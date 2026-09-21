Die Curatis Holding AG (SIX:CURN, "Curatis") meldet für das erste Halbjahr 2026 einen Nettoumsatz aus Waren und Dienstleistungen von 7,9 Mio. CHF, ein Plus von 51 (1. Halbjahr 2025: 5,2 Mio. CHF). Der Periodenverlust verringerte sich auf -0,4 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: -1,2 Mio. CHF), während die liquiden Mittel auf 3,6 Mio. CHF stiegen (31. Dezember 2025: 1,9 Mio. CHF). Außerdem erzielte Curatis auf mehreren Ebenen Fortschritte mit seinem Corticorelin-Programm (C-PTBE-01), darunter eine exklusive Lizenzvereinbarung für Japan mit Neupharma sowie weitere Fortschritte bei der Herstellung.

Geschäftsentwicklung und Finanzen

Der Nettoumsatz aus Waren stieg um 46 auf 7,4 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 5,0 Mio. CHF), der Nettoumsatz aus Dienstleistungen auf 0,6 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 0,2 Mio. CHF). Das Wachstum wurde sowohl von bereits seit Längerem vermarkteten Produkten als auch von Produkten getragen, die 2025 und 2026 neu in das Vertriebsportfolio aufgenommen wurden.

Der Bruttobeitrag aus Waren und Dienstleistungen stieg um 32 auf 1,8 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 1,3 Mio. CHF). Die Gesamtkostenbasis erhöhte sich bei einem Nettoumsatzwachstum von 51 lediglich um 9 %, wobei der Personalaufwand um 5 auf 1,3 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 1,2 Mio. CHF) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 17 auf 0,6 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 0,5 Mio. CHF) stiegen. Gemessen am Nettoumsatz sank der Personalaufwand von 23,0 auf 16,0 %, während die Bruttomarge auf Waren von 20,7 auf 22,4 stieg.

Die liquiden Mittel stiegen auf 3,6 Mio. CHF (31. Dezember 2025: 1,9 Mio. CHF). Grund dafür war eine im Mai 2026 bei einem strategischen Schweizer Investor platzierte Wandelfinanzierung über 3,0 Mio. CHF, die im Berichtszeitraum in Eigenkapital umgewandelt wurde (Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: 3,0 Mio. CHF). Dem standen ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von -0,9 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: -1,1 Mio. CHF) und aus Investitionstätigkeit von -0,4 Mio. CHF aufgrund aktivierter Entwicklungsausgaben gegenüber.

In Tsd. CHF, sofern nicht anders angegeben H1 2026 H1 2025 Veränderung Nettoumsatz aus Waren und Dienstleistungen (Tsd. CHF) 7.940 5.243 +51% davon Nettoumsatz aus Waren 7.373 5.038 +46% davon Nettoumsatz aus Dienstleistungen 567 205 Bruttobeitrag aus Waren und Dienstleistungen (Tsd. CHF) 1.707 1.292 +32% Betriebsergebnis (Tsd. CHF) (401) (1.291) +69% Liquide Mittel (Tsd. CHF) 3.595¹ 1.867² +92% 30. Juni 2026. 31. Dezember 2025. Eine ausführlichere Darstellung finden Sie im Halbjahresbericht und in den Erläuterungen der Geschäftsleitung unter www.curatis.com

Corticorelin C-PTBE-01

C-PTBE-01 (Corticorelin), der wichtigste Produktkandidat von Curatis, wird zur Behandlung des peritumoralen Hirnödems (PTBE) entwickelt, von dem allein in den USA mehr als 150.000 Patienten betroffen sind. Die derzeitige Standardtherapie mit Kortikosteroiden verursacht erhebliche Nebenwirkungen und kann Krebsimmuntherapien entgegenwirken. Corticorelin ist ein Prüfpräparat, das weder in den USA noch in anderen Ländern für die therapeutische Anwendung zugelassen ist.

Curatis hat das Corticorelin-Programm im ersten Halbjahr 2026 auf mehreren Ebenen vorangetrieben. Im März unterzeichnete das Unternehmen mit Neupharma eine exklusive Lizenzvereinbarung für Corticorelin in Japan mit Vorab- und Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 83,5 Mio. CHF sowie Lizenzgebühren von bis zu 20 - die erste regionale Partnerschaft von Curatis für dieses Programm. Wie geplant führte Neupharma Gespräche mit der japanischen Arzneimittelbehörde PMDA über mögliche Entwicklungswege für diesen Markt.

Bei der Herstellung erzielte Curatis ebenfalls Fortschritte: Mehrere Wirkstoffchargen wiesen eine höhere Ausbeute als erwartet auf. Die technische Entwicklung des Arzneimittels liegt im Zeitplan, und die Validierung eines zellbasierten Potency-Assays soll bis zum Jahresende erfolgen. Anders als bei einer dauerhaften Anwendung von Kortikosteroiden könnte die Immunfunktion unter Corticorelin erhalten bleiben. Curatis arbeitet aktiv daran, den Wirkstoff auch für dieses vielversprechende zusätzliche Anwendungsgebiet zu entwickeln.

Ausblick

Nach der starken Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt Curatis seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem erwarteten Umsatz von rund 15 Mio. CHF für 2026 (2025: 10,8 Mio. CHF), was einem Umsatzwachstum von rund 40 im Jahr 2026 entspricht. Das Ziel der Unternehmensgruppe bleibt ein ausgeglichenes Ergebnis im Jahr 2026.

Curatis plant für das erste Quartal 2027 ein Treffen mit der FDA, um das Design der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zu Corticorelin auf Grundlage der im September 2025 mit der FDA erörterten Studienplanung abschließend festzulegen. Für 2027 rechnet das Unternehmen mit dem Abschluss der Herstellung des klinischen Studienmaterials und der gemeinsamen Vorbereitung der Studie mit einer Auftragsforschungsorganisation, einschließlich der Auswahl der Studienzentren.

Über Curatis

Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die fortgeschrittene Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen und spezielle Therapiegebiete konzentriert. Curatis vertreibt ein Portfolio von 50 Produkten und verfügt über eine Pipeline mit Orphan- und Spezialmedikamenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.curatis.com.

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