FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0015002SN0
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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