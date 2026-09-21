Amazon baut sein Werbegeschäft in Deutschland um eine stärkere regionale Aussteuerung aus. Mit Geographic Insights and Activation sollen Werbetreibende erkennen können, in welchen Regionen noch Wachstumspotenzial besteht. Amazon Ads führt sein Tool Geographic Insights and Activation, kurz GIA, in Deutschland ein. Die Werbetreibenden sollen dabei nicht mehr nur festlegen können, wo eine Kampagne ausgespielt wird, sondern auf der Basis von Hinweisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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