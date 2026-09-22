TUI's vorläufiges Handelsupdate vor dem Abschluss des Geschäftsjahres 2026 bestätigt eine widerstandsfähige operative Leistung, da das Unternehmen seine Prognose für das underlying EBIT in konstanten Währungen auf 1,2 bis 1,3 Milliarden EUR eingeengt hat (zuvor 1,1 bis 1,4 Milliarden EUR). Holiday Experiences setzt seinen expansiven Kurs fort und verzeichnet sowohl Kapazitätserweiterungen als auch Preiserhöhungen in den Bereichen Hotels & Resorts und Kreuzfahrten. Im Gegensatz dazu sieht sich die Sparte Markets & Airlines mit schwächeren Volumina und einer Konsumzurückhaltung in UK und Deutschland konfrontiert und sichert die Margen durch eine Kapazitätsreduzierung von 5%, strenge Preisdisziplin und hohe Hedging-Abdeckung. Insgesamt verringert das proaktive Kapazitätsmanagement des Managements das Risiko für die operativen Erträge des Gesamtjahres und unterstützt unser unverändertes BUY-Rating sowie das Kursziel von 13,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag
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