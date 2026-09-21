Zürich (www.anleihencheck.de) - Peach Property Group: Öffentliches Rückkaufangebot für die Hybridanleihe abgeschlossen - AnleihenewsDie Peach Property Group AG (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat das von ihr durchgeführte öffentliche Rückkaufangebot (Tender Offer) für die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe PEA231 (ISIN CH0417376XXX/ WKN A1912Q) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de