1 XLON 2026 15 September 397 192.60 12:45:50 00420568365TRLO1 XLON 2026 15 September 396 192.60 12:45:50 00420568366TRLO1 XLON 2026 15 September 1224 192.60 12:45:50 00420568367TRLO1 XLON 2026 15 September 400 192.80 13:01:25 00420568842TRLO1 XLON 2026 15 September 181 192.80 13:01:44 00420568850TRLO1 XLON 2026 15 September 415 192.60 13:01:47 00420568852TRLO1 XLON 2026 15 September 1198 192.60 13:01:47 00420568853TRLO1 XLON 2026 15 September 104 192.60 13:01:47 00420568854TRLO1 XLON 2026 15 September 1902 192.60 13:01:53 00420568856TRLO1 XLON 2026 15 September 6800 192.60 13:01:57 00420568858TRLO1 XLON 2026 15 September 62 192.60 13:02:03 00420568860TRLO1 XLON 2026 15 September 200 192.60 13:08:15 00420569090TRLO1 XLON 2026 15 September 422 192.20 13:10:29 00420569166TRLO1 XLON 2026 15 September 415 191.60 13:10:29 00420569167TRLO1 XLON 2026 15 September 781 191.40 13:36:54 00420570028TRLO1 XLON 2026 15 September 1088 191.40 13:36:54 00420570029TRLO1 XLON 2026 15 September 375 191.40 13:36:54 00420570030TRLO1 XLON 2026 15 September 992 191.40 13:36:55 00420570031TRLO1 XLON 2026 15 September 551 191.40 13:37:02 00420570033TRLO1 XLON 2026 15 September 104 191.40 13:37:52 00420570060TRLO1 XLON 2026 15 September 74 191.40 13:38:26 00420570096TRLO1 XLON 2026 15 September 93 191.40 13:38:35 00420570104TRLO1 XLON 2026 15 September 236 191.40 13:38:51 00420570107TRLO1 XLON 2026 15 September 428 191.20 13:41:05 00420570175TRLO1 XLON 2026 15 September 422 191.40 13:50:17 00420570659TRLO1 XLON 2026 15 September 405 191.00 14:03:34 00420571170TRLO1 XLON 2026 15 September 418 190.60 14:06:32 00420571309TRLO1 XLON 2026 15 September 419 190.60 14:06:32 00420571310TRLO1 XLON 2026 15 September 1626 190.80 14:17:49 00420571675TRLO1 XLON 2026 15 September 1235 191.00 14:18:08 00420571694TRLO1 XLON 2026 15 September 294 191.20 14:18:24 00420571706TRLO1 XLON 2026 15 September 150 191.20 14:18:24 00420571707TRLO1 XLON 2026 15 September 60000 191.20 14:18:40 00420571709TRLO1 XLON 2026 15 September 1122 191.60 14:30:29 00420572155TRLO1 XLON 2026 15 September 623 190.40 14:32:34 00420572347TRLO1 XLON 2026 15 September 224 190.40 14:32:34 00420572348TRLO1 XLON 2026 15 September 423 190.40 14:32:34 00420572349TRLO1 XLON 2026 15 September 931 189.60 14:33:57 00420572422TRLO1 XLON 2026 15 September 263 189.60 14:33:57 00420572423TRLO1 XLON 2026 15 September 1205 189.00 14:39:25 00420572866TRLO1 XLON 2026 15 September 500 188.60 14:39:27 00420572869TRLO1 XLON 2026 15 September 394 188.60 14:39:27 00420572870TRLO1 XLON 2026 15 September 1264 188.20 14:39:27 00420572871TRLO1 XLON 2026 15 September 398 188.40 14:43:54 00420573279TRLO1 XLON 2026 15 September 458 188.40 14:43:54 00420573280TRLO1 XLON 2026 15 September 200 188.40 14:43:54 00420573281TRLO1 XLON 2026 15 September 696 188.40 14:43:57 00420573282TRLO1 XLON 2026 15 September 70 188.40 14:44:22 00420573301TRLO1 XLON 2026 15 September 1246 188.00 14:44:22 00420573302TRLO1 XLON 2026 15 September 1247 187.40 14:45:45 00420573367TRLO1 XLON 2026 15 September 387 187.40 14:56:12 00420573982TRLO1 XLON 2026 15 September 717 187.40 14:56:12 00420573983TRLO1 XLON 2026 15 September 1252 187.00 14:56:12 00420573984TRLO1 XLON 2026 15 September 1262 188.00 15:01:20 00420574418TRLO1 XLON 2026 15 September 1264 187.80 15:01:34 00420574431TRLO1 XLON 2026 15 September 1223 187.80 15:01:43 00420574451TRLO1 XLON 2026 15 September 248 187.00 15:04:18 00420574614TRLO1 XLON 2026 15 September 596 187.00 15:04:18 00420574615TRLO1 XLON 2026 15 September 69 187.20 15:08:38 00420574839TRLO1 XLON 2026 15 September 832 186.80 15:10:48 00420574965TRLO1 XLON 2026 15 September 815 186.40 15:15:10 00420575347TRLO1 XLON 2026 15 September 407 186.40 15:15:10 00420575348TRLO1 XLON 2026 15 September 407 186.40 15:15:10 00420575349TRLO1 XLON 2026 15 September 407 186.40 15:15:10 00420575350TRLO1 XLON 2026 15 September 1006 185.80 15:15:21 00420575383TRLO1 XLON 2026 15 September 1097 185.80 15:15:21 00420575384TRLO1 XLON 2026 15 September 540 186.20 15:15:21 00420575385TRLO1 XLON 2026 15 September 1144 186.20 15:15:21 00420575386TRLO1 XLON 2026 15 September 1000 186.20 15:15:21 00420575387TRLO1 XLON 2026 15 September 800 186.40 15:15:21 00420575388TRLO1 XLON 2026 15 September 1207 186.40 15:15:22 00420575391TRLO1 XLON 2026 15 September 767 186.00 15:15:32 00420575396TRLO1 XLON 2026 15 September 93 186.60 15:18:40 00420575513TRLO1 XLON 2026 15 September 749 186.60 15:18:40 00420575514TRLO1 XLON 2026 15 September 844 186.40 15:20:04 00420575563TRLO1 XLON 2026 15 September 784 186.40 15:22:46 00420575721TRLO1 XLON 2026 15 September 1234 186.40 15:22:46 00420575722TRLO1 XLON 2026 15 September 443 186.40 15:22:46 00420575723TRLO1 XLON 2026 15 September 235 186.40 15:22:47 00420575724TRLO1 XLON 2026 15 September 262 186.40 15:22:48 00420575727TRLO1 XLON 2026 15 September 800 186.40 15:22:55 00420575730TRLO1 XLON 2026 15 September 623 186.40 15:23:03 00420575744TRLO1 XLON 2026 15 September 472 186.40 15:23:14 00420575762TRLO1 XLON 2026 15 September 452 186.40 15:23:18 00420575768TRLO1 XLON 2026 15 September 130 186.40 15:25:50 00420575938TRLO1 XLON 2026 15 September 807 186.20 15:32:15 00420576306TRLO1 XLON 2026 15 September 807 186.60 15:38:48 00420576888TRLO1 XLON 2026 15 September 403 186.60 15:38:48 00420576889TRLO1 XLON 2026 15 September 424 186.60 15:42:36 00420577184TRLO1 XLON 2026 15 September 424 186.40 15:50:21 00420577675TRLO1 XLON 2026 15 September 429 186.40 15:50:21 00420577676TRLO1 XLON 2026 15 September 294 186.40 15:50:21 00420577677TRLO1 XLON 2026 15 September 427 186.40 15:50:21 00420577678TRLO1 XLON 2026 15 September 132 186.40 15:50:21 00420577679TRLO1 XLON 2026 15 September 1075 185.80 15:51:58 00420577908TRLO1 XLON 2026 15 September 413 185.80 15:51:58 00420577909TRLO1 XLON 2026 15 September 574 185.80 15:51:58 00420577910TRLO1 XLON 2026 15 September 700 186.00 15:56:47 00420578435TRLO1 XLON 2026 15 September 1073 186.00 15:58:56 00420578547TRLO1 XLON 2026 15 September 1174 186.00 16:00:47 00420578750TRLO1 XLON 2026 15 September 134 186.00 16:00:59 00420578778TRLO1 XLON 2026 15 September 361 186.00 16:01:09 00420578789TRLO1 XLON 2026 15 September 650 185.80 16:01:14 00420578792TRLO1 XLON 2026 15 September 729 185.80 16:01:14 00420578793TRLO1 XLON 2026 15 September 201 185.40 16:10:07 00420579401TRLO1 XLON 2026 15 September 1208 186.00 16:16:06 00420579823TRLO1 XLON 2026 15 September 192 185.80 16:17:19 00420579941TRLO1 XLON 2026 15 September 1012 185.80 16:17:19 00420579942TRLO1 XLON 2026 15 September 26003 185.80 16:21:12 00420580586TRLO1 XLON 2026 16 September 441 185.80 08:08:02 00420898402TRLO1 XLON 2026 16 September 440 185.80 08:08:36 00420899152TRLO1 XLON 2026 16 September 410 184.80 08:08:37 00420899185TRLO1 XLON 2026 16 September 411 184.60 08:08:37 00420899186TRLO1 XLON 2026 16 September 700 184.60 08:11:35 00420902617TRLO1 XLON 2026 16 September 428 184.00 08:20:25 00420914021TRLO1 XLON 2026 16 September 392 184.00 08:22:32 00420916871TRLO1 XLON 2026 16 September 392 184.60 08:35:55 00420936790TRLO1 XLON 2026 16 September 644 185.60 08:40:03 00420943520TRLO1 XLON 2026 16 September 203 185.60 08:40:03 00420943521TRLO1 XLON 2026 16 September 827 185.00 08:40:03 00420943522TRLO1 XLON 2026 16 September 31 184.40 08:40:10 00420943666TRLO1 XLON 2026 16 September 419 184.40 09:00:01 00420981111TRLO1 XLON 2026 16 September 418 184.40 09:00:01 00420981112TRLO1 XLON 2026 16 September 843 184.40 09:00:02 00420981116TRLO1 XLON 2026 16 September 187 184.40 09:00:02 00420981117TRLO1 XLON 2026 16 September 782 184.00 09:00:02 00420981118TRLO1 XLON 2026 16 September 62 184.00 09:00:26 00420981825TRLO1 XLON 2026 16 September 706 184.00 09:00:26 00420981826TRLO1 XLON 2026 16 September 1 183.80 09:00:26 00420981827TRLO1 XLON 2026 16 September 1 183.60 09:02:37 00420984922TRLO1 XLON 2026 16 September 392 183.60 09:02:37 00420984923TRLO1 XLON 2026 16 September 88 183.40 09:02:37 00420984925TRLO1 XLON 2026 16 September 259 183.20 09:02:44 00420985077TRLO1 XLON 2026 16 September 381 184.20 09:10:28 00420996464TRLO1 XLON 2026 16 September 700 184.20 09:19:14 00421009893TRLO1 XLON 2026 16 September 415 183.80 09:19:25 00421010153TRLO1 XLON 2026 16 September 398 183.60 09:25:02 00421018356TRLO1 XLON 2026 16 September 481 183.80 09:26:05 00421019850TRLO1 XLON 2026 16 September 834 183.60 09:26:05 00421019851TRLO1 XLON 2026 16 September 108 183.80 09:26:05 00421019852TRLO1 XLON 2026 16 September 32 183.80 09:26:05 00421019853TRLO1 XLON 2026 16 September 600 183.80 09:26:23 00421020190TRLO1 XLON 2026 16 September 201 183.80 09:26:23 00421020191TRLO1 XLON 2026 16 September 806 184.00 09:26:25 00421020247TRLO1 XLON 2026 16 September 460 184.00 09:27:54 00421022399TRLO1 XLON 2026 16 September 43 184.00 09:28:22 00421022972TRLO1 XLON 2026 16 September 78 184.00 09:31:30 00421027758TRLO1 XLON 2026 16 September 417 183.40 09:33:48 00421030529TRLO1 XLON 2026 16 September 400 183.40 09:33:57 00421030782TRLO1 XLON 2026 16 September 209 183.40 09:33:57 00421030783TRLO1 XLON 2026 16 September 384 183.40 09:33:57 00421030784TRLO1 XLON 2026 16 September 195 183.40 09:33:57 00421030785TRLO1 XLON 2026 16 September 69 183.40 09:33:57 00421030786TRLO1 XLON 2026 16 September 6 183.40 09:34:09 00421031101TRLO1 XLON 2026 16 September 781 183.20 09:34:21 00421031479TRLO1 XLON 2026 16 September 781 183.20 09:38:29 00421037591TRLO1 XLON 2026 16 September 801 182.60 09:38:44 00421038123TRLO1 XLON 2026 16 September 401 182.60 09:38:44 00421038124TRLO1 XLON 2026 16 September 1201 182.60 09:38:44 00421038125TRLO1 XLON 2026 16 September 1131 181.60 09:38:46 00421038177TRLO1 XLON 2026 16 September 404 181.80 09:46:44 00421050993TRLO1 XLON 2026 16 September 425 181.60 09:46:44 00421050994TRLO1 XLON 2026 16 September 922 181.60 09:46:55 00421051177TRLO1 XLON 2026 16 September 949 181.60 09:46:55 00421051178TRLO1 XLON 2026 16 September 1143 181.60 09:47:34 00421052136TRLO1 XLON 2026 16 September 858 183.00 10:02:17 00421078091TRLO1 XLON 2026 16 September 415 183.20 10:23:50 00421120883TRLO1 XLON 2026 16 September 415 183.20 10:23:50 00421120884TRLO1 XLON 2026 16 September 843 183.00 10:23:50 00421120888TRLO1 XLON 2026 16 September 811 185.00 11:12:26 00421150909TRLO1 XLON 2026 16 September 115 185.60 11:42:43 00421152013TRLO1 XLON 2026 16 September 1479 185.60 11:42:43 00421152014TRLO1 XLON 2026 16 September 108 185.60 11:42:43 00421152015TRLO1 XLON 2026 16 September 414 185.40 11:42:43 00421152016TRLO1 XLON 2026 16 September 117 185.40 11:42:46 00421152017TRLO1 XLON 2026 16 September 269 185.60 11:59:59 00421152310TRLO1 XLON 2026 16 September 411 185.60 12:00:29 00421152395TRLO1 XLON 2026 16 September 421 185.60 12:52:38 00421154042TRLO1 XLON 2026 16 September 178 185.60 12:52:38 00421154043TRLO1 XLON 2026 16 September 75 186.00 13:14:45 00421154622TRLO1 XLON 2026 16 September 34 186.00 13:14:56 00421154623TRLO1 XLON 2026 16 September 394 185.80 13:14:56 00421154624TRLO1 XLON 2026 16 September 300 185.80 13:19:05 00421154685TRLO1 XLON 2026 16 September 122 185.80 13:19:05 00421154686TRLO1 XLON 2026 16 September 73 185.80 13:19:16 00421154696TRLO1 XLON 2026 16 September 1248 185.60 13:19:16 00421154697TRLO1 XLON 2026 16 September 74 185.60 13:21:17 00421154740TRLO1 XLON 2026 16 September 251 185.60 13:21:17 00421154741TRLO1 XLON 2026 16 September 416 185.40 13:24:36 00421154818TRLO1 XLON 2026 16 September 426 185.40 13:24:36 00421154819TRLO1 XLON 2026 16 September 43 185.40 13:27:59 00421154888TRLO1 XLON 2026 16 September 791 185.40 13:27:59 00421154889TRLO1 XLON 2026 16 September 43 185.40 13:27:59 00421154890TRLO1 XLON 2026 16 September 785 185.20 13:38:39 00421155088TRLO1 XLON 2026 16 September 893 185.40 13:49:06 00421155532TRLO1 XLON 2026 16 September 429 185.20 13:49:06 00421155533TRLO1 XLON 2026 16 September 95 185.40 13:49:27 00421155551TRLO1 XLON 2026 16 September 266 185.40 13:49:34 00421155558TRLO1 XLON 2026 16 September 93 185.40 13:49:37 00421155560TRLO1 XLON 2026 16 September 88 185.40 13:49:47 00421155575TRLO1 XLON 2026 16 September 413 185.20 13:52:51 00421155755TRLO1 XLON 2026 16 September 365 185.00 14:02:28 00421156101TRLO1 XLON 2026 16 September 59 185.00 14:02:28 00421156102TRLO1 XLON 2026 16 September 345 184.60 14:05:00 00421156256TRLO1 XLON 2026 16 September 441 184.40 14:11:05 00421156450TRLO1 XLON 2026 16 September 345 184.40 14:11:05 00421156451TRLO1 XLON 2026 16 September 1300 184.20 14:11:06 00421156453TRLO1 XLON 2026 16 September 233 184.20 14:11:06 00421156454TRLO1 XLON 2026 16 September 820 183.80 14:11:06 00421156455TRLO1 XLON 2026 16 September 374 184.00 14:11:06 00421156456TRLO1 XLON 2026 16 September 1248 184.20 14:11:06 00421156457TRLO1 XLON 2026 16 September 216 184.00 14:11:06 00421156458TRLO1 XLON 2026 16 September 130 183.80 14:11:15 00421156473TRLO1 XLON 2026 16 September 690 183.80 14:11:15 00421156474TRLO1 XLON 2026 16 September 58000 183.70 14:14:27 00421156643TRLO1 XLON 2026 16 September 396 183.40 14:19:53 00421156846TRLO1 XLON 2026 16 September 396 183.40 14:19:53 00421156847TRLO1 XLON 2026 16 September 347 183.40 14:19:53 00421156848TRLO1 XLON 2026 16 September 49 183.40 14:19:53 00421156849TRLO1 XLON 2026 16 September 396 183.40 14:19:53 00421156850TRLO1 XLON 2026 16 September 412 183.00 14:23:36 00421157415TRLO1 XLON 2026 16 September 412 183.00 14:23:36 00421157416TRLO1 XLON 2026 16 September 825 183.00 14:23:36 00421157417TRLO1 XLON 2026 16 September 412 183.00 14:23:36 00421157418TRLO1 XLON 2026 16 September 807 182.20 14:23:37 00421157419TRLO1 XLON 2026 16 September 411 182.00 14:30:22 00421157873TRLO1 XLON 2026 16 September 410 182.00 14:30:22 00421157874TRLO1 XLON 2026 16 September 410 182.00 14:30:22 00421157875TRLO1 XLON 2026 16 September 411 182.00 14:30:22 00421157876TRLO1 XLON 2026 16 September 411 182.00 14:30:22 00421157877TRLO1 XLON 2026 16 September 410 182.00 14:30:22 00421157878TRLO1 XLON 2026 16 September 411 182.00 14:30:22 00421157879TRLO1 XLON 2026 16 September 410 182.00 14:30:22 00421157880TRLO1 XLON 2026 16 September 410 182.00 14:30:22 00421157881TRLO1 XLON 2026 16 September 411 182.00 14:30:22 00421157882TRLO1 XLON 2026 16 September 821 182.00 14:30:22 00421157883TRLO1 XLON 2026 16 September 1204 181.20 14:32:22 00421158161TRLO1 XLON 2026 16 September 391 181.00 14:34:41 00421158449TRLO1 XLON 2026 16 September 391 181.00 14:34:41 00421158450TRLO1 XLON 2026 16 September 390 181.00 14:34:41 00421158451TRLO1 XLON 2026 16 September 391 181.00 14:34:41 00421158452TRLO1 XLON 2026 16 September 394 180.00 14:34:57 00421158463TRLO1 XLON 2026 16 September 135 179.80 14:35:17 00421158492TRLO1 XLON 2026 16 September 795 180.20 14:37:37 00421158724TRLO1 XLON 2026 16 September 800 180.00 14:39:20 00421158884TRLO1 XLON 2026 16 September 834 179.00 14:39:48 00421158914TRLO1 XLON 2026 16 September 975 179.20 14:40:21 00421158983TRLO1 XLON 2026 16 September 828 180.00 14:44:31 00421159272TRLO1 XLON 2026 16 September 508 179.60 14:49:21 00421159831TRLO1 XLON 2026 16 September 342 179.60 14:49:39 00421159848TRLO1 XLON 2026 16 September 850 180.60 14:52:52 00421160061TRLO1 XLON 2026 16 September 401 180.40 14:53:51 00421160101TRLO1 XLON 2026 16 September 405 180.00 14:57:56 00421160336TRLO1 XLON 2026 16 September 405 180.00 14:57:56 00421160337TRLO1 XLON 2026 16 September 776 180.20 15:01:16 00421160479TRLO1 XLON 2026 16 September 810 180.00 15:08:16 00421160826TRLO1 XLON 2026 16 September 405 180.00 15:08:16 00421160827TRLO1 XLON 2026 16 September 3000 180.00 15:08:16 00421160832TRLO1 XLON 2026 16 September 8431 180.00 15:08:16 00421160833TRLO1 XLON 2026 16 September 1236 179.80 15:08:16 00421160834TRLO1 XLON 2026 16 September 412 180.80 15:14:19 00421161092TRLO1 XLON 2026 16 September 53 180.80 15:14:21 00421161093TRLO1 XLON 2026 16 September 1254 180.60 15:14:21 00421161094TRLO1 XLON 2026 16 September 424 180.60 15:15:35 00421161139TRLO1 XLON 2026 16 September 50 180.40 15:16:15 00421161169TRLO1 XLON 2026 16 September 403 180.00 15:19:02 00421161284TRLO1 XLON 2026 16 September 805 180.00 15:19:02 00421161285TRLO1 XLON 2026 16 September 1166 179.80 15:19:02 00421161286TRLO1 XLON 2026 16 September 778 179.80 15:19:15 00421161306TRLO1 XLON 2026 16 September 795 179.60 15:19:21 00421161321TRLO1 XLON 2026 16 September 449 179.80 15:19:23 00421161322TRLO1 XLON 2026 16 September 394 179.80 15:19:23 00421161323TRLO1 XLON 2026 16 September 821 181.20 15:22:54 00421161546TRLO1 XLON 2026 16 September 776 181.60 15:23:59 00421161581TRLO1 XLON 2026 16 September 342 181.60 15:23:59 00421161582TRLO1 XLON 2026 16 September 435 181.60 15:23:59 00421161583TRLO1 XLON 2026 16 September 777 181.60 15:24:34 00421161596TRLO1 XLON 2026 16 September 1224 182.40 15:31:13 00421161858TRLO1 XLON 2026 16 September 149 182.20 15:31:13 00421161859TRLO1 XLON 2026 16 September 1075 182.20 15:31:13 00421161860TRLO1 XLON 2026 16 September 742 182.00 15:31:13 00421161861TRLO1 XLON 2026 16 September 499 182.00 15:31:13 00421161862TRLO1 XLON 2026 16 September 1251 181.60 15:31:14 00421161864TRLO1 XLON 2026 16 September 1259 182.00 15:41:36 00421162482TRLO1 XLON 2026 16 September 805 181.60 15:43:01 00421162561TRLO1 XLON 2026 16 September 828 181.20 15:50:19 00421162972TRLO1 XLON 2026 16 September 413 181.20 15:50:19 00421162973TRLO1 XLON 2026 16 September 414 181.20 15:50:19 00421162974TRLO1 XLON 2026 16 September 414 181.20 15:50:19 00421162975TRLO1 XLON 2026 16 September 151 181.00 15:50:29 00421163006TRLO1 XLON 2026 16 September 1835 181.00 15:50:29 00421163007TRLO1 XLON 2026 16 September 111 180.40 15:51:47 00421163053TRLO1 XLON 2026 16 September 52 180.40 15:53:32 00421163125TRLO1 XLON 2026 16 September 637 180.40 15:55:00 00421163249TRLO1 XLON 2026 16 September 617 180.40 15:55:34 00421163266TRLO1 XLON 2026 16 September 367 180.40 15:56:07 00421163285TRLO1 XLON 2026 16 September 325 181.20 16:06:09 00421163935TRLO1 XLON 2026 16 September 606 182.00 16:07:51 00421164094TRLO1 XLON 2026 16 September 8 182.00 16:07:51 00421164095TRLO1 XLON 2026 16 September 843 181.80 16:07:52 00421164128TRLO1 XLON 2026 16 September 807 181.80 16:07:53 00421164173TRLO1 XLON 2026 16 September 799 181.60 16:07:57 00421164214TRLO1 XLON 2026 16 September 795 181.40 16:08:09 00421164265TRLO1 XLON 2026 16 September 787 181.40 16:08:10 00421164273TRLO1 XLON 2026 16 September 791 181.40 16:08:10 00421164274TRLO1 XLON 2026 16 September 559 181.80 16:08:10 00421164275TRLO1 XLON 2026 16 September 369 181.80 16:08:13 00421164279TRLO1 XLON 2026 16 September 390 181.60 16:10:04 00421164664TRLO1 XLON 2026 16 September 413 181.40 16:15:00 00421165094TRLO1 XLON 2026 16 September 412 181.40 16:15:00 00421165095TRLO1 XLON 2026 16 September 844 181.20 16:15:00 00421165096TRLO1 XLON 2026 16 September 851 180.80 16:15:20 00421165210TRLO1 XLON 2026 16 September 425 180.80 16:15:20 00421165211TRLO1 XLON 2026 16 September 123 181.20 16:15:33 00421165243TRLO1 XLON 2026 16 September 361 181.20 16:15:33 00421165244TRLO1 XLON 2026 16 September 1225 181.00 16:15:34 00421165245TRLO1 XLON 2026 16 September 1202 180.80 16:17:11 00421165338TRLO1 XLON 2026 16 September 1260 180.60 16:17:32 00421165367TRLO1 XLON 2026 16 September 1140 180.60 16:17:45 00421165382TRLO1 XLON 2026 16 September 660 180.60 16:17:59 00421165390TRLO1 XLON 2026 16 September 525 180.60 16:17:59 00421165391TRLO1 XLON 2026 16 September 1228 180.80 16:18:18 00421165404TRLO1 XLON 2026 16 September 480 180.80 16:18:18 00421165405TRLO1 XLON 2026 16 September 733 180.80 16:18:18 00421165406TRLO1 XLON 2026 16 September 541 180.80 16:18:18 00421165407TRLO1 XLON 2026 16 September 1181 180.40 16:18:18 00421165408TRLO1 XLON 2026 16 September 1171 180.20 16:19:12 00421165463TRLO1 XLON 2026 16 September 244 180.20 16:19:30 00421165473TRLO1 XLON 2026 16 September 9773 180.80 16:28:40 00421166307TRLO1 XLON 2026 17 September 409 183.00 08:04:29 00421617206TRLO1 XLON 2026 17 September 410 182.80 08:05:11 00421618293TRLO1 XLON 2026 17 September 50 182.80 08:05:54 00421619310TRLO1 XLON 2026 17 September 360 182.80 08:05:54 00421619311TRLO1 XLON 2026 17 September 290 182.80 08:08:19 00421621997TRLO1 XLON 2026 17 September 1169 182.80 08:08:22 00421622049TRLO1 XLON 2026 17 September 670 183.00 08:19:32 00421638819TRLO1 XLON 2026 17 September 52 183.00 08:25:26 00421646947TRLO1 XLON 2026 17 September 100 183.00 08:26:02 00421648697TRLO1 XLON 2026 17 September 1529 183.20 08:32:57 00421657237TRLO1 XLON 2026 17 September 302 183.40 08:37:35 00421663961TRLO1 XLON 2026 17 September 121 183.40 08:37:35 00421663962TRLO1 XLON 2026 17 September 402 183.40 08:37:35 00421663963TRLO1 XLON 2026 17 September 402 183.40 08:37:35 00421663964TRLO1 XLON 2026 17 September 402 183.20 08:41:37 00421669815TRLO1 XLON 2026 17 September 20 184.80 08:50:32 00421684605TRLO1 XLON 2026 17 September 40 184.80 08:50:32 00421684606TRLO1 XLON 2026 17 September 823 184.00 08:50:32 00421684607TRLO1 XLON 2026 17 September 412 184.00 08:50:32 00421684608TRLO1 XLON 2026 17 September 1333 184.00 08:50:46 00421684881TRLO1 XLON 2026 17 September 370 184.00 08:50:46 00421684882TRLO1 XLON 2026 17 September 295 184.00 08:50:46 00421684883TRLO1 XLON 2026 17 September 100000 183.80 08:51:15 00421685393TRLO1 XLON 2026 17 September 841 184.00 08:58:46 00421697116TRLO1 XLON 2026 17 September 420 184.00 08:58:46 00421697117TRLO1 XLON 2026 17 September 424 184.00 09:09:19 00421714987TRLO1 XLON 2026 17 September 2100 183.60 09:09:28 00421715194TRLO1 XLON 2026 17 September 23778 183.80 09:09:28 00421715195TRLO1 XLON 2026 17 September 417 183.60 09:09:38 00421715430TRLO1 XLON 2026 17 September 408 183.80 09:11:35 00421718216TRLO1 XLON 2026 17 September 73 183.80 09:13:09 00421721157TRLO1 XLON 2026 17 September 334 183.80 09:13:09 00421721158TRLO1 XLON 2026 17 September 407 183.40 09:13:22 00421722012TRLO1 XLON 2026 17 September 10 182.60 09:14:52 00421726986TRLO1 XLON 2026 17 September 396 182.60 09:15:21 00421727784TRLO1 XLON 2026 17 September 204 182.60 09:15:37 00421728113TRLO1 XLON 2026 17 September 204 182.60 09:16:43 00421729606TRLO1 XLON 2026 17 September 202 182.60 09:16:43 00421729607TRLO1 XLON 2026 17 September 296 182.60 09:16:43 00421729608TRLO1 XLON 2026 17 September 110 182.60 09:16:43 00421729609TRLO1 XLON 2026 17 September 113 185.40 10:28:23 00421835599TRLO1 XLON 2026 17 September 91 185.20 10:28:23 00421835600TRLO1 XLON 2026 17 September 750 185.20 10:28:23 00421835601TRLO1 XLON 2026 17 September 91 185.20 10:31:35 00421840347TRLO1 XLON 2026 17 September 330 185.20 10:31:35 00421840348TRLO1 XLON 2026 17 September 884 185.40 10:32:17 00421842063TRLO1 XLON 2026 17 September 416 185.40 10:32:44 00421842709TRLO1 XLON 2026 17 September 407 185.40 10:32:52 00421842853TRLO1 XLON 2026 17 September 22 185.40 10:32:52 00421842854TRLO1 XLON 2026 17 September 407 185.20 10:36:57 00421849325TRLO1 XLON 2026 17 September 259 185.20 10:36:57 00421849326TRLO1 XLON 2026 17 September 147 185.20 10:36:57 00421849327TRLO1 XLON 2026 17 September 874 185.00 10:37:00 00421849394TRLO1 XLON 2026 17 September 10 184.80 10:37:10 00421849609TRLO1 XLON 2026 17 September 20 184.80 10:37:10 00421849610TRLO1 XLON 2026 17 September 77 184.80 10:37:17 00421849730TRLO1 XLON 2026 17 September 154 184.80 10:37:17 00421849731TRLO1 XLON 2026 17 September 356 184.60 10:37:56 00421850584TRLO1 XLON 2026 17 September 356 184.60 10:41:59 00421856042TRLO1 XLON 2026 17 September 239 184.60 10:42:27 00421856971TRLO1 XLON 2026 17 September 119 184.60 10:42:27 00421856972TRLO1 XLON 2026 17 September 117 184.60 10:42:38 00421857218TRLO1 XLON 2026 17 September 62 184.60 10:42:38 00421857219TRLO1 XLON 2026 17 September 284 184.60 10:42:44 00421857329TRLO1 XLON 2026 17 September 2088 185.00 10:42:44 00421857332TRLO1 XLON 2026 17 September 393 185.00 10:42:44 00421857333TRLO1 XLON 2026 17 September 1246 184.80 10:42:44 00421857334TRLO1 XLON 2026 17 September 2100 184.80 10:42:44 00421857335TRLO1 XLON 2026 17 September 390 184.80 10:42:44 00421857336TRLO1 XLON 2026 17 September 1220 184.60 10:42:44 00421857338TRLO1 XLON 2026 17 September 357 184.60 10:42:44 00421857339TRLO1 XLON 2026 17 September 386 184.60 10:42:44 00421857340TRLO1 XLON 2026 17 September 2100 184.60 10:42:44 00421857341TRLO1 XLON 2026 17 September 377 184.60 10:42:44 00421857342TRLO1 XLON 2026 17 September 806 184.40 11:10:00 00421868360TRLO1 XLON 2026 17 September 584 184.20 11:10:00 00421868361TRLO1 XLON 2026 17 September 232 184.20 11:10:00 00421868362TRLO1 XLON 2026 17 September 836 184.00 11:20:03 00421868584TRLO1 XLON 2026 17 September 418 184.00 11:20:03 00421868585TRLO1 XLON 2026 17 September 416 184.40 12:07:00 00421870336TRLO1 XLON 2026 17 September 416 184.60 12:53:26 00421871621TRLO1 XLON 2026 17 September 415 184.40 12:53:31 00421871624TRLO1 XLON 2026 17 September 1 184.40 12:53:31 00421871625TRLO1 XLON 2026 17 September 432 184.40 12:53:46 00421871641TRLO1 XLON 2026 17 September 432 184.40 12:53:46 00421871642TRLO1 XLON 2026 17 September 435 185.80 13:02:34 00421871956TRLO1 XLON 2026 17 September 434 185.80 13:02:34 00421871957TRLO1 XLON 2026 17 September 434 185.80 13:02:34 00421871958TRLO1 XLON 2026 17 September 880 186.20 13:05:20 00421872059TRLO1 XLON 2026 17 September 1720 186.20 13:05:34 00421872079TRLO1 XLON 2026 17 September 1140 186.00 13:22:02 00421872721TRLO1 XLON 2026 17 September 139 186.00 13:22:02 00421872722TRLO1 XLON 2026 17 September 426 186.00 13:22:02 00421872723TRLO1 XLON 2026 17 September 285 186.40 13:22:02 00421872724TRLO1 XLON 2026 17 September 1201 186.40 13:23:16 00421872787TRLO1 XLON 2026 17 September 304 186.40 13:23:16 00421872788TRLO1 XLON 2026 17 September 110 186.40 13:23:16 00421872789TRLO1 XLON 2026 17 September 220 186.40 13:23:16 00421872790TRLO1 XLON 2026 17 September 419 186.20 13:23:16 00421872791TRLO1 XLON 2026 17 September 420 186.00 13:23:16 00421872792TRLO1 XLON 2026 17 September 2 186.00 13:23:27 00421872833TRLO1 XLON 2026 17 September 235 186.00 13:23:27 00421872834TRLO1 XLON 2026 17 September 4 186.00 13:23:27 00421872835TRLO1 XLON 2026 17 September 2 186.40 13:23:38 00421872847TRLO1 XLON 2026 17 September 4 186.40 13:23:38 00421872848TRLO1 XLON 2026 17 September 806 188.40 13:34:27 00421873271TRLO1 XLON 2026 17 September 837 187.80 13:35:33 00421873301TRLO1 XLON 2026 17 September 860 187.40 13:37:39 00421873389TRLO1 XLON 2026 17 September 22 187.60 13:41:11 00421873479TRLO1 XLON 2026 17 September 2 187.60 13:42:27 00421873513TRLO1 XLON 2026 17 September 388 187.60 13:42:27 00421873514TRLO1 XLON 2026 17 September 433 187.60 13:42:27 00421873515TRLO1 XLON 2026 17 September 414 187.20 13:45:23 00421873676TRLO1 XLON 2026 17 September 868 187.40 13:57:39 00421874074TRLO1 XLON 2026 17 September 5 187.40 14:16:13 00421874530TRLO1 XLON 2026 17 September 10 187.40 14:16:13 00421874531TRLO1 XLON 2026 17 September 17 187.40 14:16:13 00421874532TRLO1 XLON 2026 17 September 34 187.40 14:16:13 00421874533TRLO1 XLON 2026 17 September 1296 187.20 14:16:13 00421874534TRLO1 XLON 2026 17 September 91 187.00 14:16:23 00421874537TRLO1 XLON 2026 17 September 2 187.20 14:16:23 00421874538TRLO1 XLON 2026 17 September 626 187.20 14:16:23 00421874539TRLO1 XLON 2026 17 September 4 187.20 14:16:23 00421874540TRLO1 XLON 2026 17 September 495 187.00 14:18:07 00421874561TRLO1 XLON 2026 17 September 151 187.40 14:23:03 00421874711TRLO1 XLON 2026 17 September 649 187.40 14:45:00 00421875980TRLO1 XLON 2026 17 September 861 187.00 14:45:00 00421875981TRLO1 XLON 2026 17 September 431 187.00 14:45:00 00421875982TRLO1 XLON 2026 17 September 430 187.00 14:45:00 00421875983TRLO1 XLON 2026 17 September 699 187.00 14:45:00 00421875984TRLO1 XLON 2026 17 September 1023 187.00 14:45:00 00421875985TRLO1 XLON 2026 17 September 2000 186.80 14:45:00 00421875986TRLO1 XLON 2026 17 September 406 186.80 14:45:00 00421875987TRLO1 XLON 2026 17 September 692 186.80 14:45:00 00421875988TRLO1 XLON 2026 17 September 1682 186.00 14:45:08 00421876001TRLO1 XLON 2026 17 September 547 187.20 14:51:28 00421876347TRLO1 XLON 2026 17 September 2185 187.20 14:51:28 00421876348TRLO1 XLON 2026 17 September 2445 187.20 14:51:28 00421876349TRLO1 XLON 2026 17 September 1287 187.00 14:51:28 00421876350TRLO1 XLON 2026 17 September 1227 186.60 14:54:01 00421876501TRLO1 XLON 2026 17 September 1211 186.60 14:54:01 00421876502TRLO1 XLON 2026 17 September 1213 186.40 14:54:21 00421876512TRLO1 XLON 2026 17 September 572 186.60 15:00:31 00421876720TRLO1 XLON 2026 17 September 234 186.60 15:00:31 00421876721TRLO1 XLON 2026 17 September 849 186.40 15:00:31 00421876722TRLO1 XLON 2026 17 September 2100 186.40 15:00:31 00421876723TRLO1 XLON 2026 17 September 254 186.40 15:00:31 00421876724TRLO1 XLON 2026 17 September 234 186.40 15:00:31 00421876725TRLO1 XLON 2026 17 September 777 186.00 15:12:23 00421877483TRLO1 XLON 2026 17 September 429 186.60 15:12:47 00421877511TRLO1 XLON 2026 17 September 138 186.60 15:12:47 00421877512TRLO1 XLON 2026 17 September 254 186.60 15:12:47 00421877513TRLO1 XLON 2026 17 September 470 186.60 15:12:47 00421877514TRLO1 XLON 2026 17 September 428 186.80 15:12:47 00421877515TRLO1 XLON 2026 17 September 582 186.60 15:12:47 00421877516TRLO1 XLON 2026 17 September 1141 186.60 15:12:47 00421877517TRLO1 XLON 2026 17 September 6 186.80 15:14:06 00421877586TRLO1 XLON 2026 17 September 1242 187.20 15:20:26 00421878185TRLO1 XLON 2026 17 September 811 187.00 15:25:09 00421878659TRLO1 XLON 2026 17 September 469 186.80 15:30:01 00421879244TRLO1 XLON 2026 17 September 399 186.80 15:30:01 00421879245TRLO1 XLON 2026 17 September 1168 186.60 15:32:08 00421879397TRLO1 XLON 2026 17 September 215 186.60 15:32:08 00421879398TRLO1 XLON 2026 17 September 239 186.80 15:32:08 00421879399TRLO1 XLON 2026 17 September 27 186.80 15:32:08 00421879400TRLO1 XLON 2026 17 September 2100 186.80 15:32:08 00421879401TRLO1 XLON 2026 17 September 1196 186.80 15:32:08 00421879402TRLO1 XLON 2026 17 September 215 186.80 15:32:08 00421879403TRLO1 XLON 2026 17 September 2130 186.40 15:32:08 00421879404TRLO1 XLON 2026 17 September 2130 186.20 15:32:08 00421879405TRLO1 XLON 2026 17 September 1637 186.00 15:42:47 00421880221TRLO1 XLON 2026 17 September 1236 186.20 15:42:47 00421880222TRLO1 XLON 2026 17 September 770 186.20 15:42:47 00421880223TRLO1 XLON 2026 17 September 750 186.20 15:42:47 00421880224TRLO1 XLON 2026 17 September 1636 186.20 15:42:47 00421880225TRLO1 XLON 2026 17 September 430 186.20 15:42:49 00421880232TRLO1 XLON 2026 17 September 1671 186.00 15:42:49 00421880233TRLO1 XLON 2026 17 September 560 185.80 15:48:31 00421880845TRLO1 XLON 2026 17 September 647 185.80 15:48:31 00421880846TRLO1 XLON 2026 17 September 21 186.40 15:51:11 00421880941TRLO1 XLON 2026 17 September 1665 186.40 15:51:13 00421880943TRLO1 XLON 2026 17 September 1743 187.60 15:56:00 00421881295TRLO1 XLON 2026 17 September 1759 187.40 15:56:02 00421881300TRLO1 XLON 2026 17 September 1333 187.40 15:56:58 00421881359TRLO1 XLON 2026 17 September 667 187.40 15:56:58 00421881360TRLO1 XLON 2026 17 September 827 187.00 16:02:47 00421881750TRLO1 XLON 2026 17 September 806 187.40 16:03:09 00421881780TRLO1 XLON 2026 17 September 870 187.40 16:03:09 00421881781TRLO1 XLON 2026 17 September 1337 187.40 16:09:48 00421882375TRLO1 XLON 2026 17 September 724 187.40 16:09:48 00421882376TRLO1 XLON 2026 17 September 1087 187.40 16:12:19 00421882622TRLO1 XLON 2026 17 September 783 187.40 16:12:19 00421882623TRLO1 XLON 2026 17 September 545 187.40 16:12:19 00421882624TRLO1 XLON 2026 17 September 416 187.40 16:12:19 00421882625TRLO1 XLON 2026 17 September 110 187.40 16:12:19 00421882626TRLO1 XLON 2026 17 September 850 187.20 16:13:45 00421882741TRLO1 XLON 2026 17 September 648 187.40 16:19:23 00421883238TRLO1 XLON 2026 17 September 192 187.40 16:19:45 00421883283TRLO1 XLON 2026 17 September 104 187.40 16:19:45 00421883284TRLO1 XLON 2026 18 September 446 185.00 08:16:06 00422059091TRLO1 XLON 2026 18 September 400 185.20 08:24:02 00422061536TRLO1 XLON 2026 18 September 296 184.80 08:24:03 00422061547TRLO1 XLON 2026 18 September 437 184.60 08:30:00 00422064113TRLO1 XLON 2026 18 September 251 185.20 08:30:34 00422064302TRLO1 XLON 2026 18 September 164 185.20 08:41:51 00422069090TRLO1 XLON 2026 18 September 251 185.20 08:41:51 00422069091TRLO1 XLON 2026 18 September 164 185.20 08:46:53 00422071543TRLO1 XLON 2026 18 September 251 185.20 08:46:53 00422071544TRLO1 XLON 2026 18 September 306 186.00 08:53:03 00422073779TRLO1 XLON 2026 18 September 12 186.00 08:53:03 00422073780TRLO1 XLON 2026 18 September 25 186.00 09:18:16 00422085303TRLO1 XLON 2026 18 September 75 186.00 09:18:22 00422085349TRLO1 XLON 2026 18 September 446 185.80 09:23:05 00422087930TRLO1 XLON 2026 18 September 452 185.60 09:23:06 00422087932TRLO1 XLON 2026 18 September 1100 185.60 09:25:36 00422089121TRLO1 XLON 2026 18 September 931 185.60 09:25:36 00422089122TRLO1 XLON 2026 18 September 1400 185.20 09:25:36 00422089123TRLO1 XLON 2026 18 September 264 185.20 09:25:36 00422089124TRLO1 XLON 2026 18 September 14 185.40 09:35:18 00422093664TRLO1 XLON 2026 18 September 437 185.80 10:05:20 00422110940TRLO1 XLON 2026 18 September 464 185.80 10:15:03 00422124791TRLO1 XLON 2026 18 September 1 185.80 10:15:03 00422124792TRLO1 XLON 2026 18 September 1293 185.60 10:15:08 00422124901TRLO1 XLON 2026 18 September 83 185.80 10:46:58 00422195826TRLO1 XLON 2026 18 September 213 185.80 10:49:07 00422198690TRLO1 XLON 2026 18 September 907 185.40 10:49:09 00422198806TRLO1 XLON 2026 18 September 260 186.80 12:47:19 00422210527TRLO1 XLON 2026 18 September 166 186.80 12:47:19 00422210528TRLO1 XLON 2026 18 September 426 186.80 12:53:47 00422210631TRLO1 XLON 2026 18 September 435 186.60 13:01:23 00422210811TRLO1 XLON 2026 18 September 63 186.80 13:51:32 00422212646TRLO1 XLON 2026 18 September 71 189.00 13:58:02 00422212900TRLO1 XLON 2026 18 September 428 188.60 13:58:15 00422212904TRLO1 XLON 2026 18 September 11 189.40 14:04:02 00422213246TRLO1 XLON 2026 18 September 25000 187.00 14:08:00 00422213367TRLO1 XLON 2026 18 September 859 189.00 14:12:58 00422213584TRLO1 XLON 2026 18 September 1 189.00 14:12:58 00422213585TRLO1 XLON 2026 18 September 292 189.00 14:12:58 00422213586TRLO1 XLON 2026 18 September 137 189.00 14:12:58 00422213587TRLO1 XLON 2026 18 September 430 189.00 14:12:58 00422213588TRLO1 XLON 2026 18 September 4500 189.00 14:13:06 00422213595TRLO1 XLON 2026 18 September 1288 188.40 14:19:11 00422213765TRLO1 XLON 2026 18 September 429 188.40 14:19:11 00422213766TRLO1 XLON 2026 18 September 1232 188.40 14:32:02 00422214224TRLO1 XLON 2026 18 September 550 188.80 14:32:04 00422214231TRLO1 XLON 2026 18 September 2 189.20 14:32:04 00422214232TRLO1 XLON 2026 18 September 10000 189.00 14:36:46 00422214619TRLO1 XLON 2026 18 September 211 189.00 14:36:46 00422214620TRLO1 XLON 2026 18 September 690 189.00 14:36:46 00422214621TRLO1 XLON 2026 18 September 1268 189.00 14:36:46 00422214623TRLO1 XLON 2026 18 September 1104 189.00 14:38:48 00422214775TRLO1 XLON 2026 18 September 76 189.00 14:38:48 00422214776TRLO1 XLON 2026 18 September 11 189.00 14:38:48 00422214777TRLO1 XLON 2026 18 September 1273 188.80 14:38:48 00422214778TRLO1 XLON 2026 18 September 11 189.00 14:43:44 00422215180TRLO1 XLON 2026 18 September 1 189.00 14:44:12 00422215196TRLO1 XLON 2026 18 September 50000 188.80 14:45:05 00422215299TRLO1 XLON 2026 18 September 844 188.40 14:49:44 00422215482TRLO1 XLON 2026 18 September 422 188.40 14:49:44 00422215483TRLO1 XLON 2026 18 September 1282 188.40 14:49:45 00422215484TRLO1 XLON 2026 18 September 1290 188.40 14:49:47 00422215486TRLO1 XLON 2026 18 September 71 188.40 14:49:47 00422215487TRLO1 XLON 2026 18 September 1290 188.40 14:49:47 00422215488TRLO1 XLON 2026 18 September 1309 188.40 14:49:47 00422215489TRLO1 XLON 2026 18 September 132 188.40 14:49:47 00422215490TRLO1 XLON 2026 18 September 270 188.40 14:49:47 00422215491TRLO1 XLON 2026 18 September 279 188.40 14:49:47 00422215492TRLO1 XLON 2026 18 September 1131 188.40 14:49:47 00422215493TRLO1 XLON 2026 18 September 1288 188.00 14:49:47 00422215494TRLO1 XLON 2026 18 September 1305 187.60 14:49:48 00422215496TRLO1 XLON 2026 18 September 1304 187.00 15:05:31 00422216416TRLO1 XLON 2026 18 September 434 187.00 15:05:31 00422216417TRLO1 XLON 2026 18 September 17266 186.20 15:34:53 00422217635TRLO1 XLON 2026
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 443852 EQS News ID: 2402202 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2402202&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)