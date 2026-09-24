Die Atos-Aktie arbeitet den zuletzt skizzierten Abwärtsfahrplan weiter konsequent ab. In meiner Analyse vor knapp zwei Wochen hatte der nachhaltige Bruch von 26,76 beziehungsweise 26 € das nächste Verkaufssignal geliefert und 19 € als übergeordnetes Ziel aktiviert. Mittlerweile ist der Titel in der Spitze rund -64% vom Jahreshoch eingebrochen und notiert aktuell bei nur noch 22,86 €. Eine tragfähige Bodenbildung lässt damit weiter auf sich warten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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