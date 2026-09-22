Mitteilung der VOSS Beteiligung GmbH: VOSS Beteiligung GmbH erreicht weitere Meilensteine bei Windenergie-, Batteriespeicher- und NetzinfrastrukturprojektenDie VOSS Beteiligung GmbH, innerhalb der VOSS-Gruppe auf die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert, hat wesentliche Fortschritte in der Entwicklung ihres Energieportfolios erzielt. Im Fokus stehen dabei die Konkretisierung mehrerer Windenergie- und Batteriespeicherprojekte, die Weiterentwicklung eigener Netzinfrastruktur sowie die Vorbereitung wesentlicher Vermarktungs- und Realisierungsschritte. Erfolgreiche Projektentwicklung mit Fokus auf Genehmigung, Flächen und Netzanschluss Beim Windenergieprojekt in der Gemeinde Groß Wüstenfelde in Mecklenburg-Vorpommern erfolgten im März 2026 zusätzliche Investitionen. Im Fokus stand dabei die Sicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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