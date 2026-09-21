Die Evotec-Aktie steht nach ihrem massiven Kursverfall vor einer Neubewertung ihrer Erholungsperspektiven. Schwächere Umsatzprognosen, negative Ergebniserwartungen und ein Strategiewechsel haben die ursprünglichen Annahmen zur künftigen Geschäftsentwicklung erheblich verändert. Erholung gerät zunehmend ins Wanken Einst als Top-Performer gefeiert, befindet sich der Hamburger Wirkstofforscher Evotec mit Blick auf den Kursverlauf in einer unübersehbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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