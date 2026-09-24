Bern - Die SNB hält an ihrem Nullzins fest, doch die geldpolitische Ruhe könnte sich dem Ende nähern. Ein schwächerer Franken, eine höhere Inflation und eine robustere Wirtschaft werfen die Frage auf, ob die Zeit der Nullzinsen langsam zu Ende geht. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins am Donnerstag - wie erwartet - bei 0,00 Prozent belassen. Gleichzeitig hat sie ihre Inflationsprognose leicht nach oben angepasst. Für 2026 bis 2028 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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