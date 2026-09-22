Die Circus-Aktie konnte ihre starke Kurserholung bis Ende August nicht halten. Damals stieg der Kurs auf etwa 3,70 €, inzwischen notiert die Aktie am Dienstag bei nur noch 1,75 € und liegt damit nur knapp über dem Allzeittief von etwa 1,66 €. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Roll-out in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt Am 22. September teilte Circus mit, dass der kommerzielle Betrieb in den Vereinigten Arabischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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