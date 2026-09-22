Die Intel-Aktie startete furios in die neue Handelswoche. Im Montagshandel ging es für die Aktie prozentual zweistellig nach oben. Der Tech-Gigant notiert nach einer ausgeprägten Korrektur wieder oberhalb von 120 US-Dollar. Der Weg zu einem Comeback ist bereitet. Ein Test der markanten Widerstandszone um 140 US-Dollar / 142 US-Dollar scheint unausweichlich.Die fundamentale Lage hellte sich in den letzten Monaten auf. Der Markt honorierte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de