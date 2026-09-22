Die Moderna-Aktie hat gestern +12,27% zugelegt und notiert inzwischen bei 172,94 US$. Damit erreicht der Kurs eine entscheidende Widerstandszone. Während RSI und MACD eine starke Aufwärtsdynamik bestätigen, steigt nach der steilen Rallye gleichzeitig das Risiko eines kurzfristigen Rücksetzers. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Der Kurs der Moderna-Aktie hat seit dem Tief bei rund 22,50 US$ eine beeindruckende Trendwende vollzogen. Allein seit dem Zwischentief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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