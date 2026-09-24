Zwei Monate nach der Aktivierung des "Trusted Agent Protocol" von Visa wickelte Cleverbridge den ersten in Frankreich über Passkey authentifizierten agentischen Kauf mit einer Revolut-Karte für Privatkunden ab.

Cleverbridge, eine kontrollierte globale Handelsplattform für Software- und Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen eines Anfang dieses Monats angekündigten Pilotprojekts mit Visa und Revolut die erste Passkey-authentifizierte agentische Zahlung in Frankreich in einem Live-Checkout-Vorgang erfolgreich durchgeführt hat.

Der Testagent von Visa, "My Agent", hat den Kauf initiiert. Cleverbridge hat ihn im Rahmen des "Trusted Agent Protocol" von Visa als zugelassenen Agenten erkannt und den Zahlungsvorgang abgeschlossen. Ein "Visa Payment Passkey" diente zur Authentifizierung für die Transaktion und erfüllte damit die Anforderungen an die "Strong Customer Authentication" in Europa; Revolut autorisierte die Zahlung über eine französische Verbraucherkreditkarte.

Die Transaktion wurde durch "Visa Intelligent Commerce" ermöglicht, das auf der bestehenden Zahlungsinfrastruktur von Visa ausgeführt wird. Visa hat erklärt, dass Passkeys das Vorhandensein einer Kaufabsicht garantieren, die Verbraucher vor Fehlern des Agenten während des Kaufvorgangs bewahren und die Händler vor KI-gesteuerten Rückbuchungsanträgen schützen.

Im Juli gab Cleverbridge bekannt, dass das Unternehmen zu den ersten Händlern gehört, die das "Trusted Agent Protocol" und das "Agentic Directory" von Visa implementiert haben, und dass es damit begonnen hat, von Agenten initiierte Transaktionen in seiner eigenen Umgebung abzuwickeln. Mit dieser Transaktion haben die Ergebnisse dieser Bemühungen den Markt erreicht in Form einer von Revolut ausgestellten, einsatzbereiten Verbraucherkarte.

"Agenten erfordern bei einem gewöhnlichen Kauf mehr Kontrolle, nicht weniger, und das Ganze muss auf einem realen Markt funktionieren und nicht nur im Labor", sagte Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. "In diesem Fall wusste der Händler, mit welchem Agenten er es zu tun hatte, und die Bank des Kunden behielt die Kontrolle über die Zahlung. Das muss gewährleistet sein, bevor der agentische Handel ein bedeutendes Volumen erreichen kann, und bei der Ausarbeitung dieser Bedingungen zu helfen ist der Grund, warum wir an diesem Programm teilnehmen."

Die Unterstützung für zugelassene KI-Agenten wird in die von Cleverbridge betriebene E-Commerce-Umgebung integriert, anstatt als separates Projekt konzipiert zu werden, das alle Software- und Technologieunternehmen selbst durchführen müssen. Der agentische Handel befindet sich noch in einem frühen Stadium, und Cleverbridge arbeitet im Rahmen des Programms "Agentic Ready" weiterhin mit Visa daran, wie verifizierte Agenten im realen Handel erkannt und reguliert werden können.

Um zu besprechen, was "Agentic Commerce" für Ihr Unternehmen bedeutet, würden wir uns freuen, wenn Sie das Cleverbridge-Team kontaktieren.

Über Cleverbridge

Cleverbridge ist eine kontrollierte globale Handelsplattform für Unternehmen aus den Bereichen Unternehmenssoftware und Technologie, die Infrastruktur mit Dienstleistungen kombiniert, um Kunden dabei zu unterstützen, über verschiedene Markteinführungsmodelle hinweg Verkäufe zu tätigen, Verträge zu verlängern und profitabler zu wachsen. Ob es um die Einführung eines neuen Vertriebskanals, die Konsolidierung einer fragmentierten E-Commerce-Infrastruktur, die Erschließung neuer Märkte oder die Automatisierung von Bestellungen und Vertragsverlängerungen geht Unternehmen vertrauen darauf, dass Cleverbridge die Verantwortung für den gesamten Betrieb übernimmt und die Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung, Steuerabwicklung, Compliance sowie die Nachfragegenerierung übernimmt, von denen ihre digitalen Umsätze abhängen.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet und wickelt jährlich ein Geschäftsvolumen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in über 240 Märkten ab. Zu den Kunden zählen unter anderem Autodesk, SUSE, Tenable, Veeam und Shure. Erfahren Sie mehr unter grow.cleverbridge.com.

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