München (ots) -Panathinaikos feiert mit Welt- und Europameister Isaac Bonga beim deutlichen 91:72 gegen Paris einen gelungenen Saisonstart! Bonga steuert 5 Punkte, 2 Rebounds und einen Assist bei. Die Scheinwerfer lagen aber auf dem französischen Trio Sylvain Francisco (18 Punkte), Mathias Lessort (15 Punkte) und Guerschon Yabusele (13 Punkte), die sich auch außerhalb des Platzes bestens verstehen: "Das sind nicht nur meine Teamkollegen, das sind meine Brüder. Wir haben außerhalb des Platzes eine Beziehung - schon bevor wir zusammengespielt haben. Wenn man sich in der Nationalmannschaft trifft, spricht man darüber, wie schwer es ist, irgendwann zusammen zu spielen. Man stellt sich verschiedene Szenarien vor. Und jetzt wird die Geschichte wahr", freut sich Lessort.Im Duell der deutschen Nationalspieler, zwischen David Krämers Roter Stern Belgrad und Zalgiris Kaunas um Maodo Lo behalten die Litauer mit 83:77 die Oberhand. Den individuell besseren Abend erwischt aber Krämer mit 11 Punkten gegenüber Lo (3 Punkte). Zalgiris-Coach Tomas Masiulis: "Als Trainer habe ich immer Anpassungen. Aber unsere Einstellung, der Wille zu spielen. Jeder hat für das Team gespielt. Das ist ein guter Sieg. Aber nur ein Sieg. Wir müssen weitermachen."Einen Auftakterfolg gibt es auch für NBA-Legende und Villeurbanne-Präsident Tony Parker, der jetzt für die Franzosen auch als Trainer an der Seitenlinie steht: Gegen Maccabi Tel Aviv, den neuen Klub von Welt- und Europameister Daniel Theis, gewinnt ASVEL mit 84:74 - und Parker freut sich für sein Team: "Ich freue mich für die Jungs. Ich bin super happy für die Jungs! Sie haben hart im Training gearbeitet. Wir hatten am Samstag eine toughe Niederlage [71:73 im Halbfinale der SuperCoupe gegen Roanne, Anm. d. Red.]. Ich liebe die Reaktion. Wir haben hart trainiert. Ich bin super happy für sie. Für mich ist es auch großartig. Das ist mein erster Sieg. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das ist nur ein Spiel. Aber für das Selbstvertrauen ist es gut, die Saison auf die richtige Art und Weise zu beginnen."Happyend nach Auftakt-Krimi! Dramatisch, aber verdient gewinnt der FC Bayern am 1. EuroLeague-Spieltag in Sofia mit 86:84 gegen Hapoel Tel Aviv. Nach starker Vorstellung im 2. und 3. Viertel, in denen vor allem das Welt- und Europameister-Duo aus Andi Obst (19 Punkte) und Neuzugang Johannes Thiemann (15 Punkte) glänzt, setzt Hapoel im Schlussviertel zur Aufholjagd an und dreht die zwischenzeitlich 18 Punkte Vorsprung der Münchener.Trainer Anton Gavel über diese Zitterpartie: "Sie haben sechsmal in Folge getroffen. Wir haben schwache Shots in der Offensive gehabt. Wenn man das zusammennimmt, ist unsere 18-Punkte-Führung in 3-4 Minuten weg. Das ist die Qualität, die dieses Team von Hapoel Tel Aviv hat." Obst, der zum "Player of the Game" gewählt wird, freut sich über einen "großartigen Teamerfolg über das ganze Spiel. Es war nicht das perfekte Basketballspiel über 40 Minuten. Wir hatten einen großartigen Start in die 2. Hälfte, haben dann aber ein bisschen nachgelassen." Grund zur Freude hat auch Johannes Thiemann, der sein erstes EuroLeague-Spiel für den FC Bayern bestritt und sein erstes in der besten Liga Europas seit dem 4. April 2024 - damals noch für ALBA Berlin: "Ich bin super happy, wieder in der EuroLeague auf dem Platz zu stehen. Für mich ist es einfach Freude, wieder zurück zu sein. Und ein Sieg im ersten Spiel ist der perfekte Start!" Positiv aus Bayern-Sicht auch die Leistung des "gefühlten Neuzugangs" Rokas Jokubaitis: Der Litauer hatte nach einem Kreuzbandriss mit Meniskusschaden, den er sich bei der Basketball-EM 2025 zugezogen hatte, die gesamte Vorsaison verpasst. Bei seinem EuroLeague-Comeback steuert der 25-Jährige 6 Punkte und 6 Assists bei.Weiter geht es für den FC Bayern am kommenden Dienstag, ab 19.30 Uhr live bei MagentaSport im Einzelspiel und in der Konferenz, mit dem nächsten schweren Auswärtsspiel: beim türkischen "Powerhouse" Fenerbahce Istanbul, einem der Topfavoriten auf den Titel - Hexenkessel-Atmosphäre inklusive. Auch in der neuen EuroLeague-Spielzeit übertragen MagentaSport und MagentaTV wieder alle Partien der Regular Season und der Playoffs live und exklusiv sowie an ausgewählten Highlight-Spieltagen in der großen Konferenz. Das MagentaSport Topspiel gibt's kostenlos für alle Basketballfans!Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 1. Spieltag der EuroLeague, mit dem Spiel Hapoel Tel Aviv gegen den FC Bayern. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Freitag, ab 19.30 Uhr geht es weiter mit der EuroLeague, wenn unter anderem Bundestrainer Álex Mumbrú sein Debüt an der Seitenlinie von Virtus Bologna gibt, auswärts bei Fenerbahce - als Topspiel live und kostenlos für alle Basketballfans!EuroLeague | 1. Spieltag: Panathinaikos - Paris Basketball 91:72 | Erster Sieg nach der Ära Ataman - und "Kali nichta"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=djNxN1RHSVRYbDZJRUVOUUcyQmFyZDA1cnhnRlRHVUtRU3MrNHZGUG45az0=Mathias Lesort, 15 Punkte gegen Paris und "Player of the Game": "Es ist wichtig, so in die neue Saison zu starten, besonders mit einem Heimsieg und versuchen, ein Statement zu setzen. Wir müssen es Spiel für Spiel nehmen und uns auf das fokussieren, was als Nächstes kommt."... darüber, dass sein Interview von den besten Freunden und französischen Nationalmannschaftskollegen Guerschon Yabusele und Sylvain Francisco gecrasht wird: "Das sind nicht nur meine Teamkollegen, das sind meine Brüder. Wir haben außerhalb des Platzes eine Beziehung schon bevor wir zusammengespielt haben. Wenn man sich in der Nationalmannschaft trifft, spricht man darüber, wie schwer es ist, irgendwann zusammen zu spielen. Man stellt sich verschiedene Szenarien vor. Und jetzt wird die Geschichte wahr. Wir genießen jeden Moment. Und der beste Weg ist dadurch, Spiele zu gewinnen. [lacht] Raus mit euch! Raus hier! Siehst du? Ich kann mit ihnen nicht seriös sein! Ich versuche, seriös zu sein, aber das geht mit den Jungs nicht! Schönen Abend allerseits! Kali nichta!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UjlXbzJzZkFxVUg4VHFDb2hJOWtMbUl3WS9TdVF5RWdwOEFHTGd4VGM3Zz0=Zeljko Obradovic, neuer Trainer bei Panathinaikos, insgesamt fünfmal EuroLeague-Sieger und Nachfolger von Ergin Ataman: "Ich habe ein gutes Gefühl und will meinen Spielern gratulieren. Wir haben mit viel Energie gespielt. Während des Spiels gab es einige Momente, in denen wir nicht gut gespielt haben, mit vielen Turnovers. Aber insgesamt bin ich sehr happy, wie wir gespielt haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QTNGdVU3R2RNU0p1M2dCTHBoUllVZ3BVZ0IxWXJaVW9PZFluRks5TEs4bz0=Maxime Lefevre, Trainer Paris: "Wir hatten einen schlechten Start. Wir konnten am Anfang des Spiels den Ball nicht rebounden. Ab da nahmen die Dinge ihren Lauf. Sie haben daraus zweite Chancen und Dreier gemacht. Das hat uns das ganze Spiel über zurückgeworfen. Dann müssen wir mit ein bisschen mit dem Publikum spielen und einfach weitermachen. Wir sind ins Spiel zurückgekommen, haben einige Sachen gut gemacht. Wir hatten aber insgesamt zu viele schlechte Phasen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UkpCRHBGbkF1Y2t5cmpxVWQrNEEzUWpmM0xCRmpHUi9NS09pZ3lTZzU0bz0=LDLC ASVEL Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv 84:74 | Erster Sieg für Tony Parker als Trainer: "Für das Selbstvertrauen ist es gut, die Saison auf die richtige Art und Weise zu beginnen"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RHpDci8wRFVPSVA5cVhrR3dQbkExT0JpRHJHcVpVK1IxeDNNMkU0ckM2ST0=Satter Dunk von Daniel Theis - aber am Ende zu wenig. Auf 9 Punkte kommt der Welt- und Europameister und muss sich letztendlich trotzdem geschlagen geben. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=LzlIdEJhdWZqSmVKcERzYVc5UzJlczRueHNuQnJ4Y3JZV2xwZ2lzQmtkOD0=Tony Parker, Präsident und Trainer Villeurbanne: "Ich freue mich für die Jungs. Ich bin super happy für die Jungs! Sie haben hart im Training gearbeitet. Wir hatten am Samstag eine toughe Niederlage [71:73 im Halbfinale der SuperCoupe gegen Roanne, Anm. d. Red.]. Ich liebe die Reaktion. Wir haben hart trainiert. Ich bin super happy für sie. Für mich ist es auch großartig. Das ist mein erster Sieg. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das ist nur ein Spiel. Aber für das Selbstvertrauen ist es gut, die Saison auf die richtige Art und Weise zu beginnen, besonders zuhause vor unseren Fans. Ich bin einfach happy für jeden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2w2RHZlMWgwclRVbDJKaThtVVpxYUhQak91ZE5jcjBrSTdxNHFDdzVwZz0=Oded Kattash, Trainer Maccabi Tel Aviv: "In der 2. Halbzeit spielen wir besser, wir kommen ins Spiel zurück. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen wollen. 11 Turnover in der 1. Hälfte. Da müssen wir besser spielen. Wir erwarten, dass wir besser spielen. Aber wir müssen auch verstehen, dass es das erste Spiel ist. In der EuroLeague kann, besonders im ersten Spiel, alles passieren. Es ist immer noch irgendwie Teil der Vorbereitung. Es ist früh in der Saison. Wir müssen daraus lernen. Aber wir werden dahin kommen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WmdSb2gyUWFIOFdzTjFSTDlWNy8zUDgxNVltVHpGWkJhdkpkZFk4T0Vybz0=Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos Piräus 89:106 | Bartzokas: "Das erste Spiel der neuen Saison ist immer kompliziert"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=S3EvSVZnMndNRkduZmdDTVdubU0zT1R1QmRoOGhJQWtUaUQwMWt4K3VWWT0=Giorgios Bartzokas, Trainer Olympiakos: "Das erste Spiel der neuen Saison ist immer kompliziert. Man weiß nicht, was man von beiden Teams erwarten kann. Für uns war wichtig, mit einem Auswärtssieg zu starten. Das ist nie einfach, hier bei Vitoria, besonders, wenn man das Spiel nicht kontrolliert. Offensiv haben wir wirklich talentierte Spieler, die problemlos 20 Punkte machen können. Deshalb haben wir 106 Punkte. Aber natürlich gibt es noch Dinge, die wir verbessern können. Wir hatten heute viele Turnover. Wir müssen den Ball besser beschützen. Das sind Dinge, die Tag für Tag, Training für Training, besser werden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eEtBL01SaW9BT3BrUHMzYzJIYm0rM2ZaN0JlZ1czOCtvcVU0TVdFU0xpYz0=Paolo Galbiati, Trainer Baskonia: "Erstmal Glückwunsch an sie. Ich glaube, dass wir zu viele Wide Opens und Layups verworfen haben. Wir müssen daran wachsen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N25lMnM3NTNtaGlzNEttTVBNYUNIcC9OazRxTkFKUElJRnovZjNLYXJRdz0=Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunas 77:83 | Trotz 11 Punkten von Krämer: Zalgiris holt den Sieg: "Das ist ein guter Sieg. Aber nur ein Sieg"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cXZzR1ZnNDRVWUFoWVQ2ZlkrMDFFNFFNYmgwekswcU0wc2o0Wm1GZ0hGaz0=Starke Leistung von David Krämer mit 11 Punkten - aber der Sieg geht trotzdem an Maodo Lô und Zalgiris Kaunas. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TzlWaGRLRzgzTHN4Zmd6VFBrUHlsdUZpdk5VbHdqTEUzcHdudjluWEdyRT0=Ibon Navarro, Trainer Roter Stern Belgrad: "In der 2. Halbzeit konnten wir uns keine Vorteile erarbeiten. In den entscheidenden Momenten haben sie smarter gespielt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VFluOTRmTDdscUlObjdwRWtadVRDYlJ5RTlFMklGZ2lvVzZVZm9yaFh4ST0=Tomas Masiulis, Trainer Kaunas: "In der 2. Halbzeit haben wir viel besser gespielt. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Als Trainer habe ich immer Anpassungen. Aber unsere Einstellung, der Wille zu spielen. Jeder hat für das Team gespielt. Das ist ein guter Sieg. Aber nur ein Sieg. Wir müssen weitermachen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TGU2cGs0VG5zek1LbVdyUkh4UVRya0RuVFU1ck45VXJCTkk3d25rYkdHTT0=Dubai Basketball - Real Madrid 78:77 | Dubai schlägt Real Madrid mit eigener DNA: "Sie haben einfach so viele Spieler, die wissen, wie man das Spiel auf die richtige Art und Weise spielt"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZGYreHBZZUFSdXFXSFZTMWRuSVROL3dZSXZZOE1FL2hwUFFPczhmUW9yZz0=Dwayne Bacon, 24 Punkte gegen Real Madrid und "Player of the Game": "Wir haben weitergekämpft. Wie wir in der Halbzeit gesagt haben: Wir wissen, was für ein Team das ist. Es gab einen Grund, warum sie fast jedes Jahr im Final Four sind. Wir versuchen, diese DNA aufzubauen. Sie geben einfach nicht auf. Sie haben einfach so viele Spieler, die wissen, wie man das Spiel auf die richtige Art und Weise spielt. Aber wir haben einfach weitergekämpft. Wir haben uns an den Plan gehalten. Wir haben verteidigt, als es am meisten drauf ankam. Unser Point Guard, unser Leader hat diese Saison bis jetzt die wichtigsten Shots getroffen. Genau das brauchen wir."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YU1FWHp0dUZiL2FVaFpjU2Y1cnBtM1dpODc1RkFkRk9rT2JZZ2Ricm9jVT0=Xavi Pascual, Trainer Dubai und Ex-Trainer Barcelona: "Das ist die DNA, die wir aufbauen wollen, immer bis zum Ende zu kämpfen, um jeden Rebound, jede Aktion, jede Possession, defensiv und offensiv. Heute haben wir die Rebounds gewonnen. Das war sehr wichtig für das Spiel. In der 2. Halbzeit haben wir nur 7 Turnover, ein bisschen weniger als in der 1. Hälfte. Das ist ein Punkt, in dem wir uns verbessern wollen. Heute Abend müssen wir happy sein. In den ersten 5 Minuten des letzten Viertels hatten wir nur 2 Punkte. Aber wir haben einen Weg gefunden, öfter zu treffen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VElPMlRENTBSRk85bkV6S0dlVis1a2RRNnRjbkVpWDFqWGM5OFo0R044Yz0=Pedro Martinez, neuer Trainer von Real Madrid: "Es war ein enges Spiel, wie letzte Woche. In den letzten Sekunden des 1. Viertels, 2. Viertels und jetzt am Ende haben wir nicht gut gespielt. Wir haben in den letzten Minuten einige einfache Körbe kassiert und keine guten Optionen in unserer Offense gefunden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S0JjSVBza2kzY0QxbEIzcHpWai9uMVNVODBCSUk5ckpCS0x1VGc5Z2dmUT0=Hapoel Tel Aviv - FC Bayern München 84:86 | Krimi-Sieg für Bayern: "Das war ein großartiger Teamerfolg"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WFd1eTJEZUw4ZVZjVUxGWmwvY1hDeUpJZGVoY0tYWEFZRFR0STNjeGJiaz0=Wahnsinn! Nachdem Bayern das Spiel im 4. Viertel, trotz 18 Punkten Vorsprung komplett zu verspielen drohte, rettet Johannes Voigtmann mit einem sehenswerten Dreier den Sieg! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QkV2aGtMQ1ZhMFBWRGoxaDh5Zm42UG80cElZVEtRb0h2eXgzaktENENPaz0=Was macht Bayern da? Im 4. Viertel setzt Hapoel Tel Aviv auf einmal zur großen Aufholjagd an - und dreht tatsächlich zwischenzeitlich das Spiel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eTFicjZyUUg4MFhjZWx4SVpUY1VmRCs0WXFaUzhHcmhOMS9GWXM3UHpXQT0=Tief durchatmen nach Zittersieg! Hapoel Tel Aviv vergibt das letzte Play mit 2,4 Sekunden auf der Uhr - und der FC Bayern darf doch noch den Auswärtssieg feiern! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WUJRRkdXek9FbkNBWVFMbjhYMVVyYlhKaFJkYTgxNEJ6Q3lnZ0dkbUFmdz0=Starker Einstand! Johannes Thiemann mit 15 Punkten in seinem ersten EuroLeague-Spiel für Bayern! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VTNMQ2FLaGVKN1ZkYmlKUjl3NldSVGM3NjA4Rll5RlczaWpBYVV0QklaWT0=Andreas Obst, 19 Punkte gegen Hapoel Tel Aviv und Player Of The Game: "Das war ein großartiger Teamerfolg über das ganze Spiel. Es war nicht das perfekte Basketballspiel über 40 Minuten. Wir hatten einen großartigen Start in die 2. Hälfte, haben dann aber ein bisschen nachgelassen. Hapoel ist mit einigen tough Shots zurückgekommen. Wir haben ihnen Selbstvertrauen gegeben. Aber am Ende hat jeder ganz ordentlich abgeliefert. Wir haben bis zum Ende gekämpft und großartige Plays gemacht. So gewinnen wir dann als Team."... was nach der 18-Punkte-Führung mit noch 8:45 auf der Uhr passiert ist: "Wir haben ihnen zu einfache Möglichkeiten gegeben, auf uns zuzulaufen. Wir haben die Würfe zu schnell genommen. Wenn sie ins Laufen kommen, sind sie ein talentiertes Team und können tough Shots auch aus einer guten Defensive machen. Wir müssen die Spielsituationen besser kontrollieren, wenn wir 18 Punkte vor sind. Das ist ein Prozess für die Saison. Aber am Ende haben wir es noch geschafft, das Spiel zu gewinnen - und das spricht für die Leistung des Teams heute."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VXFrd0Mzc0hPUk1iak82NTZRZGhUNkFiSWZwcDFjSkE5MXNoZkpSdUdFQT0=Johannes Thiemann, 15 Punkte gegen Tel Aviv im ersten Euro-League-Spiel für Bayern: "Über weite Teile waren wir sehr aggressiv in der Defensive und haben sie aus ihren Plays und ihren Spielstil gebracht - bis auf 5 Minuten im letzten Viertel. Aber mit Ausnahme dessen haben wir einen richtig, richtig guten Job in der Defensive gemacht und auch in der Offensive mit unseren Shots. Das war der Schlüssel."... über sein erstes EuroLeague-Spiel mit Bayern: "Ich bin super happy, wieder in der EuroLeague auf dem Platz zu stehen. Für mich ist es einfach Freude, wieder zurück zu sein. Und ein Sieg im ersten Spiel ist der perfekte Start."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3RqZDY0ZDZhdkUrYXArMTlLbUN6NjQrNWZ5YUdBc09nc0E0Qnc0SnB1VT0=Anton Gavel, neuer Trainer des FC Bayern: "Zuerst mal Glückwunsch an unsere Spieler, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Natürlich sind wir happy, zu gewinnen. Auswärtsspiele in der EuroLeague sind nie einfach zu gewinnen. Das ist eine großartige Leistung, so zu starten. Wir hatten ein solides 3. Viertel, in dem wir unsere Führung ausgebaut haben. Dann haben wir sie im letzten Viertel ziemlich einfach wieder hergegeben. Ich bin einfach nur happy, dass wir einen Weg gefunden haben, diesen Sieg zu holen."... über die Aufholjagd von Hapoel Tel Aviv: "Sie haben sechsmal in Folge getroffen. Wir haben schwache Shots in der Offensive gehabt. Wenn man das zusammennimmt, ist unsere 18-Punkte-Führung in 3-4 Minuten weg. Das ist die Qualität, die dieses Team von Hapoel Tel Aviv hat. Aber ich bin froh, dass unsere Jungs geduldig geblieben und nicht in Panik geraten sind und einen guten Open Shot gefunden haben und am Ende auch die Stops."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bjIrYm9zb0Y5NzZXYndLdE9GNW9rNjMzcTV5LzZZb2pDRGRBR1hGbVQ3UT0=Dimitrios Itoudis, Trainer Hapoel Tel Aviv: "Es stand 75:57 [für Bayern, Anm.d.Red.]. [...] Wir sind auf 82:81 gekommen. Im Basketball ist es nie zu spät. Aber wir haben erst dann gemerkt, dass wir physischer spielen und mehr Stops machen müssen. Dadurch sind wir zurückgekommen. Das ist der gute Teil des Spiels. Der andere Teil ist, wie Bayern einfache Looks und einfache Plays bekommen hat. Das ist eine Niederlage, mit der wir in Zukunft umgehen müssen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFAwQVE3Z0RheVM0VTkzUlJEdjdQYmhIbmU4QVhTOU9NVWlTUGEvcG1aUT0=Ab nächster Woche auch BKT EuroCup live - mit so vielen deutschen Klubs wie noch nie!Der BKT EuroCup wird ab dieser Saison auf 32 Teams aufgestockt - Deutschland stellt mit dem letztjährigen Playoff-Teilnehmer Niners Chemnitz, Ratiopharm Ulm, EuroCup-Rückkehrer Skyliners Frankfurt und den Rostock Seawolves, die ihr Debüt in diesem Wettbewerb geben, erstmals vier Teams. Am 1. Spieltag treten am Dienstag, 29. September, Rostock bei Hapoel Jerusalem, Chemnitz bei Tofas Bursa (jeweils live ab 18.50 Uhr) und Frankfurt bei Reyer Venezia (20.20 Uhr) an. Ulm empfängt am Mittwoch, 30. September, Balkan Botevgrad (live ab 18.45 Uhr). MagentaSport zeigt in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften und die Playoffs komplett live und exklusiv.BasketballDeutschland: Neue exklusive Doku-Reihe und Basketball-Podcast von MagentaSportDie neueexklusive Doku-Reihe BasketballDeutschland stellt den ganzen Sport wie noch nie ins Rampenlicht: Seit dieser Saison führt das Format die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter - von den Nationalmannschaften der Männer, dem amtierenden Welt- und Europameister, und der Frauen, die bei der Heim-WM in Berlin sensationell erstmals das Halbfinale erreichten, über 3x3 Basketball bis hin zum Nachwuchs- und Amateurbereich. Basketball Deutschland gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Episode 2 mit dem Titel "Next Step" ist heute erschienen und dreht sich hauptsächlich um die deutschen Basketball-Frauen bei der erfolgreichen Heim-WM in Berlin, dazu kommen noch Einblicke in die Saisonvorbereitung des FC Bayern Basketball - mit besonderem Fokus auf einen der namhaften FCB-Neuzugänge, Welt- und Europameister Johannes Thiemann.In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 1. SpieltagFreitag, 25.09.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Valencia Basketab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Bolognaab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Olimpia MailandEuroLeague | 2. SpieltagDienstag, 29.09.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - FC Barcelonaab 18.45 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid, Zalgiris Kaunas - Olympiakos Piräusab 19.30 Uhr: EuroLeague-Konferenz, Fenerbahce Istanbul - FC Bayern Münchenab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Virtus Bologna, Valencia Basket - Vitoria Baskonia-Gasteizab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Partizan BelgradMittwoch, 30.09.2026ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Besiktas Istanbulab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - ASVEL VilleurbanneEuroCup | 1. SpieltagDienstag, 29.09.2026ab 18.50 Uhr: Tofas Bursa - NINERS Chemnitzab 18.50 Uhr: Hapoel Jerusalem - Rostock Seawolvesab 20.20 Uhr: Umana Reyer Venice - Fraport SkylinersMittwoch, 30.09.2026ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Balkan BotevgradPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6358712