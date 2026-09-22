Moderna - MRNA: 2 Volltreffer in Folge mit der Impfstoffaktie!

Kampf gg. Schwarzen Hautkrebs!

European Society for Medical Oncology (ESMO): Moderna will ausführliche Ergebnisse zu Intismeran Autogene präsentieren!

Moderna (MRNA) - US60770K1079

Rückblick: Das Chartbild der Moderna-Aktie zeigt zwei bei ratgebergeld.at im Mitgliederbereich vorgestellte Trades. Der erste Trade setzt im Bereich von etwa 63 bis 65 USD an. Zuvor hatte sich die Aktie über mehrere Monate überwiegend zwischen etwa 45 und 65 USD bewegt. Mit dem erneuten Überschreiten der 63-65-USD-Zone wurde diese Seitwärtsbewegung nach oben verlassen und ein neuer Aufwärtstrend etabliert. Nach dem Ausbruch beschleunigte sich die Bewegung massiv: Moderna stieg zunächst über 80 USD und anschließend, nach einer kurzen Konsolidierung, bis in den Bereich von 140 bis 150 USD.

Der zweite Trade entstand nach diesem ersten Kursschub. Statt den gesamten Anstieg wieder abzugeben, konsolidierte die Aktie im Bereich zwischen ungefähr 139 und 151 USD. Diese Seitwärtsphase ist im Chart gut zu erkennen und bildet eine neue, deutlich höher liegende Handelszone. Die Unterkante bei etwa 139 bis 140 USD fungiert dabei als Unterstützung, während die Marke um 150 bis 151 USD mehrfach als Widerstand wirkt. Der eingezeichnete zweite Trade setzt folgerichtig auf den Ausbruch über diese obere Begrenzung. Dieser Trade läuft noch, Mitglieder erhalten Infos zur Gewinnmitnahme.

Moderna-Aktie: Chart vom 22.09.2026, Kürzel: MRNA Kurs: 182.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Am kommenden Samstag, 24. Oktober, rückt Moderna auf der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) in den Mittelpunkt: Im Rahmen eines Präsidialsymposiums will das Unternehmen ausführliche Ergebnisse zu Intismeran Autogene präsentieren. Untersucht wurde der Impfstoffkandidat in Kombination mit Keytruda von Merck & Co. als adjuvante Therapie für Patienten mit operativ entferntem Melanom der Stadien IIB bis IV. Bereits im August hatten Moderna und Merck & Co. mitgeteilt, dass die Kombinationstherapie bei der Behandlung von schwarzem Hautkrebs die definierten Studienziele erreicht habe. Konkrete Daten zur Wirksamkeit, etwa zum Therapieansprechen, sowie detaillierte Angaben zu möglichen Nebenwirkungen blieben die beiden Unternehmen damals jedoch schuldig. Die Ankündigung klingt vielversprechend, jedoch sollten Trader jederzeit mit Rückschlägen rechnen, da es bis zur Zulassung noch ein langer Weg ist.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 72.88 Milliarden USD

Meine Meinung zu Moderna ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/moderna-aktie-ausser-rand-und-band-der-tag-der-alles-entscheidet-20409235.html

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.