Statkraft und Wattmanufactur haben einen siebenjährigen Stromabnahmevertrag für ein kombiniertes Photovoltaik-Speicher-Projekt im schleswig-holsteinischen Rümpel geschlossen. Der Solarpark mit 20 Megawatt befindet sich derzeit im Bau und soll bis November in Betrieb gehen. Der Batteriespeicher mit zehn Megawatt Leistung und 20 Megawattstunden Kapazität soll ebenfalls noch 2026 in Betrieb genommen werden. Im Rahmen des Hybrid-PPA übernimmt Statkraft die Vermarktung des Solarstroms sowie die Planung und Steuerung des Speichereinsatzes am Strommarkt. Photovoltaik-Anlage und Speicher werden dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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