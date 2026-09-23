S&P Global hat mehr als 20 % verloren und ist derzeit so niedrig bewertet wie lange nicht. Aber reicht das aus? Ist das eine Gelegenheit?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|S&P Global: Ist dieser Burggraben überhaupt zu knacken?
|S&P Global hat mehr als 20 % verloren und ist derzeit so niedrig bewertet wie lange nicht. Aber reicht das aus? Ist das eine Gelegenheit Den vollständigen Artikel lesen ...
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|11:07
|S&P Global PMIs dürften im September ein robustes US-Wirtschaftswachstum zeigen
|Die S&P Global Flash-PMIs für September dürften leicht nachgeben - Die Märkte erwarten, dass die Federal Reserve an ihrer vorsichtigen Haltung festhält - EUR/USD wirkt deutlich südlich der 1,1500-Marke...
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|10:45
|S&P Global: Euroraum-Wirtschaft gewinnt an Dynamik im September
|DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft gewinnt an Dynamik im September
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Der Aufschwung in der Eurozone hat sich im September verstärkt. Der Sammelindex für die Produktion...
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|10:19
|S&P Global: Deutsche Wirtschaft wächst deutlich
|10:15
|S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im September an Stärke
|DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im September an Stärke
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im September beschleunigt. Der von S&P Global...
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