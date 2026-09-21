Anzeige
Mehr »
Montag, 21.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Auf diese Liste kann man sich nicht einkaufen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
21.09.26 | 09:55
2,120 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,1602,36010:42
Dow Jones News
21.09.2026 10:39 Uhr
72 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -11-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
21-Sep-2026 / 09:07 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

21 September 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 14 September 2026 to 18 September 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
             Volume-weighted average price   Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
              (pence per share)         volume     share (p)       share (p) 

14 September  LSE   189.2756p             188,470     191.4000p       186.0000p 
2026 
 
 
15 September  LSE   189.4200p             187,532     194.4000p       185.4000p 
2026 
 
 
16 September  LSE   182.4938p             193,728     186.0000p       179.0000p 
2026 
 
 
17 September  LSE   184.8517p             244,611     188.4000p       182.6000p 
2026 
 
 
18 September  LSE   187.8409p             142,225     189.4000p       184.6000p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 9,825,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,915,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 294,915,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
        purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
14 September  390            188.60        08:01:32       00419905377TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  414            188.00        08:01:44       00419905382TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  15            187.80        08:06:29       00419905590TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            187.80        08:06:29       00419905591TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  647            187.60        08:06:29       00419905592TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  790            187.80        08:06:29       00419905593TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  981            187.60        08:07:41       00419905625TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  429            187.40        08:08:17       00419905692TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  110            187.80        08:09:09       00419905722TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  331            189.20        08:26:14       00419906309TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  74            189.20        08:26:24       00419906315TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  603            189.20        08:34:08       00419906594TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  411            189.00        08:38:08       00419906720TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            188.80        08:38:08       00419906721TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            188.60        08:48:42       00419907274TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  600            188.60        08:49:30       00419907295TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  421            188.20        08:55:43       00419907543TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  947            188.20        08:55:43       00419907544TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  38            188.20        08:55:43       00419907545TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  38            188.20        08:55:43       00419907546TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  946            188.20        08:55:43       00419907547TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  539            188.20        08:55:43       00419907548TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            188.00        09:00:17       00419907809TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  422            188.00        09:04:23       00419908009TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  413            187.60        09:15:04       00419908339TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  428            187.60        09:17:33       00419908450TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            186.80        09:24:45       00419908747TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            186.80        09:24:45       00419908748TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  656            186.60        09:24:46       00419908749TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  62            187.60        09:28:37       00419908868TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  181            187.60        09:28:40       00419908871TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  58            187.60        09:28:40       00419908872TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  54            187.60        09:28:48       00419908876TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  597            187.60        09:28:54       00419908879TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  54            187.60        09:28:54       00419908880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  925            187.60        09:29:09       00419908898TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  407            187.40        09:29:09       00419908899TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  3             187.60        09:29:09       00419908900TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1             187.60        09:29:09       00419908901TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  10            187.60        09:29:09       00419908902TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  407            187.40        09:29:09       00419908903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            187.20        09:32:17       00419908961TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  408            187.80        09:40:03       00419909173TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  396            188.00        09:45:06       00419909331TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  395            188.00        09:45:06       00419909332TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            188.00        09:49:28       00419909493TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  177            188.00        09:49:28       00419909494TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  202            188.00        09:49:28       00419909495TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1088           188.00        09:49:28       00419909496TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            188.00        09:49:28       00419909497TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  200            188.00        09:49:28       00419909498TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1198           187.80        09:49:28       00419909499TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  275            187.80        09:49:41       00419909505TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  133            187.80        09:52:53       00419909642TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  403            187.80        09:52:53       00419909643TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  839            188.60        10:00:47       00419909863TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  293            188.60        10:17:35       00419910386TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  111            188.60        10:21:20       00419910542TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  293            188.60        10:21:20       00419910543TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1616           188.40        10:24:29       00419910718TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

14 September  703            187.80        10:24:31       00419910719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  198            189.80        10:44:41       00419911236TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  206            189.80        10:44:41       00419911237TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  403            189.80        10:55:03       00419911591TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            189.60        10:56:55       00419911668TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  107            190.20        11:01:52       00419911840TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  394            190.00        11:01:54       00419911841TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  22            191.40        11:49:11       00419913250TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  410            190.80        11:50:13       00419913298TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  410            190.60        11:50:13       00419913299TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1224           190.80        11:50:41       00419913305TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  236            190.80        11:50:41       00419913306TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  425            190.40        11:50:41       00419913307TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            190.40        11:50:44       00419913308TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            190.20        11:53:39       00419913382TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  413            190.00        11:53:39       00419913383TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  939            190.00        11:56:09       00419913475TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  285            190.00        11:56:09       00419913476TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1240           189.80        11:56:10       00419913477TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  418            189.60        11:58:57       00419913521TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  405            189.40        12:09:32       00419913812TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            188.80        12:13:33       00419913929TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  428            188.20        12:19:25       00419914069TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  75            188.20        12:19:38       00419914117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  426            188.00        12:32:20       00419914610TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1             188.00        12:32:20       00419914611TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  406            187.40        12:33:02       00419914622TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            187.40        12:35:03       00419914664TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1421           187.40        12:38:16       00419914744TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  429            186.80        12:45:51       00419914903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  425            186.60        12:56:57       00419915133TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  420            186.40        12:57:10       00419915143TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  14            186.60        12:57:10       00419915144TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  401            186.20        12:59:53       00419915202TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  468            186.60        12:59:54       00419915203TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  429            186.60        12:59:58       00419915213TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1216           186.20        13:04:00       00419915318TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  128            186.60        13:06:43       00419915381TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  421            186.80        13:21:37       00419915925TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  404            186.60        13:22:02       00419915932TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  410            186.40        13:22:02       00419915933TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.20        13:22:11       00419915939TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.20        13:22:11       00419915940TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.20        13:22:11       00419915941TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  412            186.00        13:26:14       00419916065TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  39            187.20        13:32:22       00419916317TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  962            188.80        13:33:56       00419916393TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  801            188.00        13:33:57       00419916394TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  801            188.20        13:33:57       00419916395TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  138            188.20        13:34:09       00419916402TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  4943           188.00        13:34:12       00419916403TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  792            187.80        13:34:12       00419916404TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  700            187.80        13:40:42       00419916871TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  191            187.80        13:40:42       00419916872TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  500            187.80        13:40:51       00419916873TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            187.80        13:41:06       00419916880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1070           188.00        13:42:39       00419916953TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  200            188.00        13:46:30       00419917071TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  6             188.20        13:48:49       00419917144TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  500            188.20        14:04:09       00419917617TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            187.60        14:04:09       00419917618TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  401            187.80        14:04:09       00419917619TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  767            187.80        14:04:22       00419917624TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  502            187.80        14:04:22       00419917625TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            188.20        14:24:40       00419918385TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  130            188.20        14:24:40       00419918386TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  152            188.20        14:24:40       00419918387TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  963            188.60        14:35:35       00419919190TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  10            189.20        14:46:17       00419920047TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  89            189.20        14:46:17       00419920048TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            189.00        14:48:00       00419920151TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  423            189.00        14:48:00       00419920152TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  396            189.80        14:52:16       00419920381TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  316            190.20        14:58:14       00419920572TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  399            189.80        15:00:45       00419920719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  500            189.80        15:03:51       00419920918TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  17            189.80        15:05:02       00419920951TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  420            189.80        15:05:02       00419920952TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  183            189.80        15:05:02       00419920953TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            189.80        15:05:02       00419920954TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  174            189.80        15:05:02       00419920955TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  300            189.80        15:05:22       00419920962TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  390            189.80        15:05:24       00419920967TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

2026 
 
 
14 September  59            189.80        15:05:39       00419920975TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  853            189.60        15:05:39       00419920976TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  817            189.40        15:11:52       00419921430TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  827            189.40        15:11:54       00419921437TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  827            189.40        15:12:03       00419921447TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  827            189.20        15:12:03       00419921448TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  200            189.20        15:12:05       00419921457TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  105            189.20        15:12:05       00419921458TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  300            189.20        15:12:16       00419921464TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  257            189.00        15:15:44       00419921611TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  257            189.00        15:16:22       00419921632TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  167            189.00        15:16:22       00419921633TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  414            188.80        15:19:02       00419921730TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  415            188.80        15:22:45       00419922259TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  415            188.80        15:23:20       00419922292TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  804            188.80        15:25:51       00419922468TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  119            188.80        15:28:56       00419922650TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  238            188.80        15:28:56       00419922651TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  407            188.60        15:30:16       00419922732TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  815            188.60        15:30:16       00419922733TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  408            188.60        15:30:16       00419922734TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1275           188.80        15:38:14       00419923214TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1244           188.60        15:38:14       00419923215TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  206            188.80        15:39:55       00419923332TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  734            188.80        15:39:55       00419923333TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  9             188.80        15:39:55       00419923334TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  600            189.80        15:46:49       00419923764TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  789            189.60        15:46:49       00419923765TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1431           189.60        15:47:00       00419923772TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  323            189.60        15:47:00       00419923773TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  787            189.00        15:53:41       00419924001TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  158            188.60        15:53:50       00419924011TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  35            189.00        15:57:08       00419924126TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  128            188.80        15:58:56       00419924251TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  90            189.40        16:00:23       00419924367TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  600            189.40        16:00:23       00419924368TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  365            189.40        16:00:23       00419924369TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  343            189.40        16:00:23       00419924370TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  102            189.40        16:00:23       00419924371TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  151            189.40        16:00:23       00419924372TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  53            189.00        16:00:23       00419924373TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  359            189.00        16:00:43       00419924414TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  29            189.00        16:00:43       00419924415TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  388            189.00        16:04:58       00419924735TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  24            189.00        16:04:58       00419924736TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  52            189.20        16:05:40       00419924823TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  329            189.60        16:06:30       00419924936TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1243           189.60        16:07:28       00419925041TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  1100           189.60        16:10:47       00419925325TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  367            189.60        16:10:47       00419925326TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  700            189.60        16:11:13       00419925347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  803            189.20        16:11:13       00419925348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  60            189.40        16:13:37       00419925462TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  278            189.40        16:13:38       00419925463TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  886            189.40        16:13:50       00419925473TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  424            189.40        16:13:50       00419925474TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  343            189.20        16:14:01       00419925500TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  809            189.20        16:14:41       00419925521TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  377            188.80        16:15:32       00419925599TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  118            189.80        16:18:18       00419925798TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  400            189.80        16:18:18       00419925799TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  359            189.80        16:18:18       00419925800TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  920            189.80        16:18:18       00419925801TRLO1   XLON 
2026 
 
 
14 September  94647           190.00        16:21:58       00419926157TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  398            190.20        08:07:57       00420377163TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  398            190.00        08:09:02       00420379153TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  414            189.80        08:10:36       00420381712TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  45            189.80        08:10:59       00420382418TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  421            189.40        08:11:08       00420382669TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  415            189.20        08:11:29       00420383257TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  408            189.40        08:11:29       00420383259TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  816            189.20        08:11:29       00420383260TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  35            189.20        08:11:29       00420383263TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  332            189.20        08:11:29       00420383265TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  287            189.40        08:11:37       00420383459TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  85            189.60        08:12:09       00420384285TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  69            189.60        08:12:19       00420384512TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  421            189.40        08:12:58       00420385456TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1             189.80        08:14:18       00420387546TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  428            191.20        08:35:32       00420425650TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  413            191.20        08:36:07       00420426570TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  420            191.20        08:36:07       00420426577TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -4- 

15 September  420            190.60        08:36:11       00420426687TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1             189.60        08:39:47       00420433307TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  412            189.60        08:39:47       00420433308TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  411            189.60        08:45:53       00420445880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1198           189.60        08:45:53       00420445882TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  296            189.60        08:45:53       00420445883TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  158            189.60        08:45:55       00420445923TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  332            189.60        08:47:22       00420447560TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  700            189.60        08:48:04       00420448473TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  153            189.60        08:49:47       00420449973TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  7             190.00        08:51:07       00420451058TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  426            189.60        08:51:07       00420451059TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  407            189.20        08:55:29       00420454869TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  500            189.20        08:55:37       00420454947TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  345            189.20        08:55:37       00420454948TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  200            189.20        08:55:50       00420455105TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  200            189.20        08:56:04       00420455286TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  300            189.40        09:07:53       00420467672TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  424            189.00        09:07:53       00420467673TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  424            189.00        09:07:53       00420467674TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  117            188.60        09:10:34       00420469480TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  300            188.60        09:10:34       00420469481TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  412            188.40        09:10:53       00420469692TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  200            189.00        09:11:29       00420470217TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1256           190.00        09:40:13       00420498411TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  789            189.80        10:18:24       00420537106TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  394            189.80        10:18:24       00420537107TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  853            190.00        10:23:26       00420542446TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  200            191.60        10:35:33       00420554881TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  100            191.20        10:35:46       00420555068TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  669            191.20        10:35:46       00420555069TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  825            191.40        10:44:09       00420561975TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1675           192.60        10:51:07       00420563005TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1661           192.60        10:51:09       00420563006TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  73            194.20        11:02:44       00420563963TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  146            194.20        11:02:44       00420563964TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  128            194.20        11:02:44       00420563965TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  9             194.00        11:05:03       00420564024TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  425            194.40        11:09:31       00420564158TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  424            194.40        11:09:31       00420564159TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1090           194.40        11:09:48       00420564189TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  265            194.40        11:09:48       00420564190TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  2001           194.40        11:47:51       00420566328TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  418            193.80        12:09:33       00420567154TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  300            193.60        12:09:45       00420567159TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  397            192.60        12:45:50       00420568364TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  397            192.60        12:45:50       00420568365TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  396            192.60        12:45:50       00420568366TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1224           192.60        12:45:50       00420568367TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  400            192.80        13:01:25       00420568842TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  181            192.80        13:01:44       00420568850TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  415            192.60        13:01:47       00420568852TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1198           192.60        13:01:47       00420568853TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  104            192.60        13:01:47       00420568854TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1902           192.60        13:01:53       00420568856TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  6800           192.60        13:01:57       00420568858TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  62            192.60        13:02:03       00420568860TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  200            192.60        13:08:15       00420569090TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  422            192.20        13:10:29       00420569166TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  415            191.60        13:10:29       00420569167TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  781            191.40        13:36:54       00420570028TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1088           191.40        13:36:54       00420570029TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  375            191.40        13:36:54       00420570030TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  992            191.40        13:36:55       00420570031TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  551            191.40        13:37:02       00420570033TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  104            191.40        13:37:52       00420570060TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  74            191.40        13:38:26       00420570096TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  93            191.40        13:38:35       00420570104TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  236            191.40        13:38:51       00420570107TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  428            191.20        13:41:05       00420570175TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  422            191.40        13:50:17       00420570659TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  405            191.00        14:03:34       00420571170TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  418            190.60        14:06:32       00420571309TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  419            190.60        14:06:32       00420571310TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1626           190.80        14:17:49       00420571675TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1235           191.00        14:18:08       00420571694TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  294            191.20        14:18:24       00420571706TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  150            191.20        14:18:24       00420571707TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  60000           191.20        14:18:40       00420571709TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1122           191.60        14:30:29       00420572155TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  623            190.40        14:32:34       00420572347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  224            190.40        14:32:34       00420572348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  423            190.40        14:32:34       00420572349TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -5- 

2026 
 
 
15 September  931            189.60        14:33:57       00420572422TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  263            189.60        14:33:57       00420572423TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1205           189.00        14:39:25       00420572866TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  500            188.60        14:39:27       00420572869TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  394            188.60        14:39:27       00420572870TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1264           188.20        14:39:27       00420572871TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  398            188.40        14:43:54       00420573279TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  458            188.40        14:43:54       00420573280TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  200            188.40        14:43:54       00420573281TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  696            188.40        14:43:57       00420573282TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  70            188.40        14:44:22       00420573301TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1246           188.00        14:44:22       00420573302TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1247           187.40        14:45:45       00420573367TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  387            187.40        14:56:12       00420573982TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  717            187.40        14:56:12       00420573983TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1252           187.00        14:56:12       00420573984TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1262           188.00        15:01:20       00420574418TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1264           187.80        15:01:34       00420574431TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1223           187.80        15:01:43       00420574451TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  248            187.00        15:04:18       00420574614TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  596            187.00        15:04:18       00420574615TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  69            187.20        15:08:38       00420574839TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  832            186.80        15:10:48       00420574965TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  815            186.40        15:15:10       00420575347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  407            186.40        15:15:10       00420575348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  407            186.40        15:15:10       00420575349TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  407            186.40        15:15:10       00420575350TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1006           185.80        15:15:21       00420575383TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1097           185.80        15:15:21       00420575384TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  540            186.20        15:15:21       00420575385TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1144           186.20        15:15:21       00420575386TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1000           186.20        15:15:21       00420575387TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  800            186.40        15:15:21       00420575388TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1207           186.40        15:15:22       00420575391TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  767            186.00        15:15:32       00420575396TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  93            186.60        15:18:40       00420575513TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  749            186.60        15:18:40       00420575514TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  844            186.40        15:20:04       00420575563TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  784            186.40        15:22:46       00420575721TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1234           186.40        15:22:46       00420575722TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  443            186.40        15:22:46       00420575723TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  235            186.40        15:22:47       00420575724TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  262            186.40        15:22:48       00420575727TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  800            186.40        15:22:55       00420575730TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  623            186.40        15:23:03       00420575744TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  472            186.40        15:23:14       00420575762TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  452            186.40        15:23:18       00420575768TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  130            186.40        15:25:50       00420575938TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  807            186.20        15:32:15       00420576306TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  807            186.60        15:38:48       00420576888TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  403            186.60        15:38:48       00420576889TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  424            186.60        15:42:36       00420577184TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  424            186.40        15:50:21       00420577675TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  429            186.40        15:50:21       00420577676TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  294            186.40        15:50:21       00420577677TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  427            186.40        15:50:21       00420577678TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  132            186.40        15:50:21       00420577679TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1075           185.80        15:51:58       00420577908TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  413            185.80        15:51:58       00420577909TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  574            185.80        15:51:58       00420577910TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  700            186.00        15:56:47       00420578435TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1073           186.00        15:58:56       00420578547TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1174           186.00        16:00:47       00420578750TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  134            186.00        16:00:59       00420578778TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  361            186.00        16:01:09       00420578789TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  650            185.80        16:01:14       00420578792TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  729            185.80        16:01:14       00420578793TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  201            185.40        16:10:07       00420579401TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1208           186.00        16:16:06       00420579823TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  192            185.80        16:17:19       00420579941TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  1012           185.80        16:17:19       00420579942TRLO1   XLON 
2026 
 
 
15 September  26003           185.80        16:21:12       00420580586TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  441            185.80        08:08:02       00420898402TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  440            185.80        08:08:36       00420899152TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  410            184.80        08:08:37       00420899185TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            184.60        08:08:37       00420899186TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  700            184.60        08:11:35       00420902617TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  428            184.00        08:20:25       00420914021TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  392            184.00        08:22:32       00420916871TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  392            184.60        08:35:55       00420936790TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  644            185.60        08:40:03       00420943520TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  203            185.60        08:40:03       00420943521TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -6- 

16 September  827            185.00        08:40:03       00420943522TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  31            184.40        08:40:10       00420943666TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  419            184.40        09:00:01       00420981111TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  418            184.40        09:00:01       00420981112TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  843            184.40        09:00:02       00420981116TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  187            184.40        09:00:02       00420981117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  782            184.00        09:00:02       00420981118TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  62            184.00        09:00:26       00420981825TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  706            184.00        09:00:26       00420981826TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1             183.80        09:00:26       00420981827TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1             183.60        09:02:37       00420984922TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  392            183.60        09:02:37       00420984923TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  88            183.40        09:02:37       00420984925TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  259            183.20        09:02:44       00420985077TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  381            184.20        09:10:28       00420996464TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  700            184.20        09:19:14       00421009893TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  415            183.80        09:19:25       00421010153TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  398            183.60        09:25:02       00421018356TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  481            183.80        09:26:05       00421019850TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  834            183.60        09:26:05       00421019851TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  108            183.80        09:26:05       00421019852TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  32            183.80        09:26:05       00421019853TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  600            183.80        09:26:23       00421020190TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  201            183.80        09:26:23       00421020191TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  806            184.00        09:26:25       00421020247TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  460            184.00        09:27:54       00421022399TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  43            184.00        09:28:22       00421022972TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  78            184.00        09:31:30       00421027758TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  417            183.40        09:33:48       00421030529TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  400            183.40        09:33:57       00421030782TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  209            183.40        09:33:57       00421030783TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  384            183.40        09:33:57       00421030784TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  195            183.40        09:33:57       00421030785TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  69            183.40        09:33:57       00421030786TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  6             183.40        09:34:09       00421031101TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  781            183.20        09:34:21       00421031479TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  781            183.20        09:38:29       00421037591TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  801            182.60        09:38:44       00421038123TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  401            182.60        09:38:44       00421038124TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1201           182.60        09:38:44       00421038125TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1131           181.60        09:38:46       00421038177TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  404            181.80        09:46:44       00421050993TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  425            181.60        09:46:44       00421050994TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  922            181.60        09:46:55       00421051177TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  949            181.60        09:46:55       00421051178TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1143           181.60        09:47:34       00421052136TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  858            183.00        10:02:17       00421078091TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  415            183.20        10:23:50       00421120883TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  415            183.20        10:23:50       00421120884TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  843            183.00        10:23:50       00421120888TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  811            185.00        11:12:26       00421150909TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  115            185.60        11:42:43       00421152013TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1479           185.60        11:42:43       00421152014TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  108            185.60        11:42:43       00421152015TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  414            185.40        11:42:43       00421152016TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  117            185.40        11:42:46       00421152017TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  269            185.60        11:59:59       00421152310TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            185.60        12:00:29       00421152395TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  421            185.60        12:52:38       00421154042TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  178            185.60        12:52:38       00421154043TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  75            186.00        13:14:45       00421154622TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  34            186.00        13:14:56       00421154623TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  394            185.80        13:14:56       00421154624TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  300            185.80        13:19:05       00421154685TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  122            185.80        13:19:05       00421154686TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  73            185.80        13:19:16       00421154696TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1248           185.60        13:19:16       00421154697TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  74            185.60        13:21:17       00421154740TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  251            185.60        13:21:17       00421154741TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  416            185.40        13:24:36       00421154818TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  426            185.40        13:24:36       00421154819TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  43            185.40        13:27:59       00421154888TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  791            185.40        13:27:59       00421154889TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  43            185.40        13:27:59       00421154890TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  785            185.20        13:38:39       00421155088TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  893            185.40        13:49:06       00421155532TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  429            185.20        13:49:06       00421155533TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  95            185.40        13:49:27       00421155551TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  266            185.40        13:49:34       00421155558TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  93            185.40        13:49:37       00421155560TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  88            185.40        13:49:47       00421155575TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  413            185.20        13:52:51       00421155755TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  365            185.00        14:02:28       00421156101TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -7- 

2026 
 
 
16 September  59            185.00        14:02:28       00421156102TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  345            184.60        14:05:00       00421156256TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  441            184.40        14:11:05       00421156450TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  345            184.40        14:11:05       00421156451TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1300           184.20        14:11:06       00421156453TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  233            184.20        14:11:06       00421156454TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  820            183.80        14:11:06       00421156455TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  374            184.00        14:11:06       00421156456TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1248           184.20        14:11:06       00421156457TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  216            184.00        14:11:06       00421156458TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  130            183.80        14:11:15       00421156473TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  690            183.80        14:11:15       00421156474TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  58000           183.70        14:14:27       00421156643TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  396            183.40        14:19:53       00421156846TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  396            183.40        14:19:53       00421156847TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  347            183.40        14:19:53       00421156848TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  49            183.40        14:19:53       00421156849TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  396            183.40        14:19:53       00421156850TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  412            183.00        14:23:36       00421157415TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  412            183.00        14:23:36       00421157416TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  825            183.00        14:23:36       00421157417TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  412            183.00        14:23:36       00421157418TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  807            182.20        14:23:37       00421157419TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            182.00        14:30:22       00421157873TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  410            182.00        14:30:22       00421157874TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  410            182.00        14:30:22       00421157875TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            182.00        14:30:22       00421157876TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            182.00        14:30:22       00421157877TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  410            182.00        14:30:22       00421157878TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            182.00        14:30:22       00421157879TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  410            182.00        14:30:22       00421157880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  410            182.00        14:30:22       00421157881TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  411            182.00        14:30:22       00421157882TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  821            182.00        14:30:22       00421157883TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1204           181.20        14:32:22       00421158161TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  391            181.00        14:34:41       00421158449TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  391            181.00        14:34:41       00421158450TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  390            181.00        14:34:41       00421158451TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  391            181.00        14:34:41       00421158452TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  394            180.00        14:34:57       00421158463TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  135            179.80        14:35:17       00421158492TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  795            180.20        14:37:37       00421158724TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  800            180.00        14:39:20       00421158884TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  834            179.00        14:39:48       00421158914TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  975            179.20        14:40:21       00421158983TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  828            180.00        14:44:31       00421159272TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  508            179.60        14:49:21       00421159831TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  342            179.60        14:49:39       00421159848TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  850            180.60        14:52:52       00421160061TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  401            180.40        14:53:51       00421160101TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  405            180.00        14:57:56       00421160336TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  405            180.00        14:57:56       00421160337TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  776            180.20        15:01:16       00421160479TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  810            180.00        15:08:16       00421160826TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  405            180.00        15:08:16       00421160827TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  3000           180.00        15:08:16       00421160832TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  8431           180.00        15:08:16       00421160833TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1236           179.80        15:08:16       00421160834TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  412            180.80        15:14:19       00421161092TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  53            180.80        15:14:21       00421161093TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1254           180.60        15:14:21       00421161094TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  424            180.60        15:15:35       00421161139TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  50            180.40        15:16:15       00421161169TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  403            180.00        15:19:02       00421161284TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  805            180.00        15:19:02       00421161285TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1166           179.80        15:19:02       00421161286TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  778            179.80        15:19:15       00421161306TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  795            179.60        15:19:21       00421161321TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  449            179.80        15:19:23       00421161322TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  394            179.80        15:19:23       00421161323TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  821            181.20        15:22:54       00421161546TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  776            181.60        15:23:59       00421161581TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  342            181.60        15:23:59       00421161582TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  435            181.60        15:23:59       00421161583TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  777            181.60        15:24:34       00421161596TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1224           182.40        15:31:13       00421161858TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  149            182.20        15:31:13       00421161859TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1075           182.20        15:31:13       00421161860TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  742            182.00        15:31:13       00421161861TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  499            182.00        15:31:13       00421161862TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1251           181.60        15:31:14       00421161864TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1259           182.00        15:41:36       00421162482TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -8- 

16 September  805            181.60        15:43:01       00421162561TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  828            181.20        15:50:19       00421162972TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  413            181.20        15:50:19       00421162973TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  414            181.20        15:50:19       00421162974TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  414            181.20        15:50:19       00421162975TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  151            181.00        15:50:29       00421163006TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1835           181.00        15:50:29       00421163007TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  111            180.40        15:51:47       00421163053TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  52            180.40        15:53:32       00421163125TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  637            180.40        15:55:00       00421163249TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  617            180.40        15:55:34       00421163266TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  367            180.40        15:56:07       00421163285TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  325            181.20        16:06:09       00421163935TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  606            182.00        16:07:51       00421164094TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  8             182.00        16:07:51       00421164095TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  843            181.80        16:07:52       00421164128TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  807            181.80        16:07:53       00421164173TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  799            181.60        16:07:57       00421164214TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  795            181.40        16:08:09       00421164265TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  787            181.40        16:08:10       00421164273TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  791            181.40        16:08:10       00421164274TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  559            181.80        16:08:10       00421164275TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  369            181.80        16:08:13       00421164279TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  390            181.60        16:10:04       00421164664TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  413            181.40        16:15:00       00421165094TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  412            181.40        16:15:00       00421165095TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  844            181.20        16:15:00       00421165096TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  851            180.80        16:15:20       00421165210TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  425            180.80        16:15:20       00421165211TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  123            181.20        16:15:33       00421165243TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  361            181.20        16:15:33       00421165244TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1225           181.00        16:15:34       00421165245TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1202           180.80        16:17:11       00421165338TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1260           180.60        16:17:32       00421165367TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1140           180.60        16:17:45       00421165382TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  660            180.60        16:17:59       00421165390TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  525            180.60        16:17:59       00421165391TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1228           180.80        16:18:18       00421165404TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  480            180.80        16:18:18       00421165405TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  733            180.80        16:18:18       00421165406TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  541            180.80        16:18:18       00421165407TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1181           180.40        16:18:18       00421165408TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  1171           180.20        16:19:12       00421165463TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  244            180.20        16:19:30       00421165473TRLO1   XLON 
2026 
 
 
16 September  9773           180.80        16:28:40       00421166307TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  409            183.00        08:04:29       00421617206TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  410            182.80        08:05:11       00421618293TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  50            182.80        08:05:54       00421619310TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  360            182.80        08:05:54       00421619311TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  290            182.80        08:08:19       00421621997TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1169           182.80        08:08:22       00421622049TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  670            183.00        08:19:32       00421638819TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  52            183.00        08:25:26       00421646947TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  100            183.00        08:26:02       00421648697TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1529           183.20        08:32:57       00421657237TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  302            183.40        08:37:35       00421663961TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  121            183.40        08:37:35       00421663962TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  402            183.40        08:37:35       00421663963TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  402            183.40        08:37:35       00421663964TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  402            183.20        08:41:37       00421669815TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  20            184.80        08:50:32       00421684605TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  40            184.80        08:50:32       00421684606TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  823            184.00        08:50:32       00421684607TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  412            184.00        08:50:32       00421684608TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1333           184.00        08:50:46       00421684881TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  370            184.00        08:50:46       00421684882TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  295            184.00        08:50:46       00421684883TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  100000          183.80        08:51:15       00421685393TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  841            184.00        08:58:46       00421697116TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  420            184.00        08:58:46       00421697117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  424            184.00        09:09:19       00421714987TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2100           183.60        09:09:28       00421715194TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  23778           183.80        09:09:28       00421715195TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  417            183.60        09:09:38       00421715430TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  408            183.80        09:11:35       00421718216TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  73            183.80        09:13:09       00421721157TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  334            183.80        09:13:09       00421721158TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  407            183.40        09:13:22       00421722012TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  10            182.60        09:14:52       00421726986TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  396            182.60        09:15:21       00421727784TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  204            182.60        09:15:37       00421728113TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  204            182.60        09:16:43       00421729606TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  202            182.60        09:16:43       00421729607TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -9- 

2026 
 
 
17 September  296            182.60        09:16:43       00421729608TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  110            182.60        09:16:43       00421729609TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  113            185.40        10:28:23       00421835599TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  91            185.20        10:28:23       00421835600TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  750            185.20        10:28:23       00421835601TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  91            185.20        10:31:35       00421840347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  330            185.20        10:31:35       00421840348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  884            185.40        10:32:17       00421842063TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  416            185.40        10:32:44       00421842709TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  407            185.40        10:32:52       00421842853TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  22            185.40        10:32:52       00421842854TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  407            185.20        10:36:57       00421849325TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  259            185.20        10:36:57       00421849326TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  147            185.20        10:36:57       00421849327TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  874            185.00        10:37:00       00421849394TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  10            184.80        10:37:10       00421849609TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  20            184.80        10:37:10       00421849610TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  77            184.80        10:37:17       00421849730TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  154            184.80        10:37:17       00421849731TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  356            184.60        10:37:56       00421850584TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  356            184.60        10:41:59       00421856042TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  239            184.60        10:42:27       00421856971TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  119            184.60        10:42:27       00421856972TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  117            184.60        10:42:38       00421857218TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  62            184.60        10:42:38       00421857219TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  284            184.60        10:42:44       00421857329TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2088           185.00        10:42:44       00421857332TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  393            185.00        10:42:44       00421857333TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1246           184.80        10:42:44       00421857334TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2100           184.80        10:42:44       00421857335TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  390            184.80        10:42:44       00421857336TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1220           184.60        10:42:44       00421857338TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  357            184.60        10:42:44       00421857339TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  386            184.60        10:42:44       00421857340TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2100           184.60        10:42:44       00421857341TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  377            184.60        10:42:44       00421857342TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  806            184.40        11:10:00       00421868360TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  584            184.20        11:10:00       00421868361TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  232            184.20        11:10:00       00421868362TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  836            184.00        11:20:03       00421868584TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  418            184.00        11:20:03       00421868585TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  416            184.40        12:07:00       00421870336TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  416            184.60        12:53:26       00421871621TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  415            184.40        12:53:31       00421871624TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1             184.40        12:53:31       00421871625TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  432            184.40        12:53:46       00421871641TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  432            184.40        12:53:46       00421871642TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  435            185.80        13:02:34       00421871956TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  434            185.80        13:02:34       00421871957TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  434            185.80        13:02:34       00421871958TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  880            186.20        13:05:20       00421872059TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1720           186.20        13:05:34       00421872079TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1140           186.00        13:22:02       00421872721TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  139            186.00        13:22:02       00421872722TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  426            186.00        13:22:02       00421872723TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  285            186.40        13:22:02       00421872724TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1201           186.40        13:23:16       00421872787TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  304            186.40        13:23:16       00421872788TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  110            186.40        13:23:16       00421872789TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  220            186.40        13:23:16       00421872790TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  419            186.20        13:23:16       00421872791TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  420            186.00        13:23:16       00421872792TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2             186.00        13:23:27       00421872833TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  235            186.00        13:23:27       00421872834TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  4             186.00        13:23:27       00421872835TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2             186.40        13:23:38       00421872847TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  4             186.40        13:23:38       00421872848TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  806            188.40        13:34:27       00421873271TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  837            187.80        13:35:33       00421873301TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  860            187.40        13:37:39       00421873389TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  22            187.60        13:41:11       00421873479TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2             187.60        13:42:27       00421873513TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  388            187.60        13:42:27       00421873514TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  433            187.60        13:42:27       00421873515TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  414            187.20        13:45:23       00421873676TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  868            187.40        13:57:39       00421874074TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  5             187.40        14:16:13       00421874530TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  10            187.40        14:16:13       00421874531TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  17            187.40        14:16:13       00421874532TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  34            187.40        14:16:13       00421874533TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1296           187.20        14:16:13       00421874534TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  91            187.00        14:16:23       00421874537TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -10- 

17 September  2             187.20        14:16:23       00421874538TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  626            187.20        14:16:23       00421874539TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  4             187.20        14:16:23       00421874540TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  495            187.00        14:18:07       00421874561TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  151            187.40        14:23:03       00421874711TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  649            187.40        14:45:00       00421875980TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  861            187.00        14:45:00       00421875981TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  431            187.00        14:45:00       00421875982TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  430            187.00        14:45:00       00421875983TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  699            187.00        14:45:00       00421875984TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1023           187.00        14:45:00       00421875985TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2000           186.80        14:45:00       00421875986TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  406            186.80        14:45:00       00421875987TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  692            186.80        14:45:00       00421875988TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1682           186.00        14:45:08       00421876001TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  547            187.20        14:51:28       00421876347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2185           187.20        14:51:28       00421876348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2445           187.20        14:51:28       00421876349TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1287           187.00        14:51:28       00421876350TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1227           186.60        14:54:01       00421876501TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1211           186.60        14:54:01       00421876502TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1213           186.40        14:54:21       00421876512TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  572            186.60        15:00:31       00421876720TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  234            186.60        15:00:31       00421876721TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  849            186.40        15:00:31       00421876722TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2100           186.40        15:00:31       00421876723TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  254            186.40        15:00:31       00421876724TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  234            186.40        15:00:31       00421876725TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  777            186.00        15:12:23       00421877483TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  429            186.60        15:12:47       00421877511TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  138            186.60        15:12:47       00421877512TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  254            186.60        15:12:47       00421877513TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  470            186.60        15:12:47       00421877514TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  428            186.80        15:12:47       00421877515TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  582            186.60        15:12:47       00421877516TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1141           186.60        15:12:47       00421877517TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  6             186.80        15:14:06       00421877586TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1242           187.20        15:20:26       00421878185TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  811            187.00        15:25:09       00421878659TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  469            186.80        15:30:01       00421879244TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  399            186.80        15:30:01       00421879245TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1168           186.60        15:32:08       00421879397TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  215            186.60        15:32:08       00421879398TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  239            186.80        15:32:08       00421879399TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  27            186.80        15:32:08       00421879400TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2100           186.80        15:32:08       00421879401TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1196           186.80        15:32:08       00421879402TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  215            186.80        15:32:08       00421879403TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2130           186.40        15:32:08       00421879404TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  2130           186.20        15:32:08       00421879405TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1637           186.00        15:42:47       00421880221TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1236           186.20        15:42:47       00421880222TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  770            186.20        15:42:47       00421880223TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  750            186.20        15:42:47       00421880224TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1636           186.20        15:42:47       00421880225TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  430            186.20        15:42:49       00421880232TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1671           186.00        15:42:49       00421880233TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  560            185.80        15:48:31       00421880845TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  647            185.80        15:48:31       00421880846TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  21            186.40        15:51:11       00421880941TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1665           186.40        15:51:13       00421880943TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1743           187.60        15:56:00       00421881295TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1759           187.40        15:56:02       00421881300TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1333           187.40        15:56:58       00421881359TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  667            187.40        15:56:58       00421881360TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  827            187.00        16:02:47       00421881750TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  806            187.40        16:03:09       00421881780TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  870            187.40        16:03:09       00421881781TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1337           187.40        16:09:48       00421882375TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  724            187.40        16:09:48       00421882376TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  1087           187.40        16:12:19       00421882622TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  783            187.40        16:12:19       00421882623TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  545            187.40        16:12:19       00421882624TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  416            187.40        16:12:19       00421882625TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  110            187.40        16:12:19       00421882626TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  850            187.20        16:13:45       00421882741TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  648            187.40        16:19:23       00421883238TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  192            187.40        16:19:45       00421883283TRLO1   XLON 
2026 
 
 
17 September  104            187.40        16:19:45       00421883284TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  446            185.00        08:16:06       00422059091TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  400            185.20        08:24:02       00422061536TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  296            184.80        08:24:03       00422061547TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  437            184.60        08:30:00       00422064113TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -11- 

2026 
 
 
18 September  251            185.20        08:30:34       00422064302TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  164            185.20        08:41:51       00422069090TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  251            185.20        08:41:51       00422069091TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  164            185.20        08:46:53       00422071543TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  251            185.20        08:46:53       00422071544TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  306            186.00        08:53:03       00422073779TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  12            186.00        08:53:03       00422073780TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  25            186.00        09:18:16       00422085303TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  75            186.00        09:18:22       00422085349TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  446            185.80        09:23:05       00422087930TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  452            185.60        09:23:06       00422087932TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1100           185.60        09:25:36       00422089121TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  931            185.60        09:25:36       00422089122TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1400           185.20        09:25:36       00422089123TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  264            185.20        09:25:36       00422089124TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  14            185.40        09:35:18       00422093664TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  437            185.80        10:05:20       00422110940TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  464            185.80        10:15:03       00422124791TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1             185.80        10:15:03       00422124792TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1293           185.60        10:15:08       00422124901TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  83            185.80        10:46:58       00422195826TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  213            185.80        10:49:07       00422198690TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  907            185.40        10:49:09       00422198806TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  260            186.80        12:47:19       00422210527TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  166            186.80        12:47:19       00422210528TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  426            186.80        12:53:47       00422210631TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  435            186.60        13:01:23       00422210811TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  63            186.80        13:51:32       00422212646TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  71            189.00        13:58:02       00422212900TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  428            188.60        13:58:15       00422212904TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  11            189.40        14:04:02       00422213246TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  25000           187.00        14:08:00       00422213367TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  859            189.00        14:12:58       00422213584TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1             189.00        14:12:58       00422213585TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  292            189.00        14:12:58       00422213586TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  137            189.00        14:12:58       00422213587TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  430            189.00        14:12:58       00422213588TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  4500           189.00        14:13:06       00422213595TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1288           188.40        14:19:11       00422213765TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  429            188.40        14:19:11       00422213766TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1232           188.40        14:32:02       00422214224TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  550            188.80        14:32:04       00422214231TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  2             189.20        14:32:04       00422214232TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  10000           189.00        14:36:46       00422214619TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  211            189.00        14:36:46       00422214620TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  690            189.00        14:36:46       00422214621TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1268           189.00        14:36:46       00422214623TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1104           189.00        14:38:48       00422214775TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  76            189.00        14:38:48       00422214776TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  11            189.00        14:38:48       00422214777TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1273           188.80        14:38:48       00422214778TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  11            189.00        14:43:44       00422215180TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1             189.00        14:44:12       00422215196TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  50000           188.80        14:45:05       00422215299TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  844            188.40        14:49:44       00422215482TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  422            188.40        14:49:44       00422215483TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1282           188.40        14:49:45       00422215484TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1290           188.40        14:49:47       00422215486TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  71            188.40        14:49:47       00422215487TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1290           188.40        14:49:47       00422215488TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1309           188.40        14:49:47       00422215489TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  132            188.40        14:49:47       00422215490TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  270            188.40        14:49:47       00422215491TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  279            188.40        14:49:47       00422215492TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1131           188.40        14:49:47       00422215493TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1288           188.00        14:49:47       00422215494TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1305           187.60        14:49:48       00422215496TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  1304           187.00        15:05:31       00422216416TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  434            187.00        15:05:31       00422216417TRLO1   XLON 
2026 
 
 
18 September  17266           186.20        15:34:53       00422217635TRLO1   XLON 
2026

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 443852 
EQS News ID:  2402202 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2402202&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.