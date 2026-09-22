DJ PTA-DD: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 21.09.2026
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 21.09.2026
Klagenfurt (pta000/22.09.2026/11:15 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Klaus Einfalt 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Berichtigung Korrektur Punkt 4f "Ort des Geschäfts" 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG b) LEI 529900HM9YCQHAU2QC84 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000808209 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 37,00 1.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 37,00 1.000 e) Datum des Geschäfts 17.09.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Bahnstraße 89 9021 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +43 463 321 09 0 E-Mail: Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com Website: www.sw-umwelttechnik.com ISIN(s): AT0000808209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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September 22, 2026 05:15 ET (09:15 GMT)