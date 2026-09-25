München (ots) -Die Augsburger Panther holen sich den Sieg in Iserlohn! Trotz 0:2-Rückstand konnte Enrico Henriquez-Morales im 3. Drittel ausgleichen und dadurch die Overtime und auch das Penaltyschießen erzwingen, das Kyle Mayhew mit seinem Golden Goal entschied: "Das war extrem wichtig! Man konnte klar sehen, wie sie das Momentum nach dem ersten Tor hatten. Das war definitiv der Wendepunkt für uns, dass wir unser eigenes Momentum aufbauen und das Ding drehen können", freut sich der US-Amerikaner. Auf der anderen Seite muss Johannes Krauß die Niederlage im Duell mit seinem großen Bruder Philipp hinnehmen, nimmt das aber mit Humor: "Wir sind beide Sportsmänner. Wir sehen das mit Humor. Heute hat am Ende er den Sieg nach Hause geholt. Aber das nächste Mal machen wir's!"Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 3. Spieltag der PENNY DEL mit dem Spiel der Iserlohn Roosters gegen die Augsburger Panther. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's schon am Freitag, ab 19.00 Uhr mit der Konferenz des 3. Spieltags und ab 19.15 Uhr mit den Einzelspielen - darunter das Spitzenspiel zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin.PENNY DEL | 3. Spieltag: Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 2:3 (SO) | Augsburg macht die Aufholjagd perfekt: "Das war definitiv der Wendepunkt für uns, dass wir unser eigenes Momentum aufbauen und das Ding drehen können"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YTR1cGVFOTNYRHBicjNteFY0ZFdhK3ZxcGUvNmRodXh2U0F6WnZxcTZ0dz0=Die Augsburger Aufholjagd ist komplett! Kyle Mayhew verwandelt den entscheidenden Penalty! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=K081c2VadzZkY3J2SXdhbC9PV0VNZDd0UnR6dmhKdkZ6QnhnekZ0d0dtTT0=Kyle Mayhew, Schütze des Game Winning Goal für Augsburg: "Das war extrem wichtig! Man konnte klar sehen, wie sie das Momentum nach dem ersten Tor hatten. Das war definitiv der Wendepunkt für uns, dass wir unser eigenes Momentum aufbauen und das Ding drehen können."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RkxqV1k5QW41WTF0N0JSd3gvYzBiZ1VpdklianFNUFdOQVJlRGNIRXlDMD0=Johannes Krauß, Spieler Iserlohn, über das Duell mit seinem Bruder Philipp: "Das war schon komisch. Aber wir sind beide Sportsmänner. Wir sehen das mit Humor. Heute hat am Ende er den Sieg nachhause geholt. Aber das nächste Mal machen wir's!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YlhtK3dqVjNMdUhidm9rWmpycnhmN3dFaWdkamVKSnlvMXZhRGZZa1pwcz0=EishockeyDeutschland - Der neue BundestrainerAm Freitag startet die Content-Serie EishockeyDeutschland in die neue Saison. In Folge 1 hat MagentaSport den neuen Bundestrainer André Rankel am Tag seiner Unterschrift und Vorstellung begleitet und exklusiv mit ihm gesprochen. Hier gibt's den Teaser zur neuen Folge: cloud.thinxpool.de/s/rXtSJPPfBdRoD6K.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 3. SpieltagFreitag, 25.09.2026ab 19.00 Uhr in der großen Konferenz, ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie - Eisbären Berlin, Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings, Löwen Frankfurt -Nürnberg Ice Tigers, Adler Mannheim - Krefeld Pinguine, Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München, Straubing Tigers - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6358711