VOSS Beteiligung GmbH dank 7 % VOSS Energy Anleihe auf Wachstumskurs: wichtige Projektfortschritte bei neuen Umspannwerken, Wind- und Hybridparks sowie BatteriespeichernDie VOSS Beteiligung GmbH, innerhalb der VOSS-Gruppe auf die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert, setzt ihren strategischen Wachstumskurs konsequent fort und berichtet über wesentliche Fortschritte in mehreren Schlüsselprojekten. Ein zentraler Pfeiler dieser positiven Entwicklung ist die Finanzierung durch die 7 % VOSS Energy Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DE9R7). Die aktuellen Projektfortschritte unterstreichen die zielgerichtete Verwendung der Anleihemittel sowie deren Bedeutung für den Ausbau einer leistungsfähigen und zukunftsorientierten Energieinfrastruktur. Interessierte Anleger haben noch bis zum 13. März 2026 die Gelegenheit, sich über die Website www.vossenergy.com/anleihe an dieser zukunftsorientierten Wachstumsstrategie zu beteiligen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt auf dem Ausbau der Netzinfrastruktur, die als Rückgrat der Energiewende fungiert. So schreitet die Entwicklung eines Umspannwerks in Vorpommern mit einer Trafo-Leistung von 63/80 MVA planmäßig voran, dessen Baugenehmigung voraussichtlich im 3. Quartal 2026 vorliegen soll. Die Inbetriebnahme ist für das 3. Quartal 2027 vorgesehen. Bereits heute sind potenzielle Anschlussnehmer teilweise durch Windenergieprojekte der VOSS Energy GmbH gesichert, die ...

