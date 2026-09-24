Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank hat heute ihren Leitzins unverändert bei 0,00% belassen, so die Analysten der Nord LB.Auch der Zinsabschlag auf Überschussreserven von Banken in Höhe von 0,25% bleibe unverändert. Die Notenbank projiziere nun einen Leitzins von Null-Prozent bis zum dritten Quartal 2028. Nachdem der Franken in den letzten Wochen merklich abgewertet habe, sei die Formulierung zur Interventionsbereitschaft am Devisenmarkt abgeschwächt, aber nicht gestrichen worden. Die Entscheidung sei so erwartet worden. Auch an den Märkten sei keine auffällige Reaktion zu erkennen gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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