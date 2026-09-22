Vancouver, BC, Kanada / 22. September 2026 / IRW-Press / Radiant Uranium Corp. (das "Unternehmen" oder "Radiant Uranium") (CSE:RUC, OTCQB:RUCCF, FWB:V0O0) freut sich, den Erwerb der 2.048 Hektar großen Uranliegenschaft Cross Lake südwestlich der Mine Key Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, bekannt zu geben.

Die Uranmineralisierung auf Cross Lake steht in Zusammenhang mit pegmatitischem, granathaltigem Gneis entlang eines 2,4 km langen, nach Nordosten verlaufenden strukturellen Lineaments, wobei mineralisierte Zonen bei den Uranvorkommen Narrows, Portage und Cross identifiziert wurden. Historische Arbeiten in der Narrows-Zone haben eine Mineralisierung mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von etwa 11 bis 15,8 Metern abgegrenzt, wobei die Zone durch Bohrungen bis in eine Tiefe von etwa 75 Metern untersucht wurde. Diese Arbeiten führten 1979 zu einer historischen Schätzung von 371.038 Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 1,2435 Pfund pro Tonne bis in eine Tiefe von 75 Metern.

Clive Massey, CEO, President und Director von Radiant Uranium, erklärte: "Der Erwerb des Uranprojekts Cross Lake stellt für das Unternehmen einen bedeutenden Fortschritt dar, mit dem es seinem Ziel, ein Uranproduzent zu werden, immer näher kommt. Das Projekt enthält derzeit geschätzte 371.038 Pfund U3O8 und ist in der Tiefe offen." Herr Massey fügte hinzu: "Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seine Projekte verantwortungsbewusst voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf Umweltschutz, einer starken Einbindung der lokalen Bevölkerung - einschließlich Partnerschaften mit indigenen Gruppen - und nachhaltigen Entwicklungspraktiken liegt."

Diese Schätzungen wurden am 12. Mai 1979 in "Bralorne Resources Limited, Winterbohrungen 1979 in der Narrows-Zone ML 5255 (ehemals CBS 1074), Foster River-Gebiet, Saskatchewan" von Rene Bissonnette veröffentlicht. Die Schätzung ist relevant, da sie das Potenzial der Liegenschaft Cross Lake belegt, und auch zuverlässig, da sie von Geologen erstellt wurde, die nach den damaligen Standards ausgebildet waren. Der Verfasser der historischen Schätzung merkte an, dass die Bohrungen zwar nicht detailliert genug waren, um die Struktur nachzuweisen oder nachgewiesene Reserven einzuschätzen, mögliche Reserven auf der Grundlage der Gehalte und Mächtigkeiten der mineralisierten Durchschneidungen aus den Bohrlöchern sowie der interpretierten Struktur jedoch konservativ geschätzt wurden. Jeder Bohrabschnitt ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet, wobei für die besseren Durchschneidungen ein Block dargestellt ist. Die Abmessungen jedes Blocks basieren auf den folgenden Parametern: 1) tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zone (Breite): Kernlänge des mineralisierten Abschnitts, korrigiert um die Neigung der Schicht und die Neigung des Bohrlochs; 2) Länge der mineralisierten Zone (Länge): die Hälfte des Abstands zwischen den einzelnen mineralisierten Abschnitten auf dem 50-Meter-Plan sowie 5 Meter über den letzten signifikanten mineralisierten Abschnitt in der Zone hinaus. Da sich das untere Ende des tiefsten Abschnitts der am stärksten mineralisierten Zone in Bohrloch 41-3 in einer vertikalen Tiefe von 71 m befindet, erscheinen 330.000 Tonnen, entsprechend einer vertikalen Tiefe von 75 m, plausibel. Die historische Schätzung wäre mit einer vermuteten Ressource vergleichbar. Dem Unternehmen ist keine aktuellere historische Schätzung bekannt, obwohl ein kleines Bohrprogramm von Uracan Resources Ltd. im Jahr 2008 das Vorhandensein von Uran im Bereich der historischen Schätzung bestätigte. Um die historische Schätzung in eine aktuelle Mineralressource umzuwandeln, wären Zwillingsbohrungen zu einer Reihe bestehender Bohrlöcher sowie Infill-Bohrungen erforderlich.

Radiant Uranium weist Anleger darauf hin, dass kein qualifizierter Sachverständiger ausreichende Arbeiten durchgeführt hat, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und weist ferner darauf hin, dass Radiant Uranium die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven behandelt.

Vertragsbedingungen

Vorbehaltlich einer Net Smelter Return ("NSR")-Royalty in Höhe von 1 % kann Radiant Uranium eine 100-prozentige Beteiligung von einem unabhängigen Optionsgeber, Bromell Mining LLP aus Luton, Vereinigtes Königreich, erwerben, indem es die folgenden Bedingungen erfüllt:

Zahlung eines Gesamtbetrags von 200.000 $ an den Optionsgeber wie folgt:

20.000 $ nach Genehmigung der Vereinbarung durch die CSE; 40.000 $ spätestens am ersten Jahrestag der Vereinbarung; 140.000 $ spätestens am dritten Jahrestag der Unterzeichnung der Vereinbarung; und

Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber nach Genehmigung durch die CSE; und Aufwendung von 250.000 $ für Explorationsausgaben spätestens am dritten Jahrestag der Genehmigung der Vereinbarung durch die CSE.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der ein Berater des Unternehmens ist, geprüft und genehmigt.

Über Radiant Uranium Corp.

Radiant Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Key Lake Road, befindet sich im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Radiant hat sich einer verantwortungsvollen Exploration, detaillierten technischen Arbeiten und der Wertschöpfung für die Aktionäre durch disziplinierte Kapitalzuteilung und Marktengagement verschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.radianturanium.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen unter (778) 898-7917 oder per E-Mail an: info@radianturanium.com.

Im Namen des Boards of Directors von Radiant Uranium Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

(604) 341-6870 (Büro)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, James Romano

Tel.: 1 (778) 898-7917

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant", "angestrebt", "wird", "würde", "könnte", "sollte" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen, wobei das Fehlen solcher Begriffe nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens bei den Uranprojekten Key Lake Road und Gorilla Lake, einschließlich der geplanten Genehmigungsverfahren, der Freischneidung von Messlinien (Line Cutting), Messungen der induzierten Polarisation (IP), der Diamantbohrungen, der luftgestützten elektromagnetischen Messungen und der Programme zur Überprüfung/Verifizierung vor Ort (Ground Truthing); den erwarteten Ergebnissen und dem Nutzen solcher Explorationsprogramme; den Plänen des Unternehmens zur Konsultation mit den First Nations und Interessengruppen; der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Zukunftsplänen des Unternehmens; sowie dem Explorationspotenzial der Liegenschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Einschätzungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Unternehmen für angemessen hält, und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; das Ergebnis von Konsultationsprozessen mit First Nations und Interessengruppen; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Schwankungen der Uranpreise und der Nachfrage; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, einschließlich Umwelt- und Genehmigungsrisiken; saisonale Wetterbedingungen, die die Explorationsaktivitäten verzögern können; Änderungen geltender Gesetze, Vorschriften und staatlicher Richtlinien; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Auftragnehmer zu binden; geopolitische Instabilität und deren Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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