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WKN: A0MXAU | ISIN: GB00B1YPC344 | Ticker-Symbol: 1ZJ
Frankfurt
21.09.26 | 08:08
7,900 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FULLER SMITH & TURNER PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FULLER SMITH & TURNER PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9008,40014:14
Dow Jones News
21.09.2026 12:45 Uhr
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Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares

DJ Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 

Fuller, Smith & Turner PLC (FSTA) 
Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 
21-Sep-2026 / 11:14 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuller, Smith & Turner P.L.C. ("the Company" or "Fuller's") 

Transaction in own shares 

The Company announces that it has purchased the following number of its "A" Ordinary Shares of 40p each on the London 
Stock Exchange through Investec Bank plc as part of its share buyback programme announced on 22 June 2026 (the 
"Programme") between 14 September 2026 - 18 September 2026. 
 
Date       Venue  Volume-weighted average   Aggregated    Lowest price per share Highest price per share 
             price (p)          volume      (p)           (p) 
 
 
14 September   XLON   699.6765          3,128      692.0000        706.0000 
2026 
 
 
15 September   XLON   696.8973          4,587      694.0000        702.0000 
2026 
 
 
16 September   XLON   699.9293          13,012      696.0000        702.0000 
2026 
 
 
17 September   XLON   699.8901          10,224      694.0000        700.0000 
2026 
 
 
18 September   XLON   693.5334          4,377      692.0000        693.8970 
2026

The Company intends to hold the repurchased shares in Treasury.

Following the purchase of the said shares, Fuller's listed issued share capital consists of 34,082,515 "A" Ordinary Shares of 40p each. Of this total 3,092,322 "A" Ordinary Shares are held in Treasury. Therefore, the total number of listed voting rights in the Company for the purpose of Disclosure and Transparency Rule 5.6.1 (calculated in accordance with Disclosure and Transparency Rule 5.6.2) is 30,990,193. This number may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in Fuller's, under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) no 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the individual purchases made.

Enquiries:

Rachel Spencer

Company Secretary

020 8996 2073

21 September 2026

SCHEDULE OF PURCHASES 

Date and time of each   Number of shares     Price (pence per share) Trading Venue  Transaction Reference 
trade           purchased                             Number 
 
 
14 September 2026 08:06:05 40            696.0000        XLON      00419905576TRLO1 
 
14 September 2026 08:06:05 72            696.0000        XLON      00419905575TRLO1 
 
14 September 2026 08:21:44 116            692.0000        XLON      00419906109TRLO1 
 
14 September 2026 11:39:47 535            706.0000        XLON      00419912976TRLO1 
 
14 September 2026 11:40:00 274            700.0000        XLON      00419912987TRLO1 
 
14 September 2026 14:54:02 61            696.0000        XLON      00419920436TRLO1 
 
14 September 2026 15:28:59 56            696.0000        XLON      00419922655TRLO1 
 
14 September 2026 15:28:59 61            696.0000        XLON      00419922656TRLO1 
 
14 September 2026 15:28:59 196            700.0000        XLON      00419922657TRLO1 
 
14 September 2026 15:28:59 274            700.0000        XLON      00419922658TRLO1 
 
14 September 2026 15:38:34 3             698.0000        XLON      00419923256TRLO1 
 
14 September 2026 15:53:39 5             698.0000        XLON      00419923985TRLO1 
 
14 September 2026 15:57:24 1246           698.0000        XLON      00419924152TRLO1 
 
14 September 2026 16:04:18 188            702.0000        XLON      00419924708TRLO1 
 
14 September 2026 16:10:04 1             698.0000        XLON      00419925273TRLO1 
 
15 September 2026 14:25:28 464            700.0000        XLON      00420571924TRLO1 
 
15 September 2026 14:52:56 112            698.0000        XLON      00420573860TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:41 13            702.0000        XLON      00420576210TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:41 273            702.0000        XLON      00420576211TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:41 212            702.0000        XLON      00420576212TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:41 150            702.0000        XLON      00420576213TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:44 112            696.0000        XLON      00420576218TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:44 53            698.0000        XLON      00420576219TRLO1 
 
15 September 2026 15:30:44 304            698.0000        XLON      00420576220TRLO1 
 
15 September 2026 15:51:01 111            696.0000        XLON      00420577805TRLO1 
 
15 September 2026 15:57:27 109            694.0000        XLON      00420578478TRLO1 
 
15 September 2026 15:57:33 5             694.0000        XLON      00420578481TRLO1 
 
15 September 2026 15:57:33 109            694.0000        XLON      00420578482TRLO1 
 
15 September 2026 16:18:26 277            694.0000        XLON      00420580151TRLO1 
 
15 September 2026 16:18:50 276            694.0000        XLON      00420580225TRLO1 
 
15 September 2026 16:19:51 231            694.0000        XLON      00420580341TRLO1 
 
15 September 2026 16:19:51 276            694.0000        XLON      00420580342TRLO1 
 
15 September 2026 16:22:05 1500           696.0000        XLON      00420580678TRLO1 
 
16 September 2026 09:39:19 188            702.0000        XLON      00421039158TRLO1 
 
16 September 2026 10:08:57 12500           700.0000        XLON      00421092679TRLO1 
 
16 September 2026 13:42:00 12            696.0000        XLON      00421155240TRLO1 
 
16 September 2026 13:49:30 93            696.0000        XLON      00421155554TRLO1 
 
16 September 2026 14:08:23 3             696.0000        XLON      00421156332TRLO1 
 
16 September 2026 14:08:23 12            696.0000        XLON      00421156333TRLO1 
 
16 September 2026 14:08:23 48            696.0000        XLON      00421156334TRLO1 
 
16 September 2026 14:35:27 43            696.0000        XLON      00421158518TRLO1 
 
16 September 2026 16:11:04 113            696.0000        XLON      00421164795TRLO1 
 
17 September 2026 09:01:24 10000           700.0000        XLON      00421702906TRLO1 
 
17 September 2026 15:21:10 110            696.0000        XLON      00421878301TRLO1 
 
17 September 2026 15:21:12 114            694.0000        XLON      00421878302TRLO1 
 
18 September 2026 10:32:28 839            692.0000        XLON      00422161623TRLO1 
 
18 September 2026 12:46:59 3538           693.8970        XLON      00422210523TRLO1

---End---

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

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ISIN:     GB00B1YPC344 
Category Code: POS 
TIDM:     FSTA 
LEI Code:   213800C7ACOFMRCQQW76 
Sequence No.: 443858 
EQS News ID:  2402314 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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