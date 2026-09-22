Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass Daten aus seinem gesamten Portfolio im Bereich Entzündungen und Autoimmunität (IAI) auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) 2026 vorgestellt werden, der vom 30. September bis zum 3. Oktober 2026 in Wien, Österreich, stattfindet.

"Die Bandbreite der auf der EADV 2026 vorgestellten Forschungsergebnisse unterstreicht die Stärke unseres Portfolios im Bereich Entzündungen und Autoimmunität", sagte Dr. med. Pablo J. Cagnoni, President von Incyte und Global Head of Research and Development. "Die Datenpräsentationen zu Hidradenitis suppurativa, atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis zeigen, dass wir uns für Innovationen im Bereich immunvermittelter Hauterkrankungen und für ein besseres Verständnis der Patienten engagieren."

Einzelheiten zu den wichtigsten Präsentationen von Incyte auf der EADV:

Mündliche Präsentationen

Atopische Dermatitis

Atopische Dermatitis und Störungen im Lebensverlauf: Erkenntnisse aus einer multidimensionalen internationalen Erhebung (TOPiQAL)

(Sitzung: Freie Vorträge 1: Atopische Dermatitis/Ekzem. Donnerstag, 1. Oktober, 2:50-3:00 Uhr ET [8:50-9:00 Uhr MESZ]. Abstract-Nr. FC01.1C)

Poster-Präsentationen

Atopische Dermatitis

Vergleich der Wirksamkeit einer 1,5-prozentigen Ruxolitinib-Creme gegenüber systemischen Therapien bei mittelschwerer atopischer Dermatitis

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P0196.)

Langzeitsicherheit und Pharmakokinetik von Ruxolitinib-Creme bei Erwachsenen mit mittelschwerer atopischer Dermatitis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen: 24-Wochen-Ergebnisse der TRuE-AD4-Studie

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1544.)

Patientenprofil und multidimensionale Belastung durch atopische Dermatitis: Ergebnisse einer internationalen Umfrage (TOPiQAL)

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1543.)

Behandlungspräferenzen von Patienten mit atopischer Dermatitis: Ergebnisse einer internationalen Studie (TOPiQAL) anhand einer Best-Worst-Skala

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1615.)

Ruxolitinib-Creme bei mittelschwerer atopischer Dermatitis über verschiedene Schweregrade hinweg: Erkenntnisse aus randomisierten Studien und Daten aus der klinischen Praxis

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1617.)

Ruxolitinib-Creme sorgt bei Erwachsenen mit mittelschwerer atopischer Dermatitis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen, bei bedarfsweiser Anwendung für eine anhaltende Verbesserung der von den Patienten berichteten Symptome und der Lebensqualität: Langzeitergebnisse der TRuE-AD4-Studie

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1618.)

Ruxolitinib-Creme verringerte die starke Symptombelastung und die Beeinträchtigung der Lebensqualität bei Erwachsenen mit mittelschwerer atopischer Dermatitis nach Versagen topischer Kortikosteroide und topischer Calcineurin-Hemmer: Ergebnisse der patientenberichteten Endpunkte auf Item-Ebene aus der TRuE-AD4-Studie

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1547.)

Einsatz von Ruxolitinib-Creme zur Verzögerung oder Verhinderung einer Therapieeskalation bei Erwachsenen mit mittelschwerer atopischer Dermatitis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen: Ergebnisse der TRuE-AD4-Studie

(Sitzung: Atopische Dermatitis/Ekzem Teil III. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1614.)

Hidradenitis suppurativa

Charakterisierung der Akne in den gepoolten Phase-3-Studien STOP-HS1/STOP-HS2 zu Povorcitinib bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa

(Sitzung: Akne und verwandte Erkrankungen, Hidradenitis suppurativa Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1374.)

Wirkung von Povorcitinib auf klinische Endpunkte, von Patienten berichtete Endpunkte und Biomarker-Endpunkte bei Patienten mit hoher Krankheitslast: Ergebnisse der gepoolten Phase-3-Studien STOP-HS1/STOP-HS2 zur Hidradenitis suppurativa

(Sitzung: Akne und verwandte Erkrankungen, Hidradenitis suppurativa Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1343.)

Praktische Herausforderungen bei der Behandlung und ungedeckter Bedarf bei europäischen Patienten mit Hidradenitis suppurativa, die bereits mit Biologika behandelt wurden: Erkenntnisse aus der HERALD-Umfrage

(Sitzung: Akne und verwandte Erkrankungen, Hidradenitis suppurativa Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1394.)

Prurigo nodularis

Ein praxisorientierter, auf Fallberichten basierender Algorithmus zur Erkennung von mittelschwerem bis schwerem Prurigo nodularis

(Sitzung: Entzündliche Hauterkrankungen Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P2314.)

Inzidenz, Prävalenz, Behandlungsmuster und Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen bei Prurigo nodularis in den USA und Deutschland

(Sitzung: Entzündliche Hauterkrankungen Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P2279.)

Vitiligo

Anwendung von Expositions-Wirkungs-Modellen zur Unterstützung der Dosisfindung in der Phase-3-Studie mit Povorcitinib bei nicht-segmentaler Vitiligo

(Sitzung: Biologika, Immuntherapie, zielgerichtete Therapie. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P1780.)

Entwicklung eines prospektiven, den regulatorischen Anforderungen entsprechenden Krankheitsregisters zur Charakterisierung der Versorgung bei nicht-segmentaler Vitiligo in der Praxis

(Sitzung: Pigmentstörungen. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P2463.)

Beeinträchtigung der Lebensqualität und Auswirkungen der Behandlung in einer offenen Phase-2-Studie zur Ruxolitinib-Creme bei Patienten mit genitaler Vitiligo

(Sitzung: Pigmentstörungen. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P2467.)

Allgemein

Integrierte Mixed-Effects-Analyse der Pharmakokinetik von Ruxolitinib-Creme und Auswirkungen auf das Sicherheitsprofil bei Patienten mit entzündlichen Hauterkrankungen

(Sitzung: Entzündliche Hauterkrankungen Teil II. Mittwoch, 30. September, 01:00 Uhr ET [07:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. P2288.)

Weitere Informationen zum EADV-Kongress 2026 finden Sie unter: www.eadv.com/programme

Über Opzelura (ruxolitinib)-Creme

Opzelura (Ruxolitinib)-Creme, eine neuartige Cremeformulierung mit dem selektiven JAK1/JAK2-Inhibitor Ruxolitinib von Incyte, wurde von der US-amerikanischen FDA für die topische Behandlung von nicht-segmentaler Vitiligo bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen und ist das erste und einzige zur Repigmentierung zugelassene Medikament in den Vereinigten Staaten. Außerdem ist Opzelura in den USA für die topische kurzfristige und nicht kontinuierliche chronische Behandlung von leichter bis mittelschwerer AD bei nicht immungeschwächten Patienten ab 2 Jahren zugelassen, deren Erkrankung sich mit topischen verschreibungspflichtigen Therapien nicht ausreichend kontrollieren lässt oder bei denen diese Therapien nicht angezeigt sind. Die Anwendung von Opzelura in Kombination mit therapeutischen Biologika, anderen JAK-Inhibitoren oder potenten Immunsuppressiva wie Azathioprin oder Cyclosporin wird nicht empfohlen.

In Europa ist Opzelura (Ruxolitinib)-Creme 15 mg/g für die Behandlung von nicht-segmentaler Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zugelassen sowie bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer atopischer Dermatitis (AD), bei denen topische Kortikosteroide (TCS) und topische Calcineurin-Hemmer (TCI) unzureichend oder ungeeignet sind.

Incyte besitzt die weltweiten Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Opzelura. Bis heute wurden weltweit mehr als eine Million Patienten mit Opzelura behandelt.

Opzelura ist eine eingetragene Marke von Incyte.

Über Povorcitinib

Povorcitinib (INCB54707) ist ein oral verabreichter, selektiver JAK1-Inhibitor auf niedermolekularer Basis, der derzeit in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem HS (STOP-HS1, STOP-HS2, STOP-HS LTE), nicht-segmentaler Vitiligo (STOP-V1, STOP-V2) und Prurigo nodularis (PN; STOP-PN1, STOP-PN2) sowie in einer Phase-2-Studie bei mittelschwerem bis schwerem Asthma untersucht wird. Der Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (New Drug Application, NDA) und der Antrag auf Marktzulassung (Marketing Authorization Application, MAA) für Povorcitinib als potenzielle Behandlung für Patienten mit mittelschwerem bis schwerem HS werden derzeit von der US-amerikanischen Food and Drug Administration bzw. der Europäischen Arzneimittelagentur geprüft.

Über Vitiligo

Vitiligo ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die durch eine Depigmentierung der Haut gekennzeichnet ist, die auf den Verlust pigmentbildender Zellen, sogenannter Melanozyten, zurückzuführen ist. Es wird angenommen, dass eine Überaktivität des JAK-Signalwegs die Entzündung antreibt, die an der Pathogenese und dem Fortschreiten der Vitiligo beteiligt ist. In den Vereinigten Staaten wird bei mehr als 1,5 Millionen Menschen Vitiligo diagnostiziert.1 Die Gesamtprävalenz dieser Erkrankung wird auf etwa 2 bis 3 Millionen geschätzt,2 wobei die Mehrheit der Patienten (etwa 85 %) an nicht-segmentaler Vitiligo leidet.3 Vitiligo kann in jedem Alter auftreten, auch wenn bei vielen Patienten mit Vitiligo die ersten Symptome bereits vor dem 30. Lebensjahr auftreten.4

Über Atopische Dermatitis

AD die häufigste Form des Ekzems ist eine chronische, wiederkehrende, entzündliche und stark juckende Hauterkrankung, von der weltweit bis zu 25 der Kinder und bis zu 12 der Erwachsenen betroffen sind. In Europa liegt die geschätzte Prävalenz bei 4,4 bis 7,1 der Erwachsenen.5,6 Zu den Anzeichen und Symptomen gehören gereizte und juckende Haut, die zu roten Läsionen führen kann, aus denen Flüssigkeit austritt und die verkrusten.7

Über Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die durch schmerzhafte Knötchen und Abszesse gekennzeichnet ist und zu irreversibler Gewebezerstörung und Narbenbildung führen kann.8,9 Es wird angenommen, dass eine Überaktivität des JAK/STAT-Signalwegs Entzündungen antreibt, die an der Pathogenese und dem Fortschreiten von HS beteiligt sind.10 Schätzungen zufolge leiden in den USA mehr als 150.000 Patienten an mittelschwerer bis schwerer HS.10 Angesichts des stark einschränkenden Charakters dieser Erkrankung kann sie die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen.11

Über Prurigo nodularis

Prurigo nodularis (PN) ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die durch starken Juckreiz und verdickte, rote Beulen an Armen, Beinen und am Rumpf gekennzeichnet ist.12 In den USA leben etwa 200.000 Menschen mit PN.13 Es kann Menschen jeden Alters betreffen, tritt jedoch am häufigsten bei Personen im Alter von 40 bis 69 Jahren auf.14,15,16,17 Aufgrund des anhaltenden, intensiven Kratzens und Reibens der Haut führt PN zu juckenden Hautbeulen, sogenannten "Knötchen", die oft erhebliche Auswirkungen auf den Schlaf und die allgemeine Lebensqualität der Patienten haben.12,18

Über Incyte

Incyte definiert das Potenzial biopharmazeutischer Innovationen neu. Mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einem konsequenten Fokus auf die Patienten haben wir ein etabliertes Portfolio von First-in-Class-Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio von Medikamenten der nächsten Generation in unseren Kernbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Incyte Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Daten, die Incyte auf dem EADV-Kongress 2026 vorstellen wird, sowie zu den Erwartungen von Incyte hinsichtlich der Bedeutung dieser Daten, die Stärke des Portfolios von Incyte im Bereich Entzündungen und Autoimmunität, das Potenzial der in der Entwicklung befindlichen und zugelassenen Therapien von Incyte wie Povorcitinib und Ruxolitinib-Creme sowie die Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie sie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, darunter die Fähigkeit von Incyte, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte und Produktkandidaten nachzuweisen; die ausreichende Qualität der Daten aus klinischen Studien, um geltende behördliche Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von Incyte, mit seinen vermarkteten Produkten und Produktkandidaten sofern diese zugelassen werden kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; der Wettbewerb auf dem Markt sowie Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 endende Quartal. Incyte lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

1 Bergqvist C, Ezzedine K. Vitiligo: A Review. Dermatology 2020;236:571-592.

2 Gandhi K, et al. Prevalence of vitiligo among adults in the United States. J Am Acad Dermatol 2022;158(1):43-50.

3 Ezzedine K, et al. Seminar: Vitiligo. Lancet 2015;386:74-84.

4 Frisoli M, et al. Vitiligo: mechanisms of pathogenesis and treatment. Annu. Rev. Immunol 2020;38(1):621-648.

5 Global Atopic Dermatitis Atlas. Global report on atopic dermatitis 2022. Verfügbar unter: https://www.eczemacouncil.org/assets/docs/global-report-on-atopic-dermatitis-2022.pdf. Aufgerufen April 2026

6 Eckert L, Gupta S, Gadkari A, et al. Burden of illness in adults with atopic dermatitis: Analysis of national health and wellness survey data from France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom. J Am Acad Dermatol.

7 Boguniewicz M, Fonacier L, Guttman-Yassky E, et al. Atopic dermatitis yardstick: practical recommendations for an evolving therapeutic landscape. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;120(1):10-22.e2. Link zur Quelle https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29273118/

8 McCarthy, S. (2025) Hidradenitis suppurativa. Annu Rev Med. 76(1):69-80. Link zur Quelle https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39869430/

9 Kirby J.S., et al. (2024) Efficacy and safety of the oral Janus kinase 1 inhibitor povorcitinib (INCB054707) in patients with hidradenitis suppurativa in a phase 2, randomized, double-blind, dose-ranging, placebo-controlled study. J Am Acad Dermatol 90(3):521-529. Link zur Quelle https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37871805/

10 Maronese C.A., et al. (2024) Biologics for Hidradenitis suppurativa: evolution of the treatment paradigm. Expert Rev Clin Immunol. 20(5), 525-545. Link zur Quelle https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38130204/

11 McMillan K. (2014) Hidradenitis suppurativa: number of diagnosed patients, demographic characteristics, and treatment patterns in the United States. J Am Acad Dermatol 179(12):1477-83. Link zur Quelle https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24812161/

12 National Organization for Rare Disorders. Prurigo Nodularis. https://rarediseases.org/rare-diseases/prurigo-nodularis/. Aufgerufen am 28. Januar 2025.

13 Huang AH, et al. JID 2020;140:480-483

14 Huang AH, et al. J Am Acad Dermatol 2020;83:1559-1565

15 Wongvibulsin S, et al. J Invest Dermatol 2021;141:2530-2533

16 Boozalis E, et al. J Am Acad Dermatol 2018;79:714-719

17 Whang KA, et al. Medicines (Basel) 2019;6:88

18 Yale Medicine. Prurigo Nodularis. https://www.yalemedicine.org/conditions/prurigo-nodularis-overview. Aufgerufen am 28. Januar 2025.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922425025/de/

Contacts:

Medien

media@incyte.com



Investoren

ir@incyte.com