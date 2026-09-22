Circus hat seinen CA-1 in Abu Dhabi in Dienst gestellt - beim VAE-Catering-Spezialisten Royal Prestige, der für Königspalast, Ministerien und die staatliche Ölgesellschaft ADNOC produziert. Wie groß der Auftrag dahinter wirklich ist, könnte der Launch-Event am 6. Oktober zeigen: Dann könnten konkrete Stückzahlen für den geplanten Rollout in der Golfregion folgen.Mit einem Plus von rund 4,9 Prozent auf 1,73 Euro reagiert die Aktie am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de