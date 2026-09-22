Nach einem überaus robusten Start in die neue Handelswoche schwächelt der deutsche Leitindex bereits im frühen Dienstagshandel. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen zur Stunde. Der DAX leidet im frühen Handel dabei unter der Stabilisierung der Ölpreise. Damit einhergehend stabilisierten sich auch die Anleiherenditen.Die Folgen dieser Entwicklungen lassen sich nicht zuletzt im Kursverlauf des DAX ablesen. Der Index ringt aktuell um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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