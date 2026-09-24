Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Belastet wird die Stimmung von wieder höheren Ölpreisen und dem kräftigen Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen. Hierzulande richtet sich der Blick auf die Lagebeurteilung der SNB. Überraschend starke US-Konjunkturdaten vom Mittwoch haben die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Fed verstärkt. Gleichzeitig notiert Brent wieder bei rund 103 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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