Schindellegi SZ/Seattle - Die Kühne+Nagel International AG hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit Amazon vereinbart. Diese vertieft die bereits bestehende Zusammenarbeit und soll nun neue Möglichkeiten erschliessen sowie das Portfolio an Dienstleistungen für Amazon ausbauen. Das Schwyzer Logistikunternehmen Kühne+Nagel und der amerikanische Konzern Amazon haben eine langfristige strategische Zusammenarbeit vereinbart. Laut einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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