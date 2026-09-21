Infineon meldet sich nach Kurssturz zurück, Rekordzahlen wecken neue Kursfantasie

Die Infineon-Aktie hat zum Wochenschluss wieder Fahrt aufgenommen. Nach der scharfen Korrektur vom Juni-Hoch bei knapp 89 Euro legte der DAX-Titel am Freitag um 2,7 Prozent auf 55,86 Euro zu. Auslöser war eine Hochstufung durch Oddo BHF von "Neutral" auf "Outperform". Das Kursziel blieb bei 80 Euro. Seit Jahresbeginn steht trotz des Rücksetzers noch ein Plus von rund 48 Prozent zu Buche. Am Montag setzte sich die Erholung zeitweise bis über 57 Euro fort.

Fundamental stützt vor allem das Geschäft mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte der Münchner Halbleiterkonzern den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 9 Prozent auf den Rekordwert von 4,172 Milliarden Euro. Im Jahresvergleich betrug das Wachstum knapp 13 Prozent. Das Segmentergebnis erreichte 797 Millionen Euro und die Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei annähernd 30 Milliarden Euro.

Die stärksten Impulse kamen aus dem Bereich Power & Sensor Systems. Infineon profitiert dort von der steigenden Leistungsaufnahme moderner KI-Prozessoren und dem wachsenden Bedarf an effizienter Energieversorgung. Für 2026 erwartet der Konzern mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz mit KI-Rechenzentren. Mehrjährige Kapazitätsvereinbarungen mit führenden Kunden besitzen ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliardenbereich. Hinzu kommen höhere Investitionen in Stromnetze und erste Erholungssignale im Automobilgeschäft. Für das Schlussquartal stellt das Management Erlöse von rund 4,7 Milliarden Euro und eine Segmentergebnismarge von etwa 23 Prozent in Aussicht. Im Gesamtjahr sollen rund 16,3 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 20 Prozent erreicht werden. Der bereinigte freie Mittelzufluss wird bei 1,85 Milliarden Euro erwartet. Der freie Cashflow dürfte wegen der Übernahme des Sensorportfolios von ams Osram jedoch nur rund 900 Millionen Euro erreichen. Die Smart Power Fab in Dresden und das zusätzliche Sensorgeschäft stärken die Basis für Leistungshalbleiter sowie vernetzte Anwendungen. Hohe Investitionen und mögliche Verzögerungen der Nachfrageerholung erhöhen allerdings das Risiko. Strategisch schärft Infineon zudem das Portfolio. Der Verkauf des NOR-Flash- und F-RAM-Speichergeschäfts an Winbond für 1,12 Milliarden US-Dollar soll Kapital freisetzen und den Fokus auf Automotive, Industrie, Energieinfrastruktur und KI stärken. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen und steht noch unter regulatorischem Vorbehalt. Risiken bleiben die zyklische Chipnachfrage, Währungseffekte und eine weiterhin verhaltene Autokonjunktur. Bei Analysten überwiegt dennoch der Optimismus. Oddo BHF erwartet für 2027 mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 54 Prozent. Die UBS bleibt mit einem Kursziel von 64 Euro bei "Neutral", beurteilt die Aussichten für Autochips 2027 aber etwas zuversichtlicher. Morgan Stanley senkte das Votum zuvor auf "Equal Weight" und das Ziel auf 65 Euro. Berenberg und Bernstein liegen mit 100 beziehungsweise 102 Euro deutlich höher.

Infineon AG Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 21.09.2021- 21.09.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ARIVA.DE

Charttechnisches Bild

Charttechnisch versucht die Aktie nach dem Absturz vom Mehrjahreshoch eine Bodenbildung. Der Kurs notiert bei rund 57 Euro knapp oberhalb der 200-Tage-Linie bei 54,71 Euro. Diese Durchschnittslinie bildet zusammen mit der Marke von 53 Euro die erste wichtige Unterstützungszone. Darunter rückt das noch geöffnete Gap aus dem April bei rund 51 Euro in den Fokus. Ein Bruch dieser Zone würde das technische Bild deutlich eintrüben.

Auf der Oberseite wartet bei 60 Euro der erste Widerstand. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in die Zone zwischen 67 und 69 Euro öffnen. Dort verläuft mit 67,26 Euro auch die fallende 100-Tage-Linie. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diesen Bereich würde die seit Juni laufende Korrektur technisch beenden und den übergeordneten Aufwärtstrend wieder stärken.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Infineon AG UN8UDP 2,56 37,265273 EUR 41,923432 EUR 3 Open End Infineon AG UR1SYB 7,58 48,904932 EUR 53,795425 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.09.2026; 13:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Infineon AG UN6ZGG 1,35 74,475452 EUR 69,820736 EUR -3 Open End Infineon AG UN8XJ3 1,61 65,2275 EUR 60,152801 EUR -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.09.2026; 13:30 Uhr

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