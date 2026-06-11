Die Curatis Holding AG (SIX: CURN) hebt die Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 an: Das Unternehmen prognostiziert für 2026 ein Umsatzwachstum von etwa 40 im Gegensatz zur bisherigen Prognose von über 25 %.

Basierend auf den vorläufigen Zahlen für die ersten fünf Monate des Jahres 2026 erwartet Curatis für 2026 ein deutlich über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum. Dieses Wachstum wird sowohl von Produkten getrieben, die Curatis bereits seit einiger Zeit vermarktet, als auch von Produkten, die dem Portfolio 2025 und 2026 hinzugefügt wurden. Gemäß der neuen Prognose rechnet Curatis für 2026 mit einem Umsatz von rund 15 Mio. CHF, verglichen mit 10,8 Mio. CHF im Jahr 2025.

Curatis wird am 21. September 2026 im Halbjahresbericht detaillierte Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlichen.

Über Curatis

Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die späte Entwicklungsphase und die Vermarktung von Medikamenten für seltene Krankheiten und Spezialbehandlungen konzentriert. Curatis verfügt über ein Vertriebsportfolio von mehr als 40 Produkten und eine Pipeline von Orphan- und Spezialmedikamenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.curatis.com.

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Einige der Finanzdaten in dieser Pressemitteilung wurden gerundet und deshalb können die in dieser Pressemitteilung aufgeführten ganzen Zahlen geringfügig von den arithmetisch aggregierten zugrunde liegenden Zahlen abweichen.

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