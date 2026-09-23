Zürich (www.anleihencheck.de) - Peach Property Group: Operative Entwicklung in H1 2026 abermals verbessert - Prognose bestätigt - AnleihenewsDie Peach Property Group AG (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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