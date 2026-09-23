DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Operative Performance im ersten Halbjahr 2026 abermals verbessert; Prognose bestätigt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Operative Performance im ersten Halbjahr 2026 abermals verbessert; Prognose bestätigt

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Zürich (pta000/23.09.2026/07:00 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Like-for-like-Nettomieteinnahmen des Strategic Portfolio steigen zum Stichtag um 5,1 % gegenüber demersten Halbjahr 2025 • Leerstandsquote des Strategic Portfolio sinkt auf 3,3 %; durchschnittliche Nettokaltmiete steigt auf EUR6,68/m(2) • FFO liegt mit EUR 8,9 Mio. im Rahmen der Erwartungen; Adjusted EBITDA des Konzerns steigt um 25 % auf EUR29,9 Mio. • Loan-to-Value Ratio des Konzerns sinkt auf 45,2 % • Prognose für 2026 bestätigt

Die Peach Property Group AG (<>), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Diese bestätigen die am 31. August 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert. Die im ersten Halbjahr erzielten Fortschritte bestätigen die im Rahmen der Präsentation für das Geschäftsjahr 2025 vorgestellte <>. Diese beschreibt insbesondere ein Szenario für die weitere operative Verbesserung des Strategic Portfolio, die vollständige Veräusserung der Non-Strategic Assets, eine weitere Reduktion des Loan-to-Value (LTV) auf unter 45 % sowie eine nachhaltige Steigerung von EBITDA und FFO.

Operative Kennzahlen des Strategic Portfolio weiter verbessert

Die Like-for-like-Nettomieteinnahmen des Strategic Portfolio stiegen im Stichtagsvergleich zum 30. Juni 2025 um 5,1 % und summieren sich in der ersten Jahreshälfte auf EUR 42,4 Mio. Die Leerstandsquote auf Basis von Wohneinheiten sank auf 3,3 % von 3,8 % zum Jahresende 2025, während sich die durchschnittliche Nettokaltmiete auf EUR 6,68/m(2) (31. Dezember 2025: EUR 6,61/ m(2)) erhöhte. Schnellere Wiedervermietungen, ein aktiveres Forderungsmanagement und gezielte Investitionen in den Bestand unterstützten die operative Entwicklung. Das Net Operating Income (NOI) des Strategic Portfolio erreichte rund EUR 32 Mio.; die NOI-Marge lag bei rund 75 %. Zum 30. Juni 2026 umfasste das Strategic Portfolio 16.220 Wohneinheiten und damit circa 80 % des Gesamtportfolios sowie rund 85 % der gesamten Mietfläche. Der Marktwert des Strategic Portfolio lag Ende Juni bei rund EUR 1,5 Mrd.; das Gesamtportfolio erreichte einen Wert von gut EUR 1,8 Mrd. Die von CBRE zum 30. Juni 2026 ermittelten Bewertungsmultiplikatoren lagen bei rund 15,5x auf Basis der Soll-Mieterträge und 17,0x auf Basis der Ist-Mieterträge.

Konzernergebnis verbessert

Das Adjusted EBITDA des Konzerns stieg auf EUR 29,9 Mio. nach EUR 23,8 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die Funds from Operations (FFO) gingen trotz Portfolioverkäufen und erhöhten Finanzierungsaufwendungen mit EUR 8,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr EUR 9,4 Mio. nur leicht zurück. Der EPRA NTA lag zum 30. Juni 2026 bei EUR 18,49 je Aktie gegenüber EUR 18,50 zum Jahresende 2025. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich auf EUR 29,0 Mio. nach EUR 19,5 Mio., während sich der Konzernverlust auf EUR 3,6 Mio. verringerte, verglichen mit EUR 9,6 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Peach Property Group weiterhin einen Anstieg der Nettomieteinnahmen im Strategic Portfolio auf Like-for-like-Basis um rund 6,0 %. Für den Konzern wird unverändert ein FFO zwischen EUR 17 Mio. und EUR 19 Mio. erwartet. Die auf 45,2 % gesunkene Loan-to-Value Ratio unterstreicht die Fortschritte beim Schuldenabbau. Mittelfristig strebt der Konzern weiterhin einen LTV von unter 45 % an.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group: <>

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt <> das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 23, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)